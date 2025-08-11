Россиянка Слисева выиграла второе золото на Всемирных играх в Китае

Диана Слисева завоевала второе золото в подводном плавании на Играх в Китае

Tекст: Евгения Караваева

Россиянка Диана Слисева выиграла золотую медаль на дистанции 100 метров в классических ластах на Всемирных играх в Китае, сообщает ТАСС. Это вторая победа Слисевой на турнире – ранее она завоевала золото на 50-метровке с апноэ.

Елизавета Купрессова принесла бронзу на дистанции 400 метров в классических ластах. Российские пловцы на данный момент завоевали шесть медалей, среди которых две золотые и четыре бронзовые.

Всемирные игры проходят в китайском Чэнду и завершатся 17 августа. На турнире разыгрывают 235 комплектов наград в 34 видах спорта, россияне выступают в нейтральном статусе в восьми дисциплинах.

Ранее американский экс-теннисист Джон Изнер высказался за снятие запрета на использование российского флага для спортсменов, поддержав многочисленных пользователей соцсетей.

Всемирные игры организуются IWGA, признанной МОК, и проходят с 1981 года раз в четыре года. Квалификация участников осуществляется международными федерациями по соответствующим видам спорта.

Ранее сборная России заняла четвертое место в медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта, который завершился в Сингапуре.