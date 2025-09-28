Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.4 комментария
Российские парапловцы выиграли медальный зачет чемпионата мира
Россияне завоевали 21 золото и 60 медалей на чемпионате мира по параплаванию
Российская сборная по параплаванию собрала максимальное количество медалей на прошедшем в Сингапуре мировом первенстве, включая 21 награду высшей пробы.
Российская команда стала лидером медального зачета чемпионата мира по параплаванию, передает ТАСС. Турнир состоялся в Сингапуре.
В активе россиян оказалась 21 золотая медаль, что является лучшим результатом среди всех сборных. Итальянцы и американцы завершили турнир с одинаковым результатом, завоевав по 18 золотых наград.
Среди российских спортсменов особенно отличилась Дарья Лукьяненко, выигравшая пять золотых медалей. Четырежды на высшую ступень пьедестала поднимался Егор Щитковский, а Роман Жданов дважды стал чемпионом. Еще по одной золотой медали получили Мира Ларионова, Дмитрий Черняев, Мария Павлова, Диана Кольцова, Тимофев Гук, Мария Латрицкая, Андрей Граничка, Виктория Ищиулова, Валерия Шабалина и Андрей Калина.
Всего за семь дней соревнований российская сборная собрала 60 медалей: 21 золотую, 20 серебряных и 19 бронзовых. Второе место заняла команда Украины, заработавшая 16 золотых, 16 серебряных и 17 бронзовых медалей. На третьем месте – итальянцы с 18 золотыми, 17 серебряными и 11 бронзовыми наградами.
