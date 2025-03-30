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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Почему рядом с войной растут города

    Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии, так называемых новых регионов, вообще-то парадокс. Ведь линия фронта рядом. Но они, тем не менее, растут так, как не росли никогда.

    0 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему люди воюют

    То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.

    11 комментариев
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Кинодеятелям не хватает любви

    Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.

    16 комментариев
    30 марта 2025, 20:49 • Новости дня

    Трамп заявил о возможном выдвижении на третий срок вопреки конституции США

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил в интервью NBC, что не шутит о возможности баллотироваться на третий срок президента, несмотря на запрет по конституции страны.

    Он подчеркнул, что существуют методы обойти 22-ю поправку конституции, запрещающую третий президентский срок, и добавил, что его слова не являются шуткой.

    Трамп отметил, что многие поддерживают его идею о третьем сроке, но пока он считает, что время для окончательного решения еще не пришло. Он указал, что у него есть стратегии, которые могут позволить ему продолжить политическую карьеру на таком уровне.

    Когда телеканал задал вопрос о возможности, что нынешний вице-президент США Джей Ди Вэнс может баллотироваться на пост главы государства, а затем передать должность Трампу, он ответил, что это один из возможных вариантов.

    Ранее сообщалось, что вокруг Трампа выстраивается культ личности, несмотря на то, что он почти ничего не успел сделать. Также сообщалось, что от Трампа в 2025 году ожидают более агрессивную внешнюю политику и значительные изменения в экономике.

    28 марта 2025, 18:41 • Новости дня
    Медведев назвал два сценария судьбы Зеленского
    Медведев назвал два сценария судьбы Зеленского
    @ Stephanie Lecocq/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что возможная сделка Киева с США по полезным ископаемым приведет к серьезным последствиям для Владимира Зеленского и его режима.

    Медведев считает, что Зеленский окажется в сложной ситуации, независимо от принятого решения по сделке, передает RT.

    «Если киевский режим ее одобрит, то наркомана с компанией просто повесят на Майдане, как Муссолини. А если отвергнет, то США перезагрузят бандеровский режим. Шах и мат», – написал он в своем англоязычном аккаунте в X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что проект нового соглашения Соединенных Штатов и Украины формируется не в пользу Киева и в него включили все ископаемые, в том числе нефть и газ.

    Издание Telegraph заявило, что президент США Дональд Трамп сделкой по минералам приставил пистолет к голове Зеленского.

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    28 марта 2025, 12:14 • Новости дня
    Рар: Вашингтон не станет возвращать Берлину золотой резерв

    Политолог Рар: США не вернут Германии золотой резерв

    Рар: Вашингтон не станет возвращать Берлину золотой резерв
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Берлин доверил американской стороне около 37% своего золотого резерва. При стремительном ухудшении отношений между странами хранить этот запас в Соединенных Штатах кажется рискованным. Однако Вашингтон не станет возвращать немцам слитки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в Германии призвали вернуть золотой запас из США.

    «Германия обладает вторым по величине золотым запасом в мире после США – это почти 3,4 тыс. тонн, или 270 тыс. слитков по 12,5 кг каждый. В настоящее время его стоимость достигла рекордно высокого уровня. Речь идет примерно о 280 млрд евро», – привел данные немецкий политолог Александр Рар.

    Он отметил, что Берлин доверил американской стороне около 37% своего резерва. «Надежды ФРГ строились на том, что в случае кризиса – войны, стихийного бедствия или экономического потрясения – они смогут обменять золото на доллары. Однако в нынешних условиях такой план кажется рискованным», – считает эксперт.

    Спикер подчеркнул: отношения Германии и США стремительно портятся. «Немецкие власти обвиняют американских коллег в союзничестве с Москвой. Параллельно Берлин готовится, по словам высших представителей, к конфликту с Россией. ФРГ всерьез относится к возможному разрыву отношений со Штатами», – детализировал Рар.

    На этом фоне Вашингтон откажется возвращать немцам золотой резерв – «во всяком случае, под давлением Берлина». «Впрочем, Фридрих Мерц вряд ли выступит с таким требованием. Немецкий федеральный банк продолжает считать США надежным держателем. Однако по этому поводу все же возникают вопросы», – рассуждает собеседник.

