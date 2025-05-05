Российские бодибилдеры завоевали 16 золотых медалей на чемпионате Европы

Сборная России по бодибилдингу выиграла 16 золотых медалей на чемпионате Европы в Испании

Tекст: Мария Иванова

Сборная России по бодибилдингу завоевала 16 золотых медалей на чемпионате Европы в Испании, несмотря на то что по не зависящим от спортсменов причинам команда выступала в неполном составе, сообщает ТАСС. Всего в составе сборной на турнире было 23 человека, хотя в первоначальной заявке числилось 200 спортсменов.

Посольство Испании отказало большинству российских бодибилдеров в визах, несмотря на официальное приглашение от Международной федерации бодибилдинга (IFBB), письма поддержки от мэра Санта-Сусанны и Министерства иностранных дел России при поддержке Минспорта. Тем не менее, российская команда смогла добиться выдающегося результата: помимо 16 золотых, спортсмены выиграли три серебряные и четыре бронзовые награды, а шесть участников вошли в число финалистов.

Президент Федерации бодибилдинга России Александр Вишневский отметил, что «спортсмены смогли добиться такого большого успеха несмотря ни на что, несмотря на все препоны со стороны испанского посольства в России». Он добавил, что испанские болельщики горячо поддерживали российских бодибилдеров, а спортсмены из других стран были рады видеть команду России на турнире.

Чемпионат Европы по бодибилдингу и фитнесу проходил с 30 апреля по 4 мая в Санта-Сусанне. Победителями среди россиян стали Ашот Погосян, Эльвира Гылка, Ульяна Гойхман (дважды), Татьяна Чупалова, Екатерина Беличенко, Елизавета Батурина (дважды), Александр Гурьев, Дарья Тиунова (в фитнес-парах), Марина Шуктомова, Екатерина Маркова, Анастасия Григорьева (дважды), Ольга Шестопалова и Евгений Авдеев (дважды).

Международная федерация бодибилдинга разрешила российским спортсменам выступать с флагом и гимном страны, и российский гимн в Санта-Сусанне звучал 16 раз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне белгородский спортсмен Дмитрий Самойлов поднял почти стокилограммовую гирю шесть раз за одну минуту на соревнованиях по стронгмену.

В тот же день россиянка Варвара Кузьминова установила новый мировой рекорд, подняв в сумме 235 кг на молодежном чемпионате мира в Перу.

А российский спортсмен Иван Заборский в воскресенье финишировал первым в ультрамарафоне «Шесть дней Франции», опередив ближайшего соперника на 76 километров.