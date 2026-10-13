В Германии задержали третью подозреваемую в поджоге польской станции Starlink

RMF FM: В Германии задержали третью подозреваемую в поджоге станции Starlink

Tекст: Мария Иванова

Третья подозреваемая по делу о поджоге польского шлюза спутниковой связи Starlink была задержана в Берлине, передает РИА «Новости» со ссылкой на польскую радиостанцию RMF FM.

Отмечается, что женщина, скорее всего, помогала в логистике диверсионной акции. «Многое указывает на то, что она была водителем задержанных ранее граждан Турции», – говорится в сообщении радиостанции.

В настоящее время польская прокуратура оценивает роль задержанной в инциденте, после чего решит вопрос о запросе ее выдачи из Германии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник задержанные оказались двумя гражданами Турции.

В понедельник немецкая полиция задержала подозреваемых в поджоге шлюза Starlink в Польше.

В прошлом месяце МВД Польши подтвердило факт поджога шлюза Starlink, раздававшего интернет Украине.