    Он напомнил, что слитки хранятся в Федеральном резервном банке США в Нью-Йорке. «Но когда немецкие власти заводят разговор с Вашингтоном о проверке золотого запаса, Белый дом им в этом отказывает. А есть ли слитки вообще?» – иронично задался вопросом политолог.

    При этом он обратил внимание на то, что и в самих Штатах идут «странные дебаты о безопасности государственных золотых резервов». «Дональд Трамп и Илон Маск публично усомнились в том, что золотые резервы США все еще находятся там, где им положено быть: в Форт-Ноксе. Складывается впечатление, что правительство Штатов в настоящее время не располагает даже собственными золотыми запасами», – заключил Рар.

    Ранее в Германии призвали вернуть находящийся в США золотой запас. Президент Европейской ассоциации налогоплательщиков Михаэль Егер выступил с соответствующим предложением на фоне торгового конфликта между Брюсселем и Вашингтоном.

    «Бундесбанк и правительство ФРГ должны проявить дальновидность на этом этапе глобального сдвига сил и немедленно вернуть обратно германское золото из США», – считает он. Егер отметил, что сейчас в Берлине и ЕС обсуждается возможность «огромной новой задолженности», поэтому «в случае чрезвычайной ситуации необходим будет немедленный доступ ко всем золотым резервам».

    По его мнению, золотые резервы можно доставить во Франкфурт-на-Майне или хотя бы в Европу. Он считает, что правительство как минимум должно перепроверить золотой запас, хранящийся в США. Некоторые политики в Германии поддержали эту инициативу.

    Германия занимает второе место в мире по запасам золота после США, имея 3375 тонн. Из них около 37% хранятся в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Управление Бундесбанка заявило о доверии к Федеральному резервному банку Нью-Йорка в деле хранения золота.

    Напомним, США объявили о введении 25-процентных пошлин на ввоз всех автомобилей. Это болезненный удар для Европы и особенно для Германии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, есть ли риски начала торговой войны между Соединенными Штатами и Евросоюзом.

    Коментарии (14)
    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    28 марта 2025, 02:55 • Новости дня
    Зеленский озвучил условие «доверия» Трампу

    Зеленский заявил о готовности доверять Трампу только в случае «ответа» США на «нарушения» Россией договоренностей

    Зеленский озвучил условие «доверия» Трампу
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не сможет доверять главе американского государства Дональду Трампу, если США не будут реагировать на «нарушения» договоренностей со стороны России.

    Зеленский подчеркнул, что если Америка «действенно отвечает» на якобы допущенные «нарушения» со стороны России, то это вызывает доверие к США и американскому президенту, передает РИА «Новости».

    «А если они нарушают и им за это ничего не делают и нет санкций, а наоборот, обсуждают ослабление санкций, то здесь вопрос не о доверии, а что с этим всем делать дальше», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль настаивает на отмене санкций в отношении Россельхозбанка и других финансовых структур в рамках сделки по безопасности в Черном море.

    Министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что санкции против России могут быть смягчены. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости переоценить режим антироссийских санкций для достижения урегулирования конфликта на Украине.

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    30 марта 2025, 17:54 • Новости дня
    Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины на нефть из России

    Трамп пригрозил 25-процентными пошлинами на нефть из России при отсутствии соглашения по Украине

    Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины на нефть из России
    @ JIM LO SCALZO/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что он был «очень зол» и «взбешен», когда президент России Владимир Путин раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. Трамп в интервью NBC News пригрозил введением тарифов на российскую нефть, если не удастся достичь соглашения о прекращении огня на Украине.

    Трамп отметил, что если соглашение о прекращении огня не будет достигнуто, он введет вторичные тарифы на российскую нефть, что сделает невозможным ведение бизнеса с США для стран, покупающих российскую нефть, сообщает NBC News.

    «Если Россия и я не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития на Украине, и если я считаю, что это была вина России – что может быть и не так – но если я считаю, что это была вина России, то я собираюсь установить вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России», – сказал Трамп.

