Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко, активно интригующий против Зеленского на Западе, и мэр Киева Виталий Кличко.3 комментария
Российские теннисисты Агафонов и Симакин выиграли золото Универсиады
Российские теннисисты Агафонов и Симакин выиграли золото Универсиады в паре
Егор Агафонов и Илья Симакин завоевали золото Универсиады в мужском парном разряде, обыграв теннисистов из Турции в напряжённом финале.
Российские теннисисты Егор Агафонов и Илья Симакин завоевали золотые медали Универсиады в мужском парном разряде, передает ТАСС. Финальный матч прошел в Германии, где россияне обыграли турецкую пару Мерт Алкай и Тунджай Дуран. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:2, 10:3 в пользу спортсменов из России.
Сейчас в копилке сборной России на Универсиаде 13 медалей, из которых шесть – золотые, пять – серебряные и две – бронзовые. При этом российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Завершение Универсиады запланировано на 27 июля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пловец Александр Степанов одержал победу на дистанции 800 метров вольным стилем, что принесло ему вторую золотую медаль Универсиады. Степанов признался, что после заплывов у него бывают «мультики перед глазами». Пловец Климент Колесников выиграл вторую медаль на Универсиаде в Германии.