Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.0 комментариев
IBU сохранил запрет на участие российских биатлонистов
Олле Далин подтвердил недопуск российских биатлонистов на международные старты
Президент IBU Олле Далин подтвердил, что российские биатлонисты по-прежнему отстранены от участия в международных соревнованиях, несмотря на призывы МОК пересмотреть недопуск.
Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин заявил, что запрет на участие российских биатлонистов в международных стартах остается в силе, сообщает РИА «Новости». Это заявление было сделано на фоне призыва главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха пересмотреть вопрос допуска российских спортсменов к соревнованиям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, чемпион Олимпийских игр Дмитрий Васильев назвал очевидным, что норвежские лыжники употребляют допинг, Норвегия поддержала отстранение российских биатлонистов, а российские и белорусские биатлонисты были отстранены от международного сезона.