    Трамп также уточнил, что тарифы могут составить от 25% до 50%.

    Кроме того, Трамп сообщил, что был «очень зол» и «взбешен», когда президент России Владимир Путин раскритиковал авторитет руководства президента Украины Владимира Зеленского, добавив, что комментарии «попали не по адресу».

    Ранее Путин предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов.

    В Белом доме сообщили, что власть на Украине определяется ее конституцией и народом.

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    27 марта 2025, 21:46 • Новости дня
    США перестали платить взносы в ВТО

    Reuters: США приостановили взносы в ВТО

    США перестали платить взносы в ВТО
    @ Xu Jinquan/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США временно приостановили свои взносы во Всемирную торговую организацию (ВТО) в рамках усилий по сокращению федеральных расходов, пишет Reuters.

    Три источника в торговой сфере сообщили агентству Reuters, что администрация США под руководством президента Дональда Трампа приняла решение приостановить взносы во Всемирную торговую организацию. Эта мера является частью более широкой программы администрации по сокращению государственных расходов и переоценке международных обязательств.

    Администрация Трампа видит в международных организациях, таких как ВТО, угрозу своей экономической политике под лозунгом «Америка прежде всего». В рамках этой стратегии США планируют выйти из некоторых организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения, и снизить финансирование других.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что США могут пересмотреть решение о выходе из ВОЗ, если организация изменит свои подходы.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение США выйти из Всемирной организации здравоохранения продиктовано корыстными интересами, а не заботой о здоровье граждан.

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    28 марта 2025, 07:40 • Новости дня
    Миршаймер раскрыл планы Трампа по поставкам оружия Киеву

    Tекст: Александра Юдина

    Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что президент США Дональд Трамп намерен использовать вопрос поставок оружия как средство давления на Украину, чтобы прекратить боевые действия.

    По его мнению, президент США не планирует выделять Украине дополнительные пакеты военной помощи, а будет использовать эту тему как рычаг давления на Киев, передает РИА «Новости».

    Профессор Чикагского университета заявил, что Трамп, вероятно, не станет возвращаться в конгресс с запросом на новые поставки оружия для продолжения поддержки Киева.

    Миршаймер добавил, что Трамп, вероятно, скажет украинским властям, что его возможности ограничены из-за нехватки голосов в конгрессе для дальнейшего финансирования.

    Это, по мнению Миршаймера, может вынудить Киев прекратить военные действия до исчерпания запасов оружия.

    Ранее в Польше объявили, что НАТО будет контролировать поставки оружия Украине. Владимир Зеленский предложил Европе и США взять на себя расходы по обеспечению ВСУ. До этого в Европе сорвался план по расходованию 40 млрд евро на военную помощь Украине.

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    28 марта 2025, 22:10 • Новости дня
    Вэнс рассказал о планах США по Гренландии

    Вэнс заявил, что Гренландия может стать независимой и присоединиться к США

    Вэнс рассказал о планах США по Гренландии
    @ Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американская администрация рассчитывает на независимость Гренландии с последующим мирным присоединением к Соединенным Штатам, при этом не планирует использовать военную силу, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на пресс-конференции по итогам визита на остров, подчеркнул, что Вашингтон не намерен использовать военную силу для достижения этой цели. Он выразил уверенность, что жители острова примут решение о самоопределении и независимости от Дании, передает РИА «Новости».

    «Мы думаем, что сможем заключить сделку в стиле Дональда Трампа, чтобы обеспечить безопасность этой территории, а также Соединенных Штатов Америки», – заявил Вэнс.

    Он добавил, что США готовы к диалогу с местным населением для контролирования острова.

    Вэнс также отметил, что у США нет планов расширять военное присутствие в Гренландии, однако планируется инвестировать в ледоколы и военные корабли, которые находятся на острове. Он подчеркнул, что общие цели потребуют вложения значительных ресурсов.

    Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Гренландия необходима Америке для обеспечения безопасности в свете растущих рисков со стороны Китая и России. Джей Ди Вэнс подчеркнул важность лидерства США в Арктике на следующее поколение, отметив, что американцы должны осознавать необходимость арктической миссии страны.

