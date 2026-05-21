Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.0 комментариев
Песков назвал недопустимым давление США на руководство других стран
Российская сторона выступила категорически против агрессивной политики Вашингтона в отношении бывшего руководителя Кубы Рауля Кастро.
Официальный представитель президента Дмитрий Песков прокомментировал выдвинутые Вашингтоном обвинения против кубинского политика, передает ТАСС. «Мы считаем, что нельзя одобрять того давления, которое оказывается на Кубу», – заявил пресс-секретарь.
Политик добавил, что применение граничащих с насилием методов к высшим государственным деятелям абсолютно недопустимо. По словам представителя Кремля, подобные действия Вашингтона фиксируются не первый раз и вызывают решительное неодобрение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон инициировал уголовное преследование бывшего кубинского лидера Рауля Кастро.
Правительство Кубы резко осудило выдвинутые американскими властями обвинения.
Президент США исключил усиление противостояния с Гаваной на фоне этого решения.