Супругу Леонида Гозмана отправили под домашний арест в Москве

Марина Егорова, супруга Леонида Гозмана, заключена под домашний арест в Москве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Супруга общественного деятеля Леонида Гозмана, признанного в России иноагентом, Марина Егорова была отправлена под домашний арест, сообщает ТАСС. Такое решение вынес Лефортовский суд Москвы, оно вступило в силу 8 октября 2024 года. На данный момент подробности о возбужденном уголовном деле в отношении Егоровой и преступлении, в котором она обвиняется, не разглашаются.

Леонид Гозман ранее был заочно осужден по делу о распространении заведомо ложной информации о Российской армии. В настоящий момент он находится за пределами России. Информация о том, как это связано с делом его супруги, также пока отсутствует. Судебные разбирательства продолжаются, и ожидается, что дополнительная информация может быть опубликована позже.

Как писала газета ВЗГЛЯД, следствие запросило заочного ареста для иноагента и общественного деятеля Леонида Гозмана по делу о распространении недостоверной информации о Российской армии, после чего он был заочно арестован по делу о фейках о Российской армии. Гагаринский суд Москвы приговорил Гозмана заочно к 8,5 года колонии по делу о распространении заведомо ложной информации о ВС России.