Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.0 комментариев
В Германии задержали третью подозреваемую в поджоге польской станции Starlink
RMF FM: В Германии задержали третью подозреваемую в поджоге станции Starlink
В Берлине задержали женщину, подозреваемую в причастности к поджогу в Польше наземного шлюза Starlink, раздававшего интернет на Украину.
Третья подозреваемая по делу о поджоге польского шлюза спутниковой связи Starlink была задержана в Берлине, передает РИА «Новости» со ссылкой на польскую радиостанцию RMF FM.
Отмечается, что женщина, скорее всего, помогала в логистике диверсионной акции. «Многое указывает на то, что она была водителем задержанных ранее граждан Турции», – говорится в сообщении радиостанции.
В настоящее время польская прокуратура оценивает роль задержанной в инциденте, после чего решит вопрос о запросе ее выдачи из Германии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник задержанные оказались двумя гражданами Турции.
В понедельник немецкая полиция задержала подозреваемых в поджоге шлюза Starlink в Польше.
В прошлом месяце МВД Польши подтвердило факт поджога шлюза Starlink, раздававшего интернет Украине.