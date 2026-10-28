ВС России заняли новые рубежи у Червоного Яра и Омельника

Tекст: Катерина Туманова

На запорожском направлении и непосредственно в огневом кармане, который сформировался северо-восточнее населенного пункта Омельник, оперативно-тактическая обстановка для украинских боевиков продолжает ухудшаться, рассказал он ТАСС.

«Наши военнослужащие за истекшие сутки немного продвинулись из Червоного Яра в южном направлении. Также в районе Омельника заняты новые рубежи и позиции севернее населенного пункта», – сообщил Марочко.

Ранее Минобороны информировало об освобождении Омельника Запорожской области. За минувшие выходные военные заняли участок леса северо-восточнее населенного пункта, вытеснив оттуда украинские подразделения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Марочко сообщил о вытеснении украинских подразделений из лесного массива к северо-востоку от Омельника. На прошлой неделе эксперт отметил оживление линии фронта у Степногорска.

Марочко заявил о высоких темпах наступления в Запорожской области.