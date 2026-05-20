Вашингтон предъявил обвинения экс-лидеру Кубы Раулю Кастро в убийстве американцев

Tекст: Ольга Иванова

Речь идет об инциденте 24 февраля 1996 года, когда были сбиты гражданские самолеты организации, связанной с противниками кубинских властей. Вашингтон считает, что к произошедшему имело отношение руководство Кубы того периода, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters

Раулю Кастро сейчас 94 года. Он является братом Фиделя Кастро и руководил Кубой с 2008 по 2018 год. Во время его правления Куба и США при администрации Барака Обамы начали процесс нормализации отношений, однако позже курс на сближение был свернут Дональдом Трампом.



Поводом для расследования США стали события 24 февраля 1996 года, когда кубинский истребитель МиГ-29 уничтожил два самолета Cessna 337 Skymaster организации «Братья во спасение», выступавшей против властей Кубы. В результате погибли четыре человека.

Обвинения против Кастро предусматривают смертную казнь либо пожизненное заключение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон запланировал уголовное преследование бывшего кубинского лидера за уничтожение самолетов в 1996 году.

Белый дом рассмотрел возможность силового захвата политика по венесуэльскому сценарию. В ответ Гавана пообещала дать решительный отпор при любой попытке вооруженного вторжения.