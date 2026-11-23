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В Китае сотрудника министерства приговорили к смертной казни за шпионаж
Сотрудник министерства в Китае получил смертный приговор за шпионаж
Власти Китая приговорили сотрудника одного из министерств к смертной казни за передачу государственных тайн иностранным спецслужбам, сообщило Национальное управление по охране государственных тайн.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канал Национального управления по охране государственных тайн Китая в социальной сети Wechat. Точные страны и министерство, в котором работал осужденный, не раскрываются.
«В ходе рассмотрения дела было установлено, что человек по фамилии Ма в течение длительного времени собирал и передавал другой стороне государственные тайны Китая... Суд признал человека по фамилии Ма виновным в шпионаже и приговорил его к смертной казни, пожизненному лишению политических прав и конфискации всего личного имущества», – говорится в сообщении.
По данным управления, Ма, находясь в стране «А», познакомился с сотрудницей разведки страны «Б». Она представила его коллеге, который угрозами принудил Ма к сотрудничеству.
Вернувшись в Китай, чиновник за вознаграждение передал более 100 единиц секретной информации, включая девять документов категории «секретно» и 26 – «совершенно секретно». Деньги он получал на личных встречах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бывший член парткома Госкомитета КНР Ван Хуэймин был приговорен к смертной казни с отсрочкой на два года за коррупционные преступления.
Также суд в Китае вынес смертный приговор бывшему заместителю председателя политического консультативного совета Гуанси-Чжуанского автономного района Пэн Сяочуню за получение взяток на сумму свыше 39 млн долларов.
Суд в Китае вынес смертный приговор бывшему высокопоставленному чиновнику Сун Чаохуа за получение взяток на общую сумму более 21 млн долларов.