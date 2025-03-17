Бах заявил об отсутствии продвижений в вопросе допуска россиян на турниры

Tекст: Ольга Иванова

Он отметил, что контакты на рабочем уровне всегда поддерживались, но на данный момент нечего сообщать, сообщает ТАСС.

Бах подчеркнул, что условия для восстановления участия российских спортсменов в международных турнирах очень ясны: они должны следовать правилам Олимпийской хартии. «В олимпийском движении приветствуются все, кто соблюдает правила Олимпийской хартии, и не приветствуются все, кто ее не соблюдает. Мяч на стороне Олимпийского комитета России», – заявил он.

В 2022 году МОК лишил российских спортсменов права выступать на международных соревнованиях из-за ситуации на Украине, однако через год рекомендовал допускать их к турнирам в нейтральном статусе. Данное условие предполагает, что спортсмены не должны быть связаны с вооруженными силами и не представлять командные виды спорта.

Ранее кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ заявил о планах вернуть российских спортсменов на международную арену, подчеркнув важность исполнения мечты каждого спортсмена.