  • Новость часаВ аэропорту Калининграда отменили шесть рейсов и задержали более 50
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    «Борцов с лукашизмом» заподозрили в стремлении уничтожить Литву
    Эксперт объяснил необходимость увеличения числа военных училищ
    Политолог объяснил результаты опроса о «присоединении Словакии к России»
    Президент МОК допустила участие россиян в Олимпиаде-2026
    В Австрии заявили о готовности начать обсуждение вопроса вступления в НАТО
    Между США и Еврокомиссией прошли «воинственные переговоры»
    Минобороны сообщило об успехах российских войск на Украине
    В ОП предложили сократить время продажи алкоголя
    Фигуранты дел НАБУ дали показания против Зеленского
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Почему цены на рис в Японии связали с русскими

    Если экономить, но не голодать, в Японии вполне можно питаться на 500 рублей в день. Почему так получилось? Во всем снова виноваты русские. И это почти не шутка.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем художнику нужны демоны

    Главный конфликт в нашей жизни происходит не между хорошим и лучшим, а между добром и злом, поэтому художнику приходится показывать и зло, причем со всеми его атрибутами и символикой.

    9 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский сносит остатки демократической «крыши»

    Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

    7 комментариев
    27 июля 2025, 17:38 • Новости дня

    Российского пловца Семьянинова исключили из числа участников финального заплыва на ЧМ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский пловец Данил Семьянинов был исключен из состава финалистов на дистанции 100 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

    Турнир проходит с 11 июля по 3 августа, после переноса из Казани по решению Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) в феврале 2023 года. Российские спортсмены в этом году выступают на соревнованиях в нейтральном статусе, передает РИА «Новости».

    Семьянинов и еще один россиянин Кирилл Пригода ранее вышли в финал с седьмого и восьмого мест после того, как итальянца Николо Мартиненги дисквалифицировали. Однако после пересмотра полуфинального заплыва судьи отменили наказание Мартиненги. В результате Семьянинов сместился на девятое место и в финал не прошел.

    Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что российские спортсмены смогут попасть на Олимпиаду только через выполнение жестких требований квалификации.

    В мае Международная ассоциация сверхмарафонцев (IAU) не признала достижение спортсмена РФ Ивана Заборского, объяснив решение позицией по участию российских спортсменов под национальным флагом.

    26 июля 2025, 18:11 • Новости дня
    В СБ ООН произошла перепалка США и Китая из-за Украины
    В СБ ООН произошла перепалка США и Китая из-за Украины
    @ UK Foreign, Commonwealth & Devel/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе заседания Совбеза ООН США публично призвали Китай прекратить поддерживать экспорт товаров в Россию, а Пекин обвинил Вашингтон в перекладывании вины.

    Представители США и Китая обменялись резкими заявлениями по ситуации на Украине на заседании Совбеза ООН, передает РИА «Новости».

    Вашингтон призвал Пекин прекратить поддерживать Россию, а также прекратить экспорт товаров, способствующих укреплению российского военно-промышленного комплекса.

    Дороти Ши, и.о. посла США в ООН, заявила: «Китаю следует прекратить подпитывать российскую агрессию на Украине», и призвала все страны присоединиться к этим мерам.

    Представитель Китая Гэн Шуан отверг обвинения, подчеркнув, что КНР не является стороной конфликта, также обвинил США в перекладывании ответственности и создании конфронтации.

    Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь напомнил, что Пекин выступает против любых односторонних санкций и внешнего давления на своих торговых партнеров.

    Посол США в НАТО уже призывал наказать Китай за содействие России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Китай берет пример с России в деле противостояния с Западом.

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    26 июля 2025, 18:11 • Новости дня
    Франция потребовала объяснений от Испании по поводу высадки евреев с рейса
    Франция потребовала объяснений от Испании по поводу высадки евреев с рейса
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Французское внешнеполитическое ведомство выразило обеспокоенность после инцидента с высадкой группы подростков с рейса испанской компании.

    Французский МИД потребовал разъяснений от Испании по ситуации с высадкой еврейских подростков-французов из самолета авиакомпании Vueling, передает РИА «Новости».

