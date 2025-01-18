Чемпион ОИ Васильев назвал очевидным прием допинга норжескими лыжниками

Олимпийский чемпион по биатлону Васильев заявил, что правда о приеме допинга норвежцами откроется

Tекст: Вера Басилая

Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что использование допинга норвежскими лыжниками и биатлонистами очевидно, передает Sports.

Васильев отметил, что многие из них, называя себя «больными», фактически являются мошенниками.

«Придет время, и все узнают, на каких препаратах норвежцы выигрывали все свои медали», – подчеркнул он.

Васильев считает, что честность норвежцев вызывает сомнения, поскольку больной человек не может обыгрывать здорового, тем более на Олимпиадах и чемпионатах мира.

«Тем, кто скрывал это, будет выгодно выложить правду. Пусть пока трясутся и ждут своего часа», – добавил спортсмен.

Дмитрий Васильев также привел пример с норвежской лыжницей Марит Бьорген, отмечая, что ее физическая форма свидетельствует о применении стероидов. Он подчеркнул, что для понимания этого не нужно быть специалистом.

Кроме того, Васильев обвинил норвежских биатлонистов в использовании сальбутамола. По его словам, их выступления в условиях простуды явно связаны с применением запрещенных препаратов, и их действия прикрывали под смехотворными предлогами.

Ранее генеральный секретарь Норвежской биатлонной ассоциации Мортен Дьюпвик не поддержал допуск россиян на международные старты, объяснив это в том числе необходимостью защитить «честность» и «безопасность» соревнований.

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) приостановил членство Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона в организации, а также сообщили, что российские и белорусские биатлонисты не смогут участвовать в новом международном сезоне.