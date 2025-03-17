Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.3 комментария
Бах заявил об отсутствии продвижений в вопросе допуска россиян на турниры
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что пока отсутствуют конкретные результаты относительно возвращения российских спортсменов на международные соревнования, подчеркнув необходимость соблюдения Олимпийской хартии.
Он отметил, что контакты на рабочем уровне всегда поддерживались, но на данный момент нечего сообщать, сообщает ТАСС.
Бах подчеркнул, что условия для восстановления участия российских спортсменов в международных турнирах очень ясны: они должны следовать правилам Олимпийской хартии. «В олимпийском движении приветствуются все, кто соблюдает правила Олимпийской хартии, и не приветствуются все, кто ее не соблюдает. Мяч на стороне Олимпийского комитета России», – заявил он.
В 2022 году МОК лишил российских спортсменов права выступать на международных соревнованиях из-за ситуации на Украине, однако через год рекомендовал допускать их к турнирам в нейтральном статусе. Данное условие предполагает, что спортсмены не должны быть связаны с вооруженными силами и не представлять командные виды спорта.
Ранее кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ заявил о планах вернуть российских спортсменов на международную арену, подчеркнув важность исполнения мечты каждого спортсмена.