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро обсудил вопрос в телефонном разговоре с генеральным директором Vueling Каролиной Мартиноли, отметив, что инцидент вызвал волнение среди французской общественности. Кроме того, он обратился за объяснениями к послу Испании во Франции.

    Особо подчеркивается требование выяснить, не подверглись ли подростки дискриминации по религиозному признаку. Мартиноли заверила, что по факту происшествия начато внутреннее расследование и итоги будут доведены до французских и испанских властей.

    Ранее компания Vueling выпустила заявление, в котором отрицала наличие религиозных мотивов в высадке пассажиров.

    По версии авиаперевозчика, около 50 человек, включая группу подростков-евреев из Франции, были сняты с рейса из-за «конфликтного поведения», создавшего угрозу безопасности полета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее самолет авиакомпании Uzbekistan Airways совершил экстренную посадку в Казани из-за дебошира на борту. Правоохранители оштрафовали пассажиров из Екатеринбурга за попытку прорваться на рейс.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    26 июля 2025, 19:44 • Новости дня
    Появилось видео избиения бойцом ММА сотрудника «Победы» в Пулково

    Боец ММА сломал челюсть сотруднику «Победы» в Пулково из-за замечания

    Tекст: Евгения Караваева

    Спортсмен напал на представителя авиакомпании, который попытался утихомирить дебошира.

    Момент избиения сотрудника авиакомпании «Победа» Максимом Камальдиновым в аэропорту Пулково зафиксирован на видео, сообщает РИА «Новости». На кадрах видно, как боец ММА нападает на мужчину в желтой жилетке и несколько раз бьет его левой рукой.

    Инцидент произоше, когда Камальдинов ожидал рейс из Петербурга в Калининград. По словам очевидцев, он находился в состоянии алкогольного опьянения, громко кричал и вел себя агрессивно.

    Когда сотрудник авиакомпании попытался его успокоить, спортсмен ударил его по лицу. В результате у пострадавшего диагностирован перелом челюсти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Всероссийская федерация самбо официально запретила спортсмену Алексею Гончарову выступать на любых турнирах после его нападения на девушку..

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    26 июля 2025, 19:32 • Новости дня
    Жители села на Украине отказались принять эвакуированную из Красноармейска семью
    Жители села на Украине отказались принять эвакуированную из Красноармейска семью
    @ Maciek Musialek/Anadolu/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В селе Добрянка Винницкой области Украины местные жители отказались принимать семью, эвакуированную из Красноармейска (Покровска) вместе с 11 собаками и 34 котами.

    Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что жители села Добрянка в Винницкой области отказались принять эвакуированную из Красноармейска семью, поскольку те прибыли с 11 собаками и 34 котами, передает РИА «Новости».

    Местные жители не позволили переселенцам заселиться в предложенное жилье, несмотря на отсутствие официальных причин для отказа.

    Семью эвакуировали из Красноармейска (Покровска) на территории ДНР, подконтрольной ВСУ, при содействии волонтеров. Вместе с людьми волонтеры вывезли их домашних животных и других брошенных собак и кошек.

    По информации украинских журналистов, подобные случаи нежелания принимать эвакуированных не единичны, несмотря на призывы властей помогать переселенцам.

    Ранее глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин отмечал, что после эвакуации некоторые мирные жители возвращаются обратно в прифронтовые города, в том числе Красноармейск.

    Военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин заявил, что украинское командование эвакуировало офицеров из Красноармейска на фоне боев у города.

    Военкор Алексей Гавриш сообщил о начале уличных боев в Красноармейске.

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    26 июля 2025, 21:52 • Новости дня
    Полянский назвал перепалку США и Китая в ООН из-за Украины «привычной ситуацией»

    Tекст: Вера Басилая

    Перепалка между представителями США и Китая произошла на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу Украины происходит не в первый раз, такая ситуация уже стала привычной, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Перепалка между представителями США и Китая произошла на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу Украины, сообщил Полянский в своем Telegram-канале.

    По его словам, такие ситуации стали привычными для обсуждений по Украине. Американцы регулярно обвиняют Китай в поставках компонентов для дронов России.

