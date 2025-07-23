Чемпион Универсиады Степанов признался в «мультиках перед глазами» после заплывов

Tекст: Евгения Караваева

Пловец признался, что испытывал необычно сильную усталость после того, как ему пришлось выступить в двух финалах за вечер – сперва на 800 метров вольным стилем, затем в эстафете 4х200 метров, передает ТАСС.

Он признался: «Наверно, я устал больше всех, реально. Сердце никогда так не болело, как после этой двухсотки, аж мультики перед глазами мелькали, уже плывет все перед глазами. Первый полтинник меня сносило, я как-то встал на месте, но потом кое-как расплылся. Короче, ужас. Не хочется такое повторять больше никогда».

Степанов также отметил, что не специализируется на дистанции 200 метров, но был включен в состав эстафетной команды. При этом он считает, что команда показала достойный результат, несмотря на отсутствие профильных пловцов на этой дистанции, кроме Николая Колесникова. Напомним, в финале участвовали Степанов, Колесников, Александр Щеголев и Дмитрий Жаворонков.

На Универсиаде Степанов одержал победу на дистанции 800 метров вольным стилем. Колесников стал первым на дистанции 400 метров и завоевал серебро на дистанции 200 метров.