Актер Миронов провел первую встречу проекта «Чтецкие программы» для школьников

В Госдуме объяснили задержание Эстонией судна Baltic Spirit комплексом неполноценности

Депутат Колесник: Эстония выходит едва ли не в рекордсмены по пакостям

Tекст: Анастасия Куликова

«Таллин уже не в первый раз задерживает суда, которые идут в Россию или из нее. Одну из таких попыток в мае 2025 года сорвал российский истребитель Су-35», – напомнил депутат Госдумы Андрей Колесник, бывший морской офицер. По его оценкам, инцидент с Baltic Spirit имеет под собой преимущественно политические мотивы.

«Эстония – маленькая страна с комплексом неполноценности. Власти республики пытаются доказать свою состоятельность разными способами, в том числе захватом многотоннажных кораблей», – уточнил собеседник. Парламентарий допустил, что эстонцы могут сфальсифицировать доказательства.

«Найти «контрабанду» не проблема: эстонской таможне не составит труда привезти на судно что-то запрещенное», – пояснил Колесник, не исключив, что в дальнейшем Таллин использует эту историю в своих интересах. «Эстония в последнее время выходит едва ли не в рекордсмены по пакостям. Видимо, их наставляют партнеры из Британии. Но этот путь гибельный для республики», – предупредил он.

Депутат подчеркнул, что у Москвы есть варианты ответа. «Военные корабли сейчас сопровождают грузы, идущие из Санкт-Петербурга в Калининградскую область. Скорее всего, такая практика постепенно будет распространяться и на суда, идущие на других направлениях. Если эстонцы решатся завязать бой, то им тогда не позавидуешь», – отметил собеседник.

На фоне инцидента он назвал правильным решением поднять вопрос о захвате судов в рамках «Группы двадцати», однако, оговорился парламентарий, европейские политики перестали понимать язык дипломатии. «Как бы то ни было, мы будем отстаивать свои интересы всеми способами», – заключил Колесник.

Во вторник Эстония задержала у острова Найссаар контейнеровоз Baltic Spirit. Судно под флагом Багамских Островов шло из Эквадора в Санкт-Петербург. По данным ERR, оно зашло в эстонские воды для заполнения бункеров. На борту были 23 человека, все они являются гражданами России. Власти прибалтийской республики подозревают, что контейнеровоз якобы использовался для контрабанды.

Операцию по задержанию провели ВМС Эстонии совместно с полицией и сотрудниками следственного отдела Налогово-таможенного департамента страны. Специальное полицейское подразделение K-Commando поднялось на борт, после чего судно было задержано в ходе государственного надзора для таможенного контроля.

Для посадки на Baltic Spirit K-Commando использовали вертолет из авиационного отряда полиции и пограничной службы и военно-морскую лодку Raju. Кроме того, операцию поддерживали корабль ВМС Admiral Cowan и пилотный катер ВМС Ahto-26.

Контейнеровоз Baltic Spirit не входит в так называемый теневой флот России и не находится под санкциями Евросоюза. «Для нас суть операции заключалась именно в том, что, скорее всего, имела место контрабанда», – заявил глава подразделения спецназа K-komando Марек Аас.

Грузовое судно длиной 188 метров изначально останется в районе якорной стоянки, но позже будет отправлено в порт для более тщательной проверки. «Надо учитывать, что это немаленькое судно, на котором находится большое количество контейнеров, каждый из которых нужно проверить. Так что работа продолжается», – добавил Аас.

Отметим, задержание судов стало распространенной практикой. Так, в канун Нового года власти Финляндии задержали в Финском заливе грузовое судно Fitburg по подозрению в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля Elisa между Хельсинки и Таллином. Оно следовало из Санкт-Петербурга в Израиль, на борту находились 14 человек – граждане России, Грузии и Азербайджана.

В середине января Франция захватила танкер с российской нефтью. Эммануэль Макрон прямо заявил, что причиной захвата танкера было стремление затруднить для России реализацию своих энергоресурсов и осложнить финансирование армии. В пятницу стало известно, что французский президент предупредил Владимира Зеленского по телефону о том, что Париж вынужден освободить танкер Grinch согласно требованиям национального законодательства.

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев сообщил, что Москва совместно с партнерами из стран мирового большинства в рамках «Группы двадцати» планирует дать юридическую оценку захвату судов странами Европы. Он указал, что действия европейцев вызывают рост рисков для транспортировки энергоресурсов и функционирования критической инфраструктуры.

«Дискуссия будет острой, сложной, неудобной, в первую очередь для Британии и Франции. Но мы безусловно будем эти вопросы поднимать и вместе со странами мирового большинства требовать отказа от такой пиратской, каперской практики», – подчеркнул дипломат.

Напомним, власти Эстонии занимают третье место в декабрьском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.