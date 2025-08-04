Россия заняла четвертое место в медальном зачете чемпионата мира по водным видам

Сборная России заняла четвертое место в медальном зачете чемпионата мира по водным видам

Tекст: Дарья Григоренко

Российские спортсмены завоевали 18 медалей: шесть золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые, передает РИА «Новости».

В синхронном плавании на счету сборной России три золотых, три серебряных и две бронзовые награды. В плавании россияне выиграли три золота, четыре серебра и одну бронзу. В прыжках в воду наши спортсмены добавили одну серебряную и одну бронзовую медали.

В общем зачете победу одержала команда Китая, завоевавшая 15 золотых, 12 серебряных и 10 бронзовых медалей. На втором месте оказалась сборная Австралии (13-7-8), третью строчку заняла команда США (10-11-11).

Ранее российский пловец Илья Бородин выиграл бронзовую медаль на дистанции 400 метров комплексным плаванием на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. В воскресенье российский пловец Климент Колесников выиграл золотую медаль на дистанции 50 метров на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Ранее сообщалось, что на старте чемпионата мира по водным видам спорта российские спортсмены улучшили достижения на двух дистанциях, превзойдя рекорды, установленные ранее отечественными пловцами.