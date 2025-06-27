IBU назвал условия участия российских биатлонистов в Олимпиаде

Tекст: Дмитрий Зубарев

В организации сообщили, что не более четырех российских биатлонистов смогут принять участие в Олимпиаде 2026 года, передает ТАСС. Для этого до середины января спортсмены должны будут заработать необходимое количество квалификационных очков на этапах Кубка мира или Кубка IBU.

При этом на сегодняшний день у российских биатлонистов такой возможности нет, так как они, как и белорусы, отстранены от международных соревнований с 2022 года. Членство национальных федераций России и Белоруссии также было приостановлено.

В заявлении IBU говорится: «Исполком внимательно следит за развитием событий в связи с решением приостановить деятельность Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона, как того требует конгресс, и назначил группу мониторинга, которая регулярно отчитывается перед исполкомом. На данный момент не ожидается никаких действий или изменений».

IBU уточнил, что квоты на Олимпиаду уже распределены на основе результатов Кубка наций сезона-2024/2025. Для национальных олимпийских комитетов, не получивших квоту, предусмотрены специальные wild card, максимум две на каждый пол, которые можно получить до середины января через набранные квалификационные очки. Без участия в этапах IBU получить wild card невозможно. Участие нейтральных спортсменов правилами IBU не предусмотрено.

Международный биатлонный сезон стартует в конце ноября, а Олимпийские игры запланированы на февраль 2026 года в Италии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Международный союз биатлонистов исключил участие россиян в Олимпиаде-2026. Президент IBU Олле Далин подтвердил, что российские биатлонисты по-прежнему отстранены от международных стартов, несмотря на призывы МОК.