    Полянский отметил, что представители Китая жестко отвечают на такие обвинения, и на данном заседании споры между делегациями США и Китая возникали дважды. Также Полянский раскритиковал США за предоставление военной помощи Украине, упрекнув Вашингтон в двойных стандартах.

    Ранее США на заседании Совбеза ООН призвали Китай прекратить поддерживать экспорт товаров в Россию, а Пекин обвинил Вашингтон в перекладывании вины.

    Западные СМИ заявляли, что детали для дронов поступают в Россию якобы из Китая под видом холодильных установок.

    Власти Китая осудили призывы НАТО и США к санкциям против стран, продолжающих сотрудничество с Россией, и назвали диалог единственным выходом из украинского кризиса.

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    27 июля 2025, 07:59 • Новости дня
    FT узнала о «воинственных переговорах» перед встречей Трампа и фон дер Ляйен
    FT узнала о «воинственных переговорах» перед встречей Трампа и фон дер Ляйен
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр торговли США Говард Лютник в преддверии встречи американского президента Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Шотландии до позднего вечера вел с европейскими коллегами «воинственные переговоры», пишет FT.

    Брюссель в воскресенье попытается заключить сделку с Вашингтоном, чтобы избежать экономически разрушительной трансатлантической тарифной войны. Идут переговоры о заключении торгового соглашения, позволяющего избежать 30-процентных пошлин США на европейские товары и возможных ответных мер со стороны Брюсселя.

    Однако переговоры между министром торговли США Говардом Латником и высокопоставленными чиновниками ЕС затянулись до позднего вечера субботы, пока они обсуждали детали тарифов, которые будут применяться к стальной, автомобильной и фармацевтической продукции ЕС, сообщили Financial Times (FT) осведомленные о ходе дискуссий источники.

    «Они добавили, что временами переговоры носили воинственный характер», –  отметило издание.

    В пятницу, когда Трамп прибыл в Шотландию, где он также играет в гольф и встречается с официальными лицами Великобритании, президент США заявил, что с ЕС еще предстоит согласовать около 20 «точек преткновения», добавив, что ЕС «очень сильно хочет заключить сделку».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о введении 30%-ных пошлин на товары из ЕС и Мексики. Европейская комиссия подготовила список американских товаров, в отношении которых могут быть введены ответные пошлины.

    В преддверии переговоров с Дональдом Трампом европейские чиновники выражают опасения относительно стабильности достигнутых договоренностей и опасаются неожиданных изменений, отмечала газета Politico.

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    27 июля 2025, 13:30 • Новости дня
    Политолог объяснил результаты опроса о «присоединении Словакии к России»

    Политолог Трухачев: Вопросом о присоединении к России в Словакии искали «пятую колонну»

    Политолог объяснил результаты опроса о «присоединении Словакии к России»
    @ REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Скорее всего, с помощью вопроса о вхождении в состав России социологии пытались отыскать представителей пятой колонны в Словакии. Как таковая данная тема в политическом дискурсе страны не присутствует, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее около 14% словаков в рамках опроса чешского агентства SCIO высказались за вступление в состав РФ.

    «Нет ничего удивительного в том, что социологический опрос в Словакии проводила чешская фирма. Пражские специалисты в данной сфере известны точностью своих результатов и профессионализмом. Поэтому они достаточно часто работают на внешних рынках. Для той же Братиславы они оформили большое число исследований в рамках тех или иных электоральных кампаний», – сказал политолог Вадим Трухачев.

    «Поэтому в корректности данных сомневаться не приходится. Другое дело, что сам вопрос о вхождении Словакии в состав Российской Федерации некорректен и даже провокационен. Скорее всего, таким образом чехи пытались отыскать представителей «пятой колонны», которые выступают против текущей политики ЕС», – добавляет он.

    «Собственно, показатель в 14% пересекается с количеством голосов, отданных словаками в поддержку наиболее правых партий. Интересно, что в исследовании отмечается и социальная принадлежность этих респондентов: за присоединение к РФ высказались по большей части студенты. Данной категории населения свойственна шутливость», – уточняет собеседник.

    «То есть, скорее всего, они просто ответили с юмором на достаточно неожиданный вопрос. Подобной дискуссии в республике не ведется. Сложно представить, при каких обстоятельствах словаки действительно были бы готовы отказаться от собственного суверенитета. К тому же войти в состав России для них в целом сложно – у нас даже нет общей границы», – акцентирует эксперт.

    «В то же время удивляет малый процент граждан, высказавшихся за нейтралитет в отношениях с Москвой. Думаю, в реальности людей, придерживающихся данного мнения, гораздо больше. В конечном счете даже жители Прибалтики не особо хотят вступать в реальный конфликт с Россией», – заключил Трухачев.

    Ранее около 14% словаков в рамках опроса чешского агентства SCIO высказались за вступление в состав России. Как сообщает информационный портал Ta3, данное мнение выразили преимущественно студенты и безработные, то есть те группы, которые «выражают экономическую неопределенность и разочарование в текущей геополитической ориентации страны».

    Наиболее негативно на данную идею отреагировали респонденты из Жилинского края, отмечает HNonline. В то же время они выступают за военный нейтралитет в рамках противостояния России и Запада. Политический обозреватель Шимон Ждярский объясняет это тем, что среди населения региона имеется значительная доля пенсионеров.

    «Нейтралитет для них ассоциируется с безопасностью и процветанием, которые, в отличие от Чехословакии, испытывали соседняя Австрия, а также Финляндия в годы холодной войны», – пояснил он. В целом же по стране данного мнения придерживаются 15% респондентов. Еще 32,5% не готовы к нейтральной позиции в случае, если она скажется на их благополучии.

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    26 июля 2025, 18:30 • Новости дня
    На ЗАЭС заявили о крайне высокой угрозе ядерной безопасности

    Руководство ЗАЭС заявило о крайне высокой угрозе ядерной безопасности станции

    На ЗАЭС заявили о крайне высокой угрозе ядерной безопасности
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Руководство Запорожской АЭС предупредило о сохраняющейся высокой угрозе для ядерной безопасности станции после недавних обстрелов Энергодара и территории объекта.

    Как сообщается в Telegram-канале ЗАЭС, угроза ядерной безопасности на территории Запорожской АЭС и в Энергодаре продолжает оставаться крайне высокой из-за атак Вооруженных сил Украины.

    Сотрудники станции провели инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по местам ударов, нанесенных 25 июля. Представителям агентства были показаны последствия обстрела пожарной части атомной станции. Специалисты МЧС выезжали туда для ликвидации последствий первой атаки.

    Инспекторам МАГАТЭ также продемонстрировали места попаданий снарядов в Энергодаре, где, как отмечается, погибли мирные жители. Станция продолжает работу в условиях повышенной опасности, а персонал предпринимает все возможные меры для минимизации рисков.

    Ранее в пятницу при атаке украинского дрона на парковке Запорожской АЭС повреждения получили семь гражданских автомобилей.

    В результате обстрела Энергодара пострадали мирные жители.

    Вооруженные силы Украины атаковали тремя беспилотниками тренажерный центр Запорожской АЭС, критических разрушений нет.

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    26 июля 2025, 18:22 • Новости дня
    Подростки открыли стрельбу по сотруднику Московской железной дороги

    Tекст: Евгения Караваева

    На станции Матвеевская на Киевском направлении Московской железной дороги подростки открыли стрельбу из пневматического пистолета по сотруднику.

    Двое несовершеннолетних 2010 года рождения арестованы по факту стрельбы из пневматического пистолета, в результате чего пострадал сотрудник транспортной безопасности, сообщает МВД в Telegram. Потерпевший госпитализирован с травмами.

    Как отметили в транспортной полиции, подростки доставлены в следственные органы в сопровождении законных представителей. В отношении них уже принято процессуальное решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, полиция задержала юношу, расстрелявшего подростка в Университете Нью-Мексико.

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    27 июля 2025, 01:17 • Новости дня
    Вучич рассказал о беспрецедентном обещании Си Цзиньпина Сербии

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Сербии заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин во время посещения торжеств по случаю годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве пообещал выполнить любую просьбу сербской стороны.

