Роднина высказалась против отмены грантов на ледовые шоу

Роднина выступила против отмены грантов на ледовые шоу

Tекст: Катерина Туманова

«Отмена грантов на ледовые шоу? Знаю, что наши люди любят считать чужие деньги. Если говорить объективно, гранты – не поддержка фигурного катания со стороны государства. Это деньги, которые выделяют на зрелища, не имеющие ничего общего со спортом. Нам теперь цирки, театры и концерты тоже не нужно поддерживать? И там можно найти поводы сказать, что это пустая трата государственных денег», – заявила Роднина в интервью Sport24.

Она отметила, что государство поддерживает ледовые шоу как культурные мероприятия.

Хотя Роднина относится к таким шоу скептически и они ей не слишком интересны, она не разделяет мнение о том, что это пустая трата государственных средств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Президентский фонд культурных инициатив открыл прием заявок на новый грантовый конкурс.

В апреле Роднина объяснила критику в свой адрес после высказываний о пенсии в России.

В 2024 году Президентский фонд культурных инициатив отказал олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой в предоставлении гранта на создание шоу «Алые паруса».