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Объявлено об участии российских спортсменов в летней Универсиаде
Дегтярев: Россияне вернутся на летнюю Универсиаду в 2025 году
Российские спортсмены примут участие в летней Универсиаде 2025 года, впервые за шесть лет, благодаря договоренности с Международной федерацией университетского спорта (FISU), которая позволит выступать в нейтральном статусе, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев.
Дегтярев сообщил, что российские спортсмены примут участие в летней Универсиаде 2025 года, передает ТАСС. Это станет первым выступлением за шесть лет. Участие стало возможным благодаря договоренности между Международной федерацией университетского спорта (FISU) и международными спортивными федерациями о допуске россиян при соблюдении условий нейтрального статуса.
На встрече в мастерской управления «Сенеж» Дегтярев отметил, что Российский спортивный студенческий союз возглавил молодой и энергичный Сергей Крюков. «Парень молодой, энергичный, в общем, двигается», – подчеркнул министр. Крюков в настоящее время находится в Лозанне, где расположен штаб FISU.
В январе FISU проинформировала, что российские спортсмены смогут участвовать в Универсиаде, если международные федерации позволят им отобраться в нейтральном статусе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация университетского спорта (FISU) перенесла проведение летней Универсиады 2023 года из Екатеринбурга в связи с текущей геополитической ситуацией.