    Ранее визит вице-президента США Джей Ди Вэнса на американскую базу в Гренландии вызвал недовольство местных властей и стал причиной протестов.

    Глава правительства Гренландии Мюте Эгеде выступил против аннексии острова США.

    Президент России Владимир Путин заявил, что планы США по присоединению Гренландии являются серьезными.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что для президента США Дональда Трампа открылся реальный способ забрать Гренландию.

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    27 марта 2025, 22:07 • Новости дня
    Трамп отозвал кандидатуру Стефаник на пост постпреда при ООН

    Трамп отказался номинировать Стефаник постпредом США при ООН

    Трамп отозвал кандидатуру Стефаник на пост постпреда при ООН
    @ Mattie Neretin/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп решил отозвать кандидатуру Элиз Стефаник на пост постоянного представителя при ООН, чтобы сохранить ее ключевую роль в Конгрессе для поддержки республиканского большинства и продвижения экономической политики.

    Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что отказался от намерения выдвинуть конгрессвумен Элиз Стефаник на пост постоянного представителя США при ООН, передает РИА «Новости».

    По его словам, решение было принято для сохранения ее места в Палате представителей, где она играет важную роль в поддержке его политической программы.

    Он подчеркнул, что Элиз Стефаник с самого начала была важной частью его команды, также отметил, что попросил Стефаник остаться в Конгрессе, чтобы она продолжила помогать ему в обеспечении исторического сокращения налогов, создании рабочих мест и достижении рекордного экономического роста.

    «Я не хочу рисковать ее местом в Палате представителей, уверен в ее победе на перевыборах», – добавил Трамп.

    В своей записи в Truth Social Трамп также отметил, что «есть и другие, кто сможет делать хорошую работу в ООН».

    Между тем телеканал CBS сообщил, ссылаясь на источники, что уход Стефаник из Конгресса мог бы ослабить республиканское большинство, так как отрыв от демократов составляет всего несколько голосов.

    Элиз Стефаник, представляющая штат Нью-Йорк, занимает высокое положение среди республиканцев в нижней палате Конгресса.

    Ранее Guardian сообщала о том, что угрозы поступали в адрес кандидатов на посты главы Пентагона Пита Хегсета и постоянного представителя США при ООН Элиз Стефаник.

    В 2022 году Стефаник активно поддерживала вступление Украины в НАТО и выступала за значительную военную помощь Киеву, однако позже поменяла позицию.

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    29 марта 2025, 10:31 • Новости дня
    Трамп в видеоролике пообещал защитить Гренландию от «российской агрессии»
    Трамп в видеоролике пообещал защитить Гренландию от «российской агрессии»
    @ Bonnie Cash/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп опубликовал видео в TruthSocial, где подчеркнул намерение защитить Гренландию от угроз «со стороны России», ссылаясь на исторический опыт США на острове.

    Трамп разместил в социальной сети TruthSocial видео, в котором он пообещал защитить Гренландию от возможной «агрессии со стороны России», передает «Газета.Ru».

    В своем обращении Трамп подчеркнул, что Гренландия сталкивается с новыми вызовами, связанными не только с Россией, но и с экспансией Китая.

    Кроме того, в ролике были использованы архивные кадры времен Второй мировой войны, когда США активно присутствовали на острове.

    Ранее президент Владимир Путин назвал ошибкой считать экстравагантными планы США присоединить Гренландию.

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    30 марта 2025, 17:33 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану беспрецедентными бомбардировками
    Трамп пригрозил Ирану беспрецедентными бомбардировками
    @ WILL OLIVER/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News предупредил о возможности невиданных ранее бомбардировок, если Вашингтон и Тегеран не смогут достичь соглашения.

    Он подчеркнул, что если договоренность не будет достигнута, то последуют бомбардировки, которых «никогда раньше не видели», передает РИА «Новости».

    В рамках беседы с телеканалом Трамп отметил, что на данный момент Вашингтон и Тегеран продолжают переговоры. Он не уточнил, о каком именно соглашении идет речь, однако выразил уверенность в том, что его заключение крайне важно для предотвращения конфликта.

