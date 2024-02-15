Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.2 комментария
СК запросил заочный арест для Гозмана за фейки о ВС России
Следствие запросило заочного ареста для иноагента и общественного деятеля Леонида Гозмана по делу о распространении недостоверной информации о Российской армии, сообщили в пресс-службе Гагаринского суда Москвы.
СК подал ходатайство об избрании Гозману меры пресечения в виде заочного ареста, сообщили в пресс-службе ТАСС.
Также ведомство затребовало заочного ареста для экономиста Константина Сонина* (иноагент), он также обвиняется в распространении фейков о российских военных. Заседания суда по этим делам назначили на 20 февраля.
В отношении Гозмана завели дело по статье «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды».
Основанием для этого послужили его публикации в соцсетях искаженных утверждений о российском руководстве и ВС России в ходе СВО.
Публикации Гозмана прошли комплексное психолого-лингвистическое исследование, оно показало намеренное искажение информации о ходе спецоперации.
Дело против Гозмана завели в конце декабря 2023 года.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом