IAU отказалась признавать рекорд российского марафонца из-за триколора

Tекст: Дарья Григоренко

На сайте организации указано, что решение связано с временной приостановкой участия российских и белорусских спортсменов на крупных официальных соревнованиях IAU, введенной Всемирной легкоатлетической ассоциацией, передает РИА «Новости».

В заявлении IAU говорится: «Любые выступления российских или белорусских спортсменов под национальным флагом не будут признаны и не будут включены в список рекордов IAU». Также уточняется, что участие этих спортсменов возможно только в статусе нейтральных атлетов, если это допускается организаторами коммерческих мероприятий.

Ассоциация подчеркнула, что ожидает соблюдения своей политики от всех организаторов соревнований под эгидой IAU. Включение рекордов спортсменов, выступавших под национальным флагом России или Белоруссии, исключено, даже если они показали результат мирового уровня.

Напомним, в начале мая российский спортсмен Иван Заборский в воскресенье финишировал первым в ультрамарафоне «Шесть дней Франции», опередив ближайшего соперника на 76 километров. Спортсмен финишировал с российским флагом.

5 мая российские бодибилдеры завоевали 16 золотых медалей на чемпионате Европы в Испании, проходившем в Санта-Сусанне, несмотря на сокращенный состав из-за отказа в визах.