    «Мне Си Цзиньпин сказал, хотя не люблю много просить, но он мне сказал, когда мы были в Москве, и впервые обратился ко мне по имени – Александр – что невероятно для китайцев, он сказал мне: «Назови, что хочешь, получишь все, что просишь». Я, шокированный, ответил: «Если можно, какую-нибудь фабрику», – приводит РИА «Новости» слова Вучича.

    В субботу вечером Вучич с членами правительства и послом КНР Ли Мином осмотрел строительство автотрассы Дунайский коридор на востоке Сербии, которую ведет китайская компания Shandong.

    Вучич сказал, что когда китайцы закончат Дунайский коридор, переключатся на строительство шоссе в городе Зренянин, и спросил посла Китая в Белграде Ли Мина, поддержит ли Shandong и китайское государство и этот проект в Сербии.

    Посол ответил, что они этот проект поддерживается и отметил, что он считает, что у двух стран под руководством Вучича и Си Цзиньпина будет еще больше возможностей для сотрудничества, сообщает телеканал Pink.

    В начале июня премьер-министр Сербии Джуро Мацут сообщил о подписании соглашений с Китаем об углублении стратегического партнерства, в рамках которого было реализовано более 30 проектов в сфере инноваций, инфраструктуры, промышленности и образования.

    Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Джуро Мацут объяснил свою поездку в Египет тем, что для Сербии принципиально важно вместе с этой страной подтвердить приверженность курсу, олицетворяемому «Движением неприсоединения».


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    27 июля 2025, 14:06 • Новости дня
    Фигуранты дел НАБУ дали показания против Зеленского

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский политолог сообщил о даче показаний против Владимира Зеленского фигурантами дел НАБУ, связанных с совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем.

    Фигуранты уголовных дел Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) дали показания против Владимира Зеленского, передает РИА «Новости». По словам украинского политолога Николая Давыдюка, эти дела связаны с бизнес-партнером Зеленского, совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем, которого называют «кошельком Зеленского».

    Давыдюк заявил: «Фигуранты дел НАБУ дали показания против Зеленского. Эти дела связаны с бизнес-партнером Зеленского – совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем, которого называют «кошельком Зеленского»». Он добавил, что во время обысков СБУ в НАБУ и САП были изъяты серверы, где содержится информация о том, кто из окружения Зеленского дал против него показания.

    На данный момент, по его словам, от 800 до 1000 сотрудников подконтрольных Зеленскому силовых ведомств занимаются попытками расшифровать носители и получить доступ к этим данным. Давыдюк отметил, что данные на флешке зашифрованы, в попытках определить источник утечки были распространены разные версии численности задействованных специалистов.

    Издание также отмечает, что Давыдюк активно поддерживает акции протеста против сокращения полномочий НАБУ.

    На ваш взгляд
    Что заставило Зеленского «сдать назад» в скандале с урезанием полномочий антикоррупционных ведомств на Украине?



    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский предложил восстановить полномочия Национального антикоррупционного бюро на Украине после массовых протестов в Киеве.

    Протестующие в Киеве назвали Владимира Зеленского и Андрея Ермака «предателями Украины».

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    26 июля 2025, 20:58 • Новости дня
    Ученые предположили приближение разумного космического объекта к Земле в ноябре

    Tекст: Евгения Караваева

    Необычный межгалактический объект, предположительно обладающий интеллектом, может приблизиться к Земле уже в ноябре, считают исследователи из США.

    Таинственный межгалактический объект может оказаться у Земли уже в ноябре, утверждает группа ученых из Корнеллского университета, передает РИА «Новости». Исследователи предположили, что это технологический артефакт с активным интеллектом, а его намерения полностью непредсказуемы. Впервые объект был зафиксирован 1 июля 2025 года.

    В своей работе ученые отмечают: «Чтобы разобраться с крайними случаями, человечеству ничего не нужно делать, кроме как ждать прибытия этого разума с распростертыми объятиями». Однако публикация вызвала скепсис среди других специалистов, которые считают объект обычной кометой, прилетевшей из другой Солнечной системы.

    Профессор астрономии Университета Реджины Саманта Лоулер рассказала американскому изданию New York Post, что все признаки указывают именно на это. Эксперты, впрочем, добавили, что статья еще не прошла полноценную экспертную оценку, поэтому относиться к сенсационным выводам стоит с осторожностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые из Кембриджского университета обнаружили в атмосфере экзопланеты K2-18b два органических соединения – диметилсульфид и диметилдисульфид.

