У задержанного в Германии диверсанта нашли список из 160 целей

DPA: Полиция ФРГ нашла у предполагаемого диверсанта список из 160 целей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Как сообщает DPA, 48-летнего жителя Гевельсберга задержали в среду, передает ТАСС. В его автофургоне стражи порядка провели обыск, в ходе которого и нашли записи. Подозреваемый разбил палатку недалеко от населенного пункта Вайсвайлер, где его заметил патруль. При задержании мужчина не оказал сопротивления.

«Мы не только задержали подозреваемого в совершении нападений, но, возможно, предотвратили новые атаки», – заявил Ройль.

В масштабном расследовании диверсий на объектах электроэнергетики в Северном Рейне – Вестфалии задействованы более 1,7 тыс. сотрудников полиции.

Ранее злоумышленник разослал журналистам письмо с критикой климатической и энергетической политики Германии. По словам министра, подозреваемый намеревался нарушить стабильность работы электросетей и спровоцировать блэкаут.

Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкая полиция нашла пусковые устройства возле линий электропередачи в Северном Рейне – Вестфалии. Правоохранительные органы объявили в розыск подозреваемого в диверсиях жителя Гевельсберга.

Позже выяснилось, что ответственность за серию атак на энергетические объекты взял на себя неизвестный злоумышленник.