Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.0 комментариев
В Германии задержали двух турок за поджог польской станции Starlink
В Германии задержали двух граждан Турции по подозрению в совершении диверсии на станции связи Starlink в центральной Польше, обеспечивавшей интернетом украинскую армию.
Польские официальные лица сообщили об аресте граждан Турции, которые подозреваются в поджоге энергосистемы и резервного генератора станции Starlink в польской Мазовии, пишет Al Jazeera.
«У нас нет сомнений в том, что за этим актом саботажа стоят российские спецслужбы», – заявил министр по делам спецслужб Польши Томаш Семоняк.
По словам польского министра внутренних дел Марцина Кервиньского, задержанным предъявят обвинения в проведении диверсии по поручению иностранной разведки. По данным Deutsche Welle*, аресты производила немецкая полиция по запросу польских служб.
Отмечается, что украинские военные сильно зависят от терминалов Starlink для связи на поле боя, а оплату за подписку для ВСУ вносит Польша.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Германии задержали подозреваемых в поджоге шлюза Starlink в Польше. В прошлом месяце неизвестные подожгли эту обеспечивающую интернет на Украине станцию. Летом Варшава пригрозила прекратить оплату терминалов для украинской армии.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента