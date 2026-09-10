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    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Зачем Христос приходил в Калмыкию после войны

    Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.

    12 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Русский язык на Украине сохраняет долгая воля

    «Ты – то, что ты ешь», – говорят диетологи средней руки. Киевляне питаются не отходами с киевского стола, а продуктами мировых культур. Поэтому и сохраняют русский.

    17 комментариев
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Американские переговорщики по Украине зависли в зоне ожидания

    Администрация Трампа оценила ситуацию и отказалась предпринимать хоть какие-то действия ни в части поддержки Киева, ни в плане роста давления на Москву. То есть в идею достижения урегулирования украинского вопроса через давление на Россию там попросту не верят.

    2 комментария
    10 сентября 2026, 20:20 • Новости дня

    Суд в Москве заочно арестовал жену иноагента Гозмана

    Жену иноагента Гозмана Егорову заочно арестовали за препятствие работе следствия

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лефортовский суд Москвы заочно арестовал жену политика Леонида Гозмана* (признан в России иноагентом) Марину Егорову по делу о воспрепятствовании работе следственных органов.

    Московский суд вынес решение о заочном аресте Марины Егоровой, обвиняемой во вмешательстве в работу следствия, передает ТАСС. В электронной базе суда указано, что ходатайство следствия удовлетворено в полном объеме.

    «Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей в отношении Егоровой М.С., обвиняемой по ч. 2 ст. 294 УК РФ (вмешательство в деятельность прокурора, следователя или лица, производящего дознание, в целях воспрепятствования расследованию дела), удовлетворено», – говорится в материалах дела.

    Супруга Гозмана будет помещена под стражу на два месяца с момента задержания или экстрадиции в Россию. Суть новых обвинений пока не раскрывается. Известно, что Егорова покинула страну и сейчас находится в Израиле вместе с мужем.

    Ранее, 27 сентября 2024 года, Следственный комитет возбудил в отношении Егоровой дело о контрабанде. Летом 2023 года на границе с Эстонией задержали автомобиль, перевозивший вещи семьи, включая антикварную утварь стоимостью свыше 1 млн рублей, на вывоз которой требовалось разрешение Минкультуры. Сама Егорова вину не признает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года обвиняемая в контрабанде Марина Егорова переехала в Израиль.

    До этого суд отправил супругу политика под домашний арест.

    Самого Леонида Гозмана* суд заочно приговорил к десяти годам колонии за оправдание терроризма.

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    9 сентября 2026, 14:57 • Новости дня
    Собянин решил продлить метро по семи направлениям Подмосковья

    Собянин заявил о строительстве семи новых линий метро в Московской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о планах продлить линии столичного метрополитена в семь крупных городов и округов Подмосковья.

    Мэр столицы Сергей Собянин объявил о планах по строительству новых станций подземки за пределами МКАД, передает ТАСС. Заявление прозвучало в ходе визита на завод «Метровагонмаш» в Мытищах, где присутствовал губернатор региона Андрей Воробьев.

    «Москва и Московская область образуют единую большую агломерацию, около 20 млн человек, объединенные едиными экономическими, социальными связями», – подчеркнул градоначальник. По его словам, проект обсуждался давно, и сейчас стороны вплотную приблизились к его реализации.

    Согласно предварительным планам, столичный метрополитен выйдет за МКАД с семью новыми линиями. Ожидается, что они будут обслуживать крупнейшие городские округа, тесно связанные с Москвой. Новая транспортная инфраструктура охватит примерно треть населения Подмосковья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа мэр Москвы запустил возведение новой станции метро «Ватутинки».

    В июне градоначальник объявил о планах по строительству дополнительных участков Филевской и Сокольнической линий.

    В прошлом году Сергей Собянин заявил о необходимости интеграции транспортной системы столицы с городами Подмосковья.

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    9 сентября 2026, 14:59 • Новости дня
    Московский суд заочно арестовал главу офиса Зеленского Буданова

    Мосгорсуд признал законным заочный арест Буданова за запрещенные методы войны

    Московский суд заочно арестовал главу офиса Зеленского Буданова
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Столичная судебная инстанция утвердила меру пресечения главе офиса президента Украины Кириллу Буданову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) по уголовному делу о незаконных способах ведения боевых действий.

