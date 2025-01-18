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Чемпион ОИ Васильев назвал очевидным прием допинга норжескими лыжниками
Олимпийский чемпион по биатлону Васильев заявил, что правда о приеме допинга норвежцами откроется
Все так называемые «больные» норвежские спортсмены, которые выигрывают медали и заявляют, что они не здоровы, являются мошенниками, правда рано или поздно станет известна, заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что использование допинга норвежскими лыжниками и биатлонистами очевидно, передает Sports.
Васильев отметил, что многие из них, называя себя «больными», фактически являются мошенниками.
«Придет время, и все узнают, на каких препаратах норвежцы выигрывали все свои медали», – подчеркнул он.
Васильев считает, что честность норвежцев вызывает сомнения, поскольку больной человек не может обыгрывать здорового, тем более на Олимпиадах и чемпионатах мира.
«Тем, кто скрывал это, будет выгодно выложить правду. Пусть пока трясутся и ждут своего часа», – добавил спортсмен.
Дмитрий Васильев также привел пример с норвежской лыжницей Марит Бьорген, отмечая, что ее физическая форма свидетельствует о применении стероидов. Он подчеркнул, что для понимания этого не нужно быть специалистом.
Кроме того, Васильев обвинил норвежских биатлонистов в использовании сальбутамола. По его словам, их выступления в условиях простуды явно связаны с применением запрещенных препаратов, и их действия прикрывали под смехотворными предлогами.
Ранее генеральный секретарь Норвежской биатлонной ассоциации Мортен Дьюпвик не поддержал допуск россиян на международные старты, объяснив это в том числе необходимостью защитить «честность» и «безопасность» соревнований.
Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) приостановил членство Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона в организации, а также сообщили, что российские и белорусские биатлонисты не смогут участвовать в новом международном сезоне.