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан в ответном письме Трампу сообщил, что Иран отказывает США в прямых переговорах по ядерной программе, оставляя возможность для диалога только через посредничество третьих стран.

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    28 марта 2025, 14:15 • Новости дня
    Telegraph: Трамп сделкой по минералам приставил пистолет к голове Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп, потребовав репарационных выплат и выдвинув претензии на ресурсы Украины, «приставил пистолет» к голове главы киевского режима Владимира Зеленского, пишет The Telegraph.

    В статье The Telegraph отмечается, что Трамп намерен превратить Украину в ресурсную провинцию для американской промышленности, передает РИА «Новости». Таким образом, он планирует обеспечить поставки редких минералов и других ресурсов, необходимых для экономического роста США.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ранее заявила, что США сконцентрированы на урегулировании украинского конфликта, а не на сделке по недрам Украины или матче между КХЛ и НХЛ.

    Также сообщалось, что США отказались возобновлять военную помощь Киеву в обмен на сделку по минералам.

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    28 марта 2025, 01:56 • Новости дня
    Путин счел желание Трампа завершить конфликт на Украине искренним
    Путин счел желание Трампа завершить конфликт на Украине искренним
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп искренне хочет завершения конфликта на Украине, заявил президент России Владимир Путин.

    «На мой взгляд, вновь избранный президент Соединенных Штатов искренне хочет завершения этого конфликта», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Он отметил, что и в России, и в мире внимательно смотрят за ходом российско-американских переговоров.

    Путин также заявил о готовности России «работать с Европой» над урегулированием конфликта на Украине, но отметил, что европейцы «ведут себя непоследовательно» и «постоянно пытаются нас водить за нос».

    «Но ничего, мы уже к этому привыкли. Надеюсь, тоже никаких ошибок, основанных на доверии излишнем к нашим так называемым партнерам, мы допускать не будем», – сказал президент.

    Он подчеркнул, что безопасность России должна быть обеспечена на длительную историческую перспективу, для мирного урегулирования на Украине необходимо устранить первопричины конфликта, которые «привели к сегодняшней ситуации».

    Напомним, Путин заявил, что российские войска могут «добить» украинскую армию, а также предложил подумать над возможностью внешнего управления на Украине.

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    29 марта 2025, 00:59 • Новости дня
    Трамп заявил о скором введении пошлин на фармацевтические товары в США

    США готовятся ввести пошлины на фармацевтическую продукцию, сообщил Трамп

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон планирует объявить о введении пошлин на фармацевтическую продукцию, заявил Дональд Трамп, подчеркнув необходимость возвращения производства лекарств в США.

    Президент США Дональд Трамп заявил о скором введении пошлин на фармацевтическую продукцию, сообщает ТАСС. В беседе с журналистами на борту президентского самолета Трамп отметил, что это решение направлено на возвращение производства лекарств в США. По его словам, введение пошлин позволит сократить зависимость от других стран, как это было во время пандемии COVID-19.

    Трамп не уточнил размер пошлин, но подчеркнул, что они будут достаточными для того, чтобы фармацевтические компании перенесли производство в США. Президент также заявил об открытости для сделок по пошлинам с другими странами, включая Британию. Он подчеркнул, что такие сделки возможны после введения пошлин, если США получат выгоду от этих соглашений.

    Ранее в феврале Трамп ввел таможенные пошлины в размере 25% на импорт стали и алюминия из ряда стран, включая Австралию и Евросоюз. Эти меры были приняты с целью защиты американской промышленности. Также США подняли пошлины на товары из Китая с 10% до 20% и ввели 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики, с последующей отсрочкой до апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз рассматривает введение мер против США, включая ограничения на технологии, в ответ на американские пошлины на сталь и алюминий, что может повлиять на компании, такие как Starlink. Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлин на импорт автомобилей, что может негативно сказаться на экономике Британии, крупнейшем экспортере машин в США. Трамп также заявил о намерении ввести более жесткие пошлины против Евросоюза и Канады в случае их сотрудничества, направленного на экономический ущерб США.

