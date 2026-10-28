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Марочко: ВС России заняли новые рубежи у Червоного Яра и Омельника
ВС России заняли новые рубежи у Червоного Яра и Омельника
Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что за минувшие сутки российские военнослужащие продвинулись на юг от Червоного Яра Запорожской области и заняли новые позиции севернее Омельника.
На запорожском направлении и непосредственно в огневом кармане, который сформировался северо-восточнее населенного пункта Омельник, оперативно-тактическая обстановка для украинских боевиков продолжает ухудшаться, рассказал он ТАСС.
«Наши военнослужащие за истекшие сутки немного продвинулись из Червоного Яра в южном направлении. Также в районе Омельника заняты новые рубежи и позиции севернее населенного пункта», – сообщил Марочко.
Ранее Минобороны информировало об освобождении Омельника Запорожской области. За минувшие выходные военные заняли участок леса северо-восточнее населенного пункта, вытеснив оттуда украинские подразделения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Марочко сообщил о вытеснении украинских подразделений из лесного массива к северо-востоку от Омельника. На прошлой неделе эксперт отметил оживление линии фронта у Степногорска.
Марочко заявил о высоких темпах наступления в Запорожской области.