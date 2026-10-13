В Германии задержали двух турок за поджог польской станции Starlink

Tекст: Игорь Иножарский

Польские официальные лица сообщили об аресте граждан Турции, которые подозреваются в поджоге энергосистемы и резервного генератора станции Starlink в польской Мазовии, пишет Al Jazeera.

«У нас нет сомнений в том, что за этим актом саботажа стоят российские спецслужбы», – заявил министр по делам спецслужб Польши Томаш Семоняк.

По словам польского министра внутренних дел Марцина Кервиньского, задержанным предъявят обвинения в проведении диверсии по поручению иностранной разведки. По данным Deutsche Welle*, аресты производила немецкая полиция по запросу польских служб.

Отмечается, что украинские военные сильно зависят от терминалов Starlink для связи на поле боя, а оплату за подписку для ВСУ вносит Польша.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Германии задержали подозреваемых в поджоге шлюза Starlink в Польше. В прошлом месяце неизвестные подожгли эту обеспечивающую интернет на Украине станцию. Летом Варшава пригрозила прекратить оплату терминалов для украинской армии.