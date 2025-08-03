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Российский пловец Колесников завоевал золотую медаль чемпионата мира
Российский пловец Климент Колесников выиграл золотую медаль на дистанции 50 метров на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.
Он преодолел дистанцию за 23,68 секунды и установил новый рекорд чемпионатов мира. Как отмечают организаторы, Колесников уже является мировым рекордсменом на этой дистанции, передает РИА «Новости».
Серебряные медали в этом заплыве поделили россиянин Павел Самусенко и спортсмен из Южной Африки Питер Кетце, показав одинаковое время – 24,17 секунды. Колесников впервые стал чемпионом мира в своей карьере, принеся сборной России по плаванию второе золото на этих соревнованиях.
Ранее золото российской команде принесла победа в комбинированной смешанной эстафете 4 по 100 метров, где отличились Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова. Кроме двух золотых медалей, у сборной России уже четыре серебряные награды. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.
Российские спортсмены успешно выступили и в других дисциплинах – синхронисты завоевали две медали, а в прыжках в воду Никита Шлейхер и Руслан Терновой стали серебряными призерами в синхронных прыжках с вышки. В смешанных парах бронзу выиграли Анна Конаныхина и Александр Бондарь. В индивидуальных прыжках с десятиметровой вышки российским спортсменам остаться на пьедестале не удалось.
Лидером медального зачета стала сборная Китая – на ее счету девять золотых, три серебряные и четыре бронзовые медали. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.
Ранее сообщалось, что на старте чемпионата мира по водным видам спорта российские спортсмены улучшили достижения на двух дистанциях, превзойдя рекорды, установленные ранее отечественными пловцами.
В конце июля российский пловец Данил Семьянинов был исключен из состава финалистов на дистанции 100 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.
Напомним, на Всемирной универсиаде в Германии представители России завоевали шесть золотых, шесть серебряных и четыре бронзовые медали.