    Решение о заключении под стражу вынес Мосгорсуд на закрытом заседании, передает РИА «Новости». Инстанция рассматривала дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны. «Постановление Басманного районного суда города Москвы от 11 августа оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения», – решил суд.

    Ранее главу офиса украинского президента уже как минимум дважды арестовывали в Москве заочно по обвинениям в терроризме. В апреле 2023 года Лефортовский суд выдал санкцию на арест фигуранта за организацию терактов на территории России, включая подрыв Крымского моста. Тогда его объявили в международный розыск.

    В конце 2023 года Басманный суд вынес аналогичное решение из-за причастности к более чем 100 ударам беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ сообщили о возможной отставке Кирилла Буданова из-за конфликта силовиков в Киеве.

    Ранее Следственный комитет России заочно предъявил ему обвинения в организации теракта в Херсонской области. В начале текущего года Владимир Зеленский назначил этого чиновника руководителем своего офиса.

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    10 сентября 2026, 20:50 • Видео
    ФСБ спасла британского посла от Украины

    Спецслужбы Украины пытались организовать диверсию в отношении сотрудников посольства Британии в Москве, но эта попытка была пресечена ФСБ. Мотивы украинцев в целом ясны: они хотят, чтобы СВО переросла в третью мировую войну.

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    9 сентября 2026, 21:58 • Новости дня
    Иностранца арестовали за попытку изнасилования женщины в Москве

    СК: Иностранца арестовали за попытку изнасилования женщины в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве арестовали пьяного иностранца, который представился полицейским, избил и попытался изнасиловать молодую женщину на Ленинградском шоссе, сообщили в столичном главке СК России.

    «Расследуется уголовное дело в отношении иностранного гражданина. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 131 УК РФ (покушение на изнасилование), частью 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)», – говорится в сообщении СК в Max.

    По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 4 сентября на Ленинградском шоссе у остановки «Гидропроект». Пьяный злоумышленник подошел к девушке, представился сотрудником правоохранительных органов и потребовал документы. Получив отказ, он начал преследовать жертву.

    Когда женщина оказалась в безлюдном месте около стройки, мужчина набросился на нее. Он нанес удары по голове, туловищу и ногам, надругался над потерпевшей и попытался ее изнасиловать. Довести преступление до конца нападавшему помешало активное сопротивление девушки.

    В мае лжеполицейский надругался над девушкой в столичном парке Сокольники.

    В октябре прошлого года суд заключил под стражу обвиняемого в попытке изнасилования москвички у Лефортовского парка.

    Несколькими днями позже следователи завели уголовное дело на иностранного таксиста за нападение на несовершеннолетнюю пассажирку.

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    7 сентября 2026, 23:56 • Новости дня
    Блогер Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    Блогер Алексей Столяров стал участником массового ДТП на Рублевском шоссе в Москве, за рулем автомобиля находилась его супруга, сообщили в правоохранительных органах.

    «Алексей Столяров попал в массовое ДТП, за рулем в момент аварии находилась его супруга. В их автомобиль въехала машина, в которую врезалась еще одна. Сам блогер и его супруга не пострадали», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Сам Столяров подтвердил происшествие в соцсетях, сообщив, что они с супругой попали в аварию и находятся на месте случившегося.

    «Мы немного попали в аварию, но не переживайте, человек летел, он врезался в машину, ну а в конце в Верусика», – приводит слова Столярова РИА «Новости».

    Предварительно, столкнулись четыре машины.

    С декабря 2025 года Столяров женат на Вере Бондаревой, чемпионке мира по бальным танцам.

    Алексей Столяров – российский фитнес-тренер, спортивный блогер, призер Кубка Северо-Запада по классическому бодибилдингу.

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    7 сентября 2026, 21:38 • Новости дня
    Названа возможная причина конфликта со стрельбой на западе Москвы

    Возможной причиной стрельбы на западе Москвы назван конфликт из-за женщины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стрельба на западе Москвы могла стать следствием ссоры двух мужчин из-за женщины, один из участников получил несколько огнестрельных ранений.

    Ссора с применением огнестрельного оружия на западе российской столицы, по предварительным данным, началась из-за женщины, передает РИА «Новости». Инцидент произошел между двумя мужчинами.

    «Предварительно, конфликт между мужчинами произошел из-за женщины», – рассказал источник агентства в правоохранительных органах. В ходе выяснения отношений один из участников инцидента произвел в своего оппонента не менее пяти выстрелов.

