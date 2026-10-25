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На вокзалах Германии поймали 5 тыс. человек с алкоголем после запрета
В первые семь дней после введения запрета на распитие спиртного на станциях немецкого концерна Deutsche Bahn охранники выявили около 5 тыс. нарушителей.
На платформах и в зданиях вокзалов сотрудники службы безопасности заметили тысячи человек с бутылками пива, бокалами вина и фляжками, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.
Охранники подходили к пассажирам и разъясняли им новые правила, вступившие в силу 15 октября. По информации железнодорожников, большинство людей соглашались убрать алкоголь, и лишь в отдельных случаях нарушителей просили покинуть вокзал.
Поводом для принятия жестких мер стал высокий уровень преступности. По статистике федеральной полиции, в 2025 году на вокзалах и в поездах Германии зарегистрировали 28 тыс. насильственных преступлений, значительная часть которых была совершена в состоянии алкогольного опьянения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе почти на тысяче железнодорожных станций Германии прозвучала ложная тревога из-за случайного нажатия аварийной кнопки.
В прошлом месяце концерн Deutsche Bahn сообщил о масштабных сбоях в движении поездов из-за вандализма и кражи кабелей.
Летом железнодорожники временно остановили поезда по всей стране из-за крупного сбоя в цифровой радиосистеме.