Экстремалы установили рекорд на высоте 1,7 тыс. метров в поддержку российских спортсменов

Tекст: Елизавета Шишкова

Спортивная акция «Воздушная Олимпиада» прошла на аэродроме «Борки» при поддержке Министерства спорта России, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Участники проекта выполнили элементы керлинга и биатлона на специальной платформе, подвешенной на воздушном шаре на высоте 1,7 тыс. метров при температуре минус 20 градусов. Рекорд был официально зафиксирован «Книгой рекордов России».

В числе участников были российский спортсмен-парашютист и мировой рекордсмен Сергей Бойцов, а также бразильская спортсменка Кэрол Шафаузер. Проект был задуман для поддержки российских атлетов на Олимпийских играх и возвращения России в мировой спорт.

Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев прокомментировал акцию, отметив: «Россия – страна отважных исследователей и первопроходцев. Таких людей в нашей истории сотни. Если брать современников, это, например, великий путешественник и рекордсмен Федор Конюхов. Можно вспомнить и Валерия Розова, двукратного чемпиона мира по парашютному спорту, победителя чемпионата Европы по альпинизму, за плечами которого больше 10 тыс. прыжков. Сергей Бойцов во многом идет по их стопам, покоряет облака и ветер. Вместе с бразильской спортсменкой Кэрол Шафаузер они провели на нашем аэродроме «Борки» яркую акцию в поддержку единства олимпийского движения без дискриминации. Мировой спорт, как и предлагает президент МОК Кирсти Ковентри, должен быть независим от политики, объединять, а не разъединять людей. Спасибо нашим спортсменам за яркую акцию, очередной рекорд, который удивит и поразит многих».

Сергей Бойцов отметил, что команда собралась, чтобы установить новый рекорд в честь 115-летия Олимпийского комитета России, поддержать российских спортсменов на Олимпийских играх в Италии и напомнить, что мировому спорту необходима Россия.

Кэрол Шафаузер сказала, что спорт помогает завязывать дружбу и объединяет людей независимо от национальности. Она подчеркнула, что возможности для экстремальных видов спорта, которые есть в России, уникальны, и выразила благодарность за участие в проекте.