    Напомним, в ходе уличного конфликта возле столичного жилого комплекса бизнес-класса пострадал мужчина, получивший ранения из травматического оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября прохожий у московского храма застрелил из травматики нападавшего на прихожан мужчину.

    В конце августа конфликт возле подмосковного ресторана перерос в стрельбу из травматического оружия с двумя пострадавшими.

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    8 сентября 2026, 01:48 • Новости дня
    Такси перевернулось в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    В Москве столкнулись автомобили каршеринга и такси, в результате чего такси перевернулось, сообщает столичный департамент транспорта.

    Инцидент произошел вечером на Ленинском проспекте на юго-западе столицы, передает РИА «Новости».

    «Произошло ДТП с участием автомобилей каршеринга и такси с последующим опрокидыванием автомобиля такси», – говорится в сообщении дептранса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, блогер Алексей Столяров стал участником массового ДТП на Рублевском шоссе в Москве.

    В Буйнакском районе Дагестана произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека.

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    10 сентября 2026, 04:37 • Новости дня
    Суд в Москве заочно арестовал исполнителя убийства доцента МГУ Каменевой

    Суд заочно арестовал исполнителя убийства доцента МГУ Каменевой

    Tекст: Катерина Туманова

    Московский суд заочно арестовал предполагаемого исполнителя убийства доцента МГУ Анны Каменевой, вдовы бывшего вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева.

    «Столичный суд избрал заочно меру пресечения в виде заключения под стражу непосредственного исполнителя убийства Анны Каменевой. Мужчина объявлен в международный розыск», – передает ТАСС.

    В конце августа стало известно, что доцент кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита МГУ Анна Каменева погибла в возрасте 43 лет. Тело женщины нашли в Московской области. По делу об убийстве задержан и арестован ее 17-летний сын.

    Анна Каменева родилась в 1983 году, с отличием окончила юридический факультет МГУ, защитила кандидатскую диссертацию и работала доцентом с 2011 года. Каменева написала восемь книг и более 40 научных статей.

    В 2013 году Каменева попала в серьезную аварию на Кутузовском проспекте вместе с мужем и тремя детьми. Гаджи Махачев тогда погиб на месте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа дагестанские полицейские задержали  подозреваемого в убийстве из-за кровной мести. В МВД сообщили об убийстве супружеской пары в Подмосковье из-за бизнес-конфликта.

    Внучка экс-мэра Самары после убийства родственников пыталась подделать их голоса через нейросеть.

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    9 сентября 2026, 19:27 • Новости дня
    Москвичка получила девять лет за шантаж бывшего любовника

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Никулинский суд Москвы отправил в колонию женщину, которая шантажировала бывшего любовника публикацией компромата и требовала купить ей Porsche Cayenne.

    Московский суд вынес приговор женщине, которая шантажировала топ-менеджера сети ресторанов, требуя деньги, апартаменты и автомобиль. Подсудимая угрожала рассказать об их интимной связи жене потерпевшего и опубликовать соответствующий компромат в социальных сетях, пишет РИА «Новости».

    Шантаж продолжался с осени 2023 года по июль 2024 года. В августе мужчина перевел бывшей любовнице деньги, однако она не остановилась и потребовала покупку апартаментов, а затем автомобиль Porsche Cayenne. В ноябре 2024 года во время передачи расписки за машину в ресторане на западе столицы женщину задержали полицейские.

    Суд признал ее виновной в вымогательстве в особо крупном размере. Женщина приговорена к девяти годам колонии общего режима. При этом ей предоставили отсрочку наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста. Мосгорсуд оставил приговор без изменений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября суд на Ставрополье осудил участника преступной группы на семь лет колонии за вымогательство активов на 2,5 млрд рублей.

    В августе Московский гарнизонный военный суд приговорил администратора Telegram-каналов к 11 годам лишения свободы за вымогательство 50 млн рублей у топ-менеджеров IT-компании.

    А в феврале Красногорский городской суд отправил в колонию строгого режима группу злоумышленников за шантаж подмосковного чиновника.

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    8 сентября 2026, 16:57 • Новости дня
    Суд в Москве арестовал главу совета директоров «Евротранса» Мартышова

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве арестовали председателя совета директоров ПАО «Евротранс» Игоря Мартышова по обвинению в хищении топлива у подмосковного главка МВД.

