Количество российских спортсменов на Универсиаде сократили из-за виз

Tекст: Дмитрий Зубарев

Численность российской делегации на Всемирных студенческих спортивных играх в Германии уменьшена по сравнению с первоначальной заявкой из-за визовых трудностей, передает ТАСС.

В пресс-службе Российского студенческого спортивного союза пояснили, что организаторы ограничили количество выдаваемых виз, что не позволило включить всех из расширенного списка.

«При подготовке ко Всемирным студенческим спортивным играм РССС столкнулся с рядом сложностей. Германия ограничила число виз, выдаваемых специально для участия в Играх, изначально мы не рассчитывали на такие строгие ограничения», – рассказал собеседник агентства.

В расширенный список для Универсиады-2025 входили больше спортсменов, однако после решения визового вопроса нельзя было добавлять новых атлетов, у которых были действующие шенгенские визы. В итоге в окончательную заявку вошло 48 человек – по направлениям: академическая гребля, дзюдо, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование.

В РССС подчеркнули, что при формировании состава старались максимально использовать возможность участия спортсменов с уже имеющимися визами и сохранять мультиспортивность российской команды. Союз совместно с Министерством спорта РФ и спортивными федерациями выбрал наиболее эффективный формат участия в условиях ограничений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские спортсмены получили приглашение на участие в летней Универсиаде. Международный олимпийский комитет ведет переговоры о возможном допуске сборной России к Олимпиаде 2026 года. Глава МОК Томас Бах отметил, что в вопросе допуска российских спортсменов на международные турниры нет продвижения.