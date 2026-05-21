Железнодорожный терминал «Сухой порт Благовещенск» открылся в Приамурье

Tекст: Дмитрий Зубарев

Торжественная церемония отправки первого состава прошла на станции Березовский-Восточный Забайкальской железной дороги, передает ТАСС. «Сухой порт к работе готов. Первому составу отправление разрешаю», – заявил генеральный директор компании «Октет сервис», владеющей новым терминалом. Объект расположен примерно в 60 километрах от Благовещенска.

Комплекс стал важной частью масштабного проекта «Амурский коридор». Он объединяет мощности таможенно-логистического узла «Каникурган» и торгового порта Благовещенска в единую логистическую систему. Это позволит эффективно связать автомобильный и железнодорожный транспорт для развития грузового сообщения между Россией и Китаем.

Стартовая перерабатывающая способность предприятия площадью 312 гектаров составит 520 тыс. тонн грузов. Протяженность путей достигает 7,5 километра. Созданная инфраструктура позволяет ежедневно принимать два контейнерных поезда.

В 2024 году грузооборот на амурском направлении достиг 2,3 млн тонн.

Годом ранее по железнодорожному мосту через реку Амур из Китая в Россию прибыл первый грузовой состав.