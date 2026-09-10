Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.12 комментариев
У задержанного в Германии диверсанта нашли список из 160 целей
DPA: Полиция ФРГ нашла у предполагаемого диверсанта список из 160 целей
Немецкая полиция обнаружила у задержанного предполагаемого диверсанта блокнот с записями о более чем 160 потенциальных целях для нападений на объекты электроэнергетики, пишет агентство DPA со ссылкой на министра внутренних дел земли Северный Рейн – Вестфалия Герберта Ройля.
Как сообщает DPA, 48-летнего жителя Гевельсберга задержали в среду, передает ТАСС. В его автофургоне стражи порядка провели обыск, в ходе которого и нашли записи. Подозреваемый разбил палатку недалеко от населенного пункта Вайсвайлер, где его заметил патруль. При задержании мужчина не оказал сопротивления.
«Мы не только задержали подозреваемого в совершении нападений, но, возможно, предотвратили новые атаки», – заявил Ройль.
В масштабном расследовании диверсий на объектах электроэнергетики в Северном Рейне – Вестфалии задействованы более 1,7 тыс. сотрудников полиции.
Ранее злоумышленник разослал журналистам письмо с критикой климатической и энергетической политики Германии. По словам министра, подозреваемый намеревался нарушить стабильность работы электросетей и спровоцировать блэкаут.
Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкая полиция нашла пусковые устройства возле линий электропередачи в Северном Рейне – Вестфалии. Правоохранительные органы объявили в розыск подозреваемого в диверсиях жителя Гевельсберга.
Позже выяснилось, что ответственность за серию атак на энергетические объекты взял на себя неизвестный злоумышленник.