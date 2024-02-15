СК запросил заочный арест для Гозмана за фейки о ВС России

Tекст: Алексей Дегтярев

СК подал ходатайство об избрании Гозману меры пресечения в виде заочного ареста, сообщили в пресс-службе ТАСС.

Также ведомство затребовало заочного ареста для экономиста Константина Сонина* (иноагент), он также обвиняется в распространении фейков о российских военных. Заседания суда по этим делам назначили на 20 февраля.

В отношении Гозмана завели дело по статье «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды».

Основанием для этого послужили его публикации в соцсетях искаженных утверждений о российском руководстве и ВС России в ходе СВО.

Публикации Гозмана прошли комплексное психолого-лингвистическое исследование, оно показало намеренное искажение информации о ходе спецоперации.

Дело против Гозмана завели в конце декабря 2023 года.