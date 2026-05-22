Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.
В Благовещенске стартовал российско-китайский экономический форум «Амурэкспо»
Открытие российско-китайского экономического форума «Амурэкспо» состоялось в Благовещенске Амурской области. Старт мероприятию дали заместитель председателя правительства Амурской области Павел Пузанов и генеральный консул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян.
Деловая программа продлится до 24 мая. Ожидается участие делегатов из более чем 30 российских субъектов, а также гостей из Китая, Белоруссии и Казахстана. В рамках события запланировано подписание девяти соглашений, преимущественно с участием представителей банковского сектора.
Участников ждут свыше 100 мероприятий, посвященных логистике, туризму и креативным индустриям. Эксперты двух стран впервые подробно обсудят сферу электронной торговли. По поручению президента Владимира Путина форум уже в четвертый раз выступает выездной площадкой ВЭФ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в рамках форума в Амурской области запустили многофункциональный железнодорожный терминальный комплекс «Сухой порт Благовещенск».
Власти региона решили связать первой в мире трансграничной пассажирской канатной дорогой аэропорты Благовещенска и китайского Хэйхэ.
Ранее генеральный консул РФ в Шэньяне Наталья Прыжкова отметила значительное увеличение объемов трансграничной электронной торговли между двумя странами.