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Роднина высказалась против отмены грантов на ледовые шоу
Роднина выступила против отмены грантов на ледовые шоу
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина выступила против отмены государственных грантов на ледовые шоу, назвав их культурными мероприятиями.
«Отмена грантов на ледовые шоу? Знаю, что наши люди любят считать чужие деньги. Если говорить объективно, гранты – не поддержка фигурного катания со стороны государства. Это деньги, которые выделяют на зрелища, не имеющие ничего общего со спортом. Нам теперь цирки, театры и концерты тоже не нужно поддерживать? И там можно найти поводы сказать, что это пустая трата государственных денег», – заявила Роднина в интервью Sport24.
Она отметила, что государство поддерживает ледовые шоу как культурные мероприятия.
Хотя Роднина относится к таким шоу скептически и они ей не слишком интересны, она не разделяет мнение о том, что это пустая трата государственных средств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Президентский фонд культурных инициатив открыл прием заявок на новый грантовый конкурс.
В апреле Роднина объяснила критику в свой адрес после высказываний о пенсии в России.
В 2024 году Президентский фонд культурных инициатив отказал олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой в предоставлении гранта на создание шоу «Алые паруса».