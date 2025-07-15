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Количество российских спортсменов на Универсиаде сократили из-за виз
Российская делегация на летней Универсиаде-2025 в Германии оказалась урезана из-за ограничений по выдаче виз, что сократило состав до 48 спортсменов.
Численность российской делегации на Всемирных студенческих спортивных играх в Германии уменьшена по сравнению с первоначальной заявкой из-за визовых трудностей, передает ТАСС.
В пресс-службе Российского студенческого спортивного союза пояснили, что организаторы ограничили количество выдаваемых виз, что не позволило включить всех из расширенного списка.
«При подготовке ко Всемирным студенческим спортивным играм РССС столкнулся с рядом сложностей. Германия ограничила число виз, выдаваемых специально для участия в Играх, изначально мы не рассчитывали на такие строгие ограничения», – рассказал собеседник агентства.
В расширенный список для Универсиады-2025 входили больше спортсменов, однако после решения визового вопроса нельзя было добавлять новых атлетов, у которых были действующие шенгенские визы. В итоге в окончательную заявку вошло 48 человек – по направлениям: академическая гребля, дзюдо, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование.
В РССС подчеркнули, что при формировании состава старались максимально использовать возможность участия спортсменов с уже имеющимися визами и сохранять мультиспортивность российской команды. Союз совместно с Министерством спорта РФ и спортивными федерациями выбрал наиболее эффективный формат участия в условиях ограничений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские спортсмены получили приглашение на участие в летней Универсиаде. Международный олимпийский комитет ведет переговоры о возможном допуске сборной России к Олимпиаде 2026 года. Глава МОК Томас Бах отметил, что в вопросе допуска российских спортсменов на международные турниры нет продвижения.