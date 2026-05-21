Эксперт перечислил способы спасения от белого медведя в Арктике

Tекст: Катерина Туманова

Чтобы избежать трагических последствий при столкновении с полярным хищником, людям следует передвигаться вместе и не паниковать. По словам директора национального парка «Русская Арктика» Александра Кирилова, сотрудники постоянно сталкиваются с этими животными в дикой природе, передает РИА «Новости».

«Белый медведь – животное любопытное, но человек не является его основным источником пропитания. Однако если человек встречается с медведем в одиночку в чистом поле, последствия, скорее всего, будут печальные», – отметил Кирилов.

Он добавил, что исход зависит от сытости зверя и реакции человека.

При опасности следует сбиваться в плотную группу из двух-трех человек, махать руками и шуметь. Это собьет хищника с толку. Также эффективно применять ракетницы, мощные перцовые баллоны или огнетушители, шипение которых пугает зверя.

При этом причинять вред краснокнижному животному из огнестрельного оружия категорически запрещено. Кроме того, полярникам необходимо вовремя убирать пищевые отходы из лагеря, чтобы не привлекать незваных гостей ночью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минприроды выяснило численность белых медведей в российской Арктике. Ученый рассказал, где в России самые «кругленькие и упитанные» белые медведи.