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Норвегия поддержала отстранение российских биатлонистов
Генсек Норвежской ассоциации биатлона поддержал отстранение россиян от IBU
Генеральный секретарь Норвежской ассоциации биатлона Мортен Дьюпвик выразил поддержку решению Международного союза биатлонистов (IBU) об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.
Как пишет «Спорт. День за днем», генеральный секретарь Норвежской ассоциации биатлона Мортен Дьюпвик заявил о поддержке решения IBU по запрету участия российских биатлонистов в международных гонках. По его словам, это решение необходимо для солидарности с Украиной и олимпийским сообществом, а также для защиты честности соревнований и безопасности их участников.
Весной 2022 года IBU принял решение об отстранении российских биатлонистов от международных турниров. Также было сообщено, что они не смогут участвовать и в чемпионате мира 2025 года. Конгресс IBU не раз продлевал это решение, оставляя российских спортсменов вне Кубка мира.
Как писала газета ВЗГЛЯД, исполком Международного союза биатлонистов (IBU) приостановил членство Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона в организации, а также сообщили, что российские и белорусские биатлонисты не смогут участвовать в новом международном сезоне, так как вопрос восстановления национальных федераций не был включен в повестку конгресса в Белграде.