    Мещанский суд Москвы отправил под стражу председателя совета директоров ПАО «Евротранс» Игоря Мартышова в рамках уголовного дела о хищении горючего, принадлежащего МВД, передает РИА «Новости». «Постановлением Мещанского районного суда Москвы Мартышову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 ноября 2026 года», – заявил собеседник агентства.

    Адвокаты просили назначить бизнесмену более мягкую меру пресечения и предлагали залог в размере 40 млн рублей.

    Ранее под арест были отправлены трое подчиненных Мартышова. Всем фигурантам инкриминируют присвоение или растрату в особо крупном размере. Никто из них свою вину не признает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне суд отправил в СИЗО бывшего заместителя начальника подмосковного главка МВД Сергея Малькова.

    Правоохранители задержали по делу о хищении топлива нескольких топ-менеджеров компании «Евротранс».

    На фоне этих событий котировки топливной организации резко снизились.

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    9 сентября 2026, 09:38 • Новости дня
    В Москве два автомобиля врезались в стоявший на остановке электробус

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На Мичуринском проспекте в Москве столкнулись два автомобиля и стоявший на остановке электробус, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

    Инцидент случился возле дома № 80 на Мичуринском проспекте около 8:31 мск, указали в предприятии, передает РИА «Новости».

    Там столкнулись два автомобиля и электробус № 793, который стоял на остановке.

    Пассажиры общественного транспорта в результате столкновения не пострадали. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все детали и причины произошедшей аварии.

    В июле на юге Москвы маршрутный автобус врезался в препятствие.

    В мае на Мичуринском проспекте столкнулись автомобили Porsche и Voyah.

    В прошлом году на Профсоюзной улице 11 человек пострадали при аварии с двумя электробусами.

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    10 сентября 2026, 03:58 • Новости дня
    Москвича арестовали за перевод 750 рублей в экстремистский фонд

    Москвич арестован за перевод 750 рублей в экстремистский фонд

    Tекст: Катерина Туманова

    Мосгорсуд оставил под стражей жителя столицы Артема Миняйло, обвиняемого в финансировании экстремистской деятельности из-за перевода 750 рублей.

    Московский городской суд утвердил постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя столицы Артема Миняйло, передает РИА «Новости».

    Мужчину обвиняют в финансировании экстремистской деятельности из-за перевода 750 рублей в ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан в России экстремистским и ликвидирован).

    «Мосгорсуд сегодня отклонил апелляционную жалобу и оставил Миняйло под стражей», – сообщил адвокат Владимир Ростов.

    Защитник добавил, что его клиент страдает хроническим заболеванием, имеет протез в ухе, а в условиях СИЗО у него развилась инфекция.

    Подробности уголовного дела не раскрываются. Адвокат отказался комментировать детали, сославшись на подписку о неразглашении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Москве арестовал мужчину за татуировку трезубца на плече. Также в московском суде осудили шестерых участников «Свидетелей Иеговы». Жительницу Кузбасса заподозрили в финансировании экстремистов.

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    7 сентября 2026, 21:46 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировала возвращение бабьего лета в Москву

    Синоптик Паршина: Бабье лето придет в Москву во второй половине сентября

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина допустила вероятность возвращения бабьего лета в столицу после середины сентября.

    Потепление придет в Московский регион во второй половине первого осеннего месяца, передает РИА «Новости». «Во второй половине месяца ожидается повышение температуры, но будут ли дожди – это вопрос, поэтому не исключено, что бабье лето вернется», – сказала Паршина.

    До этого эксперт отмечала, что небольшое потепление порадует москвичей во вторник, среду и четверг. В предстоящие выходные дни в городе сохранится теплая, но облачная погода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды Евгений Тишковец предрек москвичам потепление до 26 градусов тепла в середине предстоящей рабочей недели.

    Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина спрогнозировала наступление бабьего лета в Москве и Подмосковье 8 и 9 сентября.

    До этого директор Гидрометцентра России Юрий Симонов сообщил о приходе долгожданного потепления в столичный регион после августовского похолодания.

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    9 сентября 2026, 19:36 • Новости дня
    Московский суд заочно арестовал основательницу «Дождя» Синдееву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресненский суд Москвы вынес решение о заочном аресте основательницы телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) Натальи Синдеевой и генерального директора Марка Тена (оба признаны иноагентами в России) по делу о нежелательной организации.

