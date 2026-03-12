Глава Rheinmetall Паппергер указал на превосходство российского ВПК над западным

Tекст: Алексей Дегтярёв

Паппергер указал на необходимость подготовки к конфликту, передает «Газета.Ru» со ссылкой на пишет Neue Zurcher Zeitung.

Он обратил внимание, что в российской оборонной сфере заняты 6,8 млн человек.

В концерне Rheinmetall работают только 40 тыс. сотрудников, а в американской Lockheed Martin – 120 тыс. человек. По оценке главы концерна, Москва вкладывает в военную мощь 240 млрд евро по паритету покупательной способности.

Паппергер добавил, что Россия получает природные ресурсы «практически бесплатно».

«Зачем [президент России Владимир] Путин это делает? Мы не знаем. Вероятно, он не хочет просто хранить эти материалы на складе. Мы в Европе должны быть достаточно сильны, чтобы Путин трижды подумал, прежде чем начать нападение», – подвел итог глава военного концерна.

Также Паппергер сообщал, что ЕС испытывает острую потребность в артиллерийских снарядах, их запасы при масштабном конфликте иссякнут в считанные дни.