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    28 марта 2025, 10:56 • Новости дня
    Президент США предписал музеям отказаться от «неподобающей идеологии»

    Президент США обязал Смитсоновский институт убрать из выставок «неподобающую идеологию»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США подписал указ, предписывающий Смитсоновскому институту убрать из выставок и программ все, что содержит отсылки к «неподобающей идеологии», включая проекты, ориентированные на расовое разделение и критику западных ценностей.

    Президент США подписал указ, предписывающий Смитсоновскому институту, крупнейшему мировому комплексу музеев и научных центров, убрать из своих программ все, что связано с «неподобающей идеологией». В документе отмечается, что институт, который ранее считался символом американского культурного мастерства, попал под влияние идеологии, делящей общество по расовому признаку, передает ТАСС.

    В указе приводится пример выставки «Формы власти: истории о расе и скульптуры в американском искусстве», представленной в одном из музеев института. Выставка, по мнению властей США, подчеркивает, как раса использовалась для установления систем власти и привилегий, что «не соответствует общим американским ценностям».

    Согласно указу, Смитсоновскому институту запрещено тратить государственные средства на экспозиции, которые разделяют американцев по расовому признаку или продвигают программы, несовместимые с федеральным законодательством. Особое внимание уделено Смитсоновскому музею истории американских женщин, который должен использовать финансирование для прославления достижений женщин, избегая признания мужчин женщинами.

    Указ президента США поддерживает общую политику администрации в борьбе с «радикальной левой идеологией» и отменяет инициативы по обеспечению разнообразия и инклюзивности. Белый дом призывает отказаться от этих подходов как в государственных, так и в частных учреждениях.

    Пентагон отметил более 26 тыс. материалов для удаления в рамках борьбы с политикой «разнообразия, равенства и инклюзивности», пометил изображения с фамилией «Гей» и самолет B-29 Enola Gay.

    Компания Disney обновит программу DEI и изменит содержание предупреждений перед мультфильмами.

    Федеральный бюджет США пополнится на 145 млн долларов благодаря отказу от политики инклюзивности в ряде министерств.

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    28 марта 2025, 08:59 • Новости дня
    FT: ЕС планирует ответные меры против технологических гигантов США

    Financial Times: ЕС планирует ответные меры против технологических гигантов США

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз рассматривает введение мер против США, включая ограничения на технологии, в ответ на американские пошлины на сталь и алюминий, что может повлиять на компании, такие как Starlink, пишет Financial Times.

    По данным газеты, Евросоюз намерен принять ответные меры против США в связи с введением Вашингтоном пошлин на импорт стали и алюминия, передает ТАСС.

    Основное внимание планируется уделить ограничению операций крупных американских технологических компаний и экспорта услуг. Брюссель уже наложил дополнительные пошлины на американские товары на сумму до 26 млрд евро.

    Европейские чиновники считают, что действия администрации президента Дональда Трампа требуют более мощных торговых инструментов. Возможные меры включают ограничения на интеллектуальную собственность и запрет на заключение госконтрактов на услуги спутниковой связи Starlink Илона Маска. Италия уже пересматривает использование этой системы.

    ЕС обладает широкими полномочиями по приостановлению прав интеллектуальной собственности и исключению компаний из госзакупок.

    Эти инструменты были ужесточены в 2021 году после конфликта с первой администрацией Трампа. По словам дипломатов, услуги являются уязвимым местом США, и ответ Европы – единственный способ заключить сделку.

    Еврокомиссия также может использовать «антипринудительный инструмент» для ограничения деятельности американских банков и аннулирования патентов. Это может повлиять на доходы компаний от обновлений ПО и потоковых сервисов.

    Ранее Трамп заявил, что с апреля вступают в силу пошлины в 25% на импортные автомобили.

    Франция призвала Европейский союз подготовить ответные меры на возможные пошлины со стороны США, которые могут быть введены администрацией Дональда Трампа в апреле.

    Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет продолжать искать решения через переговоры, при этом защищая свои экономические интересы.

    До этого в Еврокомиссии заявили о контрмерах в отношении американского импорта в ЕС на сумму до 26 млрд евро в ответ на новые тарифы США на сталь и алюминий из ЕС.

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