    Столичная инстанция удовлетворила ходатайство следствия об избрании меры пресечения для руководителей медиа, передает РИА «Новости». Мера пресечения избрана сроком на два месяца.

    «Пресненский районный суд города Москвы 9 сентября избрал в отношении Синдеевой Натальи Владимировны и Тена Марка Такиесиевича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента фактического задержания на территории РФ либо с момента передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ», – заявили в пресс-службе суда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе правоохранительные органы возбудили уголовное дело против руководителей телеканала.

    В начале сентября Следственный комитет завел дело на журналистку «Дождя» Екатерину Котрикадзе (признана иноагентом в России).

    До этого Следственный комитет возбудил уголовные дела против трех сотрудников этого медиа за нарушения законодательства об иноагентах.



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    8 сентября 2026, 18:48 • Новости дня
    Рэпер Navai возместил ущерб за сбитый в Москве светофор

    Рэпер Navai выплатил компенсацию за поврежденный в ДТП в Москве светофор

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский музыкант Наваи Бакиров, известный под псевдонимом Navai, полностью оплатил восстановление сбитого им в центре Москвы светофора и бордюра, предоставив суду соответствующие платежные документы.

    Иск к артисту был подан Центром организации дорожного движения правительства Москвы, передает РИА «Новости». Причиной стало дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого музыкант, превысив скорость, врезался в бордюр и повредил светофор.

    «Со стороны ответчика поступили документы, в частности платежные поручения, подтверждающие оплату причиненного материального ущерба, а также расходы, понесенные учреждением за подачу искового заявления в суд. На данный момент решается вопрос о согласовании отказа от исковых требований с департаментом транспорта города Москвы», – сообщил представитель ЦОДД в Кунцевском суде.

    Судья предоставила время для решения вопроса об отзыве искового заявления. Следующее заседание назначено на 23 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае спортивный автомобиль Ferrari с рэпером Navai попал в аварию на Зубовском бульваре.

    Данный спорткар не стоял на учете в правоохранительных органах. В июле столичный суд зарегистрировал иск к исполнителю о возмещении ущерба городской инфраструктуре.

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    8 сентября 2026, 20:45 • Новости дня
    Генсек ООН выразил надежду на возобновление переговоров между Москвой и Киевом

    Гутерриш выразил надежду на возобновление переговоров между Москвой и Киевом

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассчитывает на возобновление диалога между Москвой и Киевом после визитов американских переговорщиков Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Россию и на Украину, сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик.

    По словам Дюжаррика, ООН готова поддержать все значимые усилия в этом направлении, передает РИА «Новости». «Генеральный секретарь воодушевлен недавними дипломатическими усилиями, включая визиты высокопоставленных представителей США в Москву и Киев. Генеральный секретарь надеется, что последние инициативы приведут к возобновлению переговоров между Украиной и РФ, проложив путь к немедленному, полному и безусловному прекращению огня, которое приведет к справедливому, всеобъемлющему и прочному миру в соответствии с международным правом, включая Устав ООН и соответствующие резолюции ООН», – заявил он в ходе брифинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву и Киев для обсуждения планов мирного урегулирования.

    Американская сторона рассчитывает на возвращение переговоров к трехстороннему формату с участием России, Украины и США.

    В Кремле указали американским представителям на реальные успехи российской армии в зоне боевых действий.

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    Венгрия перешла к антироссийской политике с нюансами

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что высылка десяти российских дипломатов вызвана «необходимостью защищать национальный суверенитет». Это объяснение ничего не объясняет. Чего на самом деле добивается Будапешт, ответ которому, как пообещали в Москве, будет жестким? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • ФСБ спасла британского посла от Украины

      Спецслужбы Украины пытались организовать диверсию в отношении сотрудников посольства Британии в Москве, но эта попытка была пресечена ФСБ. Мотивы украинцев в целом ясны: они хотят, чтобы СВО переросла в третью мировую войну.

    • Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

      Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками кол-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

    • Успех переговоров с Украиной зависит от зимы

      Как утверждают украинские СМИ, гонцы президента США Дональда Трампа привезли в Киев новые предложения по урегулированию. Для Украины они хуже прежних. Что теперь будет?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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