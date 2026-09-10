Суд в Москве заочно арестовал жену иноагента Гозмана

Жену иноагента Гозмана Егорову заочно арестовали за препятствие работе следствия

Tекст: Тимур Шайдуллин

Московский суд вынес решение о заочном аресте Марины Егоровой, обвиняемой во вмешательстве в работу следствия, передает ТАСС. В электронной базе суда указано, что ходатайство следствия удовлетворено в полном объеме.

«Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей в отношении Егоровой М.С., обвиняемой по ч. 2 ст. 294 УК РФ (вмешательство в деятельность прокурора, следователя или лица, производящего дознание, в целях воспрепятствования расследованию дела), удовлетворено», – говорится в материалах дела.

Супруга Гозмана будет помещена под стражу на два месяца с момента задержания или экстрадиции в Россию. Суть новых обвинений пока не раскрывается. Известно, что Егорова покинула страну и сейчас находится в Израиле вместе с мужем.

Ранее, 27 сентября 2024 года, Следственный комитет возбудил в отношении Егоровой дело о контрабанде. Летом 2023 года на границе с Эстонией задержали автомобиль, перевозивший вещи семьи, включая антикварную утварь стоимостью свыше 1 млн рублей, на вывоз которой требовалось разрешение Минкультуры. Сама Егорова вину не признает.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года обвиняемая в контрабанде Марина Егорова переехала в Израиль.

До этого суд отправил супругу политика под домашний арест.

Самого Леонида Гозмана* суд заочно приговорил к десяти годам колонии за оправдание терроризма.