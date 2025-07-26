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Россияне выиграли шесть золотых медалей на Универсиаде
На Всемирной универсиаде в Германии представители России завоевали шесть золотых, шесть серебряных и четыре бронзовые медали.
Российские спортсмены завоевали 16 медалей на Всемирной универсиаде в Германии, которая завершается 27 июля, передает ТАСС
В копилке сборной оказалось шесть золотых, шесть серебряных и четыре бронзовые награды. Больше всего медалей принес пловец Александр Степанов: две золотые на дистанциях 800 и 1500 метров вольным стилем, а также серебро в эстафете 4х200 метров вольным стилем.
Николай Колесников также стал обладателем трех медалей: золото на дистанции 400 метров вольным стилем и два серебра.
Чемпионами Универсиады-2025 стали шпажист Дмитрий Швелидзе, игрок в настольный теннис Владимир Сидоренко, а также теннисная пара Егор Агафонов и Илья Симакин.
Серебряные медали завоевали теннисистка Алевтина Ибрагимова, дзюдоисты Абрек Нагучев и Армен Агаян, а также Максим Гребнев в настольном теннисе. Бронза досталась шпажисту Кириллу Гурову, пловцу Александру Щеголеву, дзюдоисту Валерию Ендовицкому и теннисной паре Ибрагимова/Ксения Зайцева.
В окончательную заявку сборной России вошел 41 спортсмен, выступавший в нейтральном статусе. Медалей не удалось завоевать лишь представителям прыжков в воду, тхэквондо, стрельбы из лука и академической гребли.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Егор Агафонов и Илья Симакин завоевали золото Универсиады в мужском парном разряде, обыграв теннисистов из Турции.
Пловец Александр Степанов одержал победу на дистанции 800 метров вольным стилем и принес себе вторую золотую медаль Универсиады.
На Универсиаде в Германии пловец Николай Колесников принес России вторую награду, завоевав серебро на дистанции 200 метров вольным стилем.