    В июле Британские астрономы назвали аэропорты передатчиками сигналов инопланетянам.

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    27 июля 2025, 00:07 • Новости дня
    В Армении решили демонтировать памятник героям Великой Отечественной войны
    В Армении решили демонтировать памятник героям Великой Отечественной войны
    @ Алексей Панциков/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Администрация армянского города Артик Ширакской области планирует демонтировать мемориал в честь погибших в Великой Отечественной войне после одобрения министерства образования и культуры республики, рассказал депутат парламента страны от оппозиционной фракции «Армения» Мгер Мелконян.

    «В Артике под угрозой находится памятник погибшим в Великой Отечественной войне. На протяжении десятилетий он являлся символом участия армянского народа в борьбе против фашизма. В последние дни руководство города тайно готовится к его демонтажу», – приводит РИА «Новости» слова депутата.

    Мелконян считает, что подобное намерены сделать без общественных обсуждений и  без уведомления жителей города, что, по его мнению, тоже не случайно.

    «Это системная атака на нашу историческую память, на армяно-российские союзнические отношения, на символы победы наших соотечественников», – сказал депутат.

    Он сообщил, что в феврале 2025 года направлял запрос администрации города, где ему сообщили об отсутствии планов трогать памятник. Позже выяснилось, что летом 2023 года на проектные работы по демонтажу было выделено более четырех  млн драмов (10,4 млн долларов). А в начале июля 2025 года научно-методический совет министерства дал официальное согласие на демонтаж и перенос памятника.

    Мелконян подчеркнул, что памятник принадлежит народу, являясь символом победы, сопротивления и достоинства. Об этом же говорит член оппозиционного блока «Мать-Армения» Дереник Малхасян: объективных причин для переноса мемориала нет, городской среде он не мешает.

    «Непонятно, почему этот красивый памятник, воздвигнутый в 1965 году, решили демонтировать и перенести. Он очень красивый, гармонично вписывается в среду, очень удачный памятник. Никак не мешает общему виду площади, не создает никаких градостроительных проблем», – добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти украинского Кременчуга убрали монумент, посвященный матросам, погибшим в 1919 году, после решения горсовета, сочтя памятник носителем «пропагандистского нарратива». Кроме того, памятник Петру I, установленный в центре Полтавы после победы в битве со шведами, был полностью демонтирован по решению городских властей.

    Комментарии (15)
    27 июля 2025, 09:49 • Новости дня
    Песков объяснил отмену Главного военно-морского парада

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что решение об отмене Главного военно-морского парада принято из-за приоритетности безопасности в текущих условиях.

    По его словам, решение об отмене Главного военно-морского парада в этом году связано с вопросами безопасности, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул: «Это связано с общей обстановкой. Соображения безопасности превыше всего».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Петербурга отменили праздничные мероприятия на акваториях города ко Дню Военно-морского флота. Городские власти также отказались от проведения праздничного салюта.

    Комментарии (6)
    26 июля 2025, 21:34 • Новости дня
    В США заявили о риске обрушения фронта при освобождении Красноармейска ВС России

    Подполковник Дэвис заявил о риске обрушения фронта при освобождении Красноармейска

    Tекст: Вера Басилая

    Весь восточный фронт Украины может рухнуть, если российские войска освободят Красноармейск, заявил подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

    По словам Дэвиса, риск обрушения восточного фронта на Украине весьма велик. Это произойдет, если «падет» Красноармейск, передает РИА «Новости».

    Эксперт заявил, что положение украинских войск в ближайшее время станет «более шатким», и армия Украины приблизится к грани, за которой потеряет возможность оказывать сопротивление российским силам.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что ситуация для вооруженных сил Украины на участке фронта возле Красноармейска остается наиболее напряженной.

    Большинство командиров ВСУ уже покинули Красноармейск.

    Военкор Алексей Гавриш сообщил о начале уличных боев в Красноармейске.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия создает новые плацдармы для широкомасштабного наступления.

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