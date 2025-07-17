Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
Пловец Колесников стал первым россиянином с золотом Универсиады-2025
Колесников выиграл 400 метров вольным стилем на Универсиаде в Германии
Пловец Николай Колесников стал первым на дистанции 400 метров вольным стилем, показав результат 3 минуты 46,66 секунды.
Таким образом Колесников принес России первую золотую медаль на Универсиаде-2025, передает РИА «Новости». Второе место занял малайзиец Хиев Ху Еан, отставший на 0,72 секунды, третьим стал американец Райан Джеймс Эрисман с отставанием 0,86 секунды.
Торжественная церемония открытия Универсиады состоялась в среду, 16 июля.
Соревнования продлятся до 27 июля. В нынешнем году российские спортсмены участвуют в Универсиаде под нейтральным флагом.
Российская делегация на летней Универсиаде-2025 в Германии оказалась урезана из-за ограничений по выдаче виз, что сократило состав до 48 спортсменов от 139.