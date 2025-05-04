Россиянин Заборский выиграл ультрамарафон «Шесть дней Франции» с рекордным отрывом

Tекст: Ольга Иванова

Ультрамарафон «Шесть дней Франции» завершился победой Ивана Заборского, который сумел преодолеть 1047 километров 512 метров за шесть суток. Этот результат позволил ему опередить занявшего второе место спортсмена на 76 километров, продемонстрировав превосходную выносливость и тактическую подготовку, говорится в Telegram-канале Минспорта.

Соревнование проходило во французском природном парке Ардешуа и собрало 141 участника из разных стран. Заборский с первых дней забега удерживал лидерство, уверенно контролируя темп и выдерживая непростые погодные условия, а также периодические температурные перепады.

Для Заборского эта победа стала еще одной в череде значимых достижений, включая рекорды на трассах Милан – Сан-Ремо, Спартатлон и знаменитом бэкярде в Петербурге. Его выступление на ультрамарафоне во Франции отмечено как важное событие для российской легкой атлетики, подчеркивающее высокий потенциал отечественных спортсменов.

Ранее российский дзюдоист Данил Лаврентьев стал чемпионом Европы после победы над итальянцем Ломбардо в финале весовой категории до 73 кг.