    Преданный анафеме: зачем Филарет расколол украинское православие
    Guardian нашла «след КГБ» в задержании украинских инкассаторов в Венгрии
    Хаменеи назвал ошибку США и Израиля в отношении Ирана
    Умер Чак Норрис
    Киевские власти начали принудительную эвакуацию детей из Славянска
    Путин назначил президентскую «пятерку» членов ЦИК
    США перебросили на Ближний Восток две тысячи морпехов и три корабля
    Трамп назвал НАТО «бумажным тигром» за отказ помочь США в Ормузе
    СПЧ предложил ввести обязательную регистрацию домашних собак
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Словения переводит для славян политику Брюсселя

    Словения имеет разветвленную дипломатию в чувствительных для России направлениях. Ее представители занимают весьма видное положение в нынешнем руководстве Евросоюза. Страну можно вполне считать «славянским наконечником» ЕС и НАТО.

    15 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Кто и зачем начал войну в Иране

    Ошибка плана США состоит вовсе не в том, что Иран одерживает верх над США. Войну изначально никто и не собирался выигрывать. Главный проигрыш Трампа в том, что монархии Персидского залива, Турция и даже Азербайджан отказались вовлекаться в бойню.

    11 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Аппетиты Израиля могут вырасти

    Очевидно, цель Израиля – не в обретении новых территорий, а в обеспечении выживания в рамках уже имеющихся территорий и в условиях полностью враждебного окружения. Цель Израиля – не непрерывная война, цель – ослабление и разобщение противника, а война – средство.

    19 комментариев
    21 марта 2026, 04:08 • Новости дня

    «Ветераны России» предложили заблокировать сайты по продаже наград

    Tекст: Денис Тельманов

    Общественная организация выступила с инициативой заблокировать интернет-ресурсы, осуществляющие торговлю государственными наградами, и ужесточить контроль в этой сфере.

    Общероссийское движение «Ветераны России» предложило заблокировать в стране интернет-сайты, которые занимаются продажей государственных наград, передает РИА «Новости».

    Председатель движения Ильдар Резяпов заявил: «Необходима блокировка интернет-ресурсов, торгующих госнаградами, и здесь важно предоставить право Роскомнадзору совместно с Генеральной прокуратурой во внесудебном порядке ограничивать доступ к сайтам, систематически предлагающим продажу государственных наград РФ и СССР, независимо от их доменной юрисдикции».

    В организации подчеркнули, что государственные награды являются символом мужества и памяти о подвиге, а не предметом для коммерческой оценки. В связи с этим «Ветераны России» направили официальные обращения в Генпрокуратуру, МВД, Роскомнадзор, Госдуму, Минкультуры и Федеральную таможенную службу с просьбой принять меры.

    Резяпов также отметил, что необходимо запретить прием платежей через российские банки для ресурсов, имеющих зарубежную регистрацию, но ориентированных на российских пользователей.

    Кроме того, председатель движения добавил, что важно организовать разъяснительную работу с родственниками погибших участников спецоперации на Украине через военкоматы, социальные службы и ветеранские объединения. Он указал на необходимость информирования правоохранительных органов о попытках скупки государственных наград.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России ограничили доступ к интернет-ресурсам, зарегистрированным в Ирландии и на Виргинских островах, из-за схем уклонения от уплаты НДС.

    В Госдуме во втором чтении одобрили законопроект, обязывающий букмекеров и тотализаторы информировать клиентов о рисках азартных игр и возможностях инвестирования средств.

    В России заблокировали около 3 тыс. сайтов, предлагавших запрещенные биологически активные добавки с нарушением законодательства. Роскомнадзор заявил, что популярный ресурс Downdetector может распространять ложную информацию о сбоях в работе интернета.

    20 марта 2026, 18:48 • Новости дня
    AP: Армия России готовится к весеннему наступлению на Украине
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия готовится к возможному весеннему наступлению в зоне спецоперации на Украине, пишет Associated Press (AP) со ссылкой на оценки военных аналитиков.

    По данным AP, в ближайшие месяцы внимание будет сконцентрировано на территории Донецкой народной республики, передает RT.

    Аналитики отмечают, что российские военные активно наращивают резервы и силы, ожидая подходящих погодных условий. По мнению экспертов, сейчас российская армия ведет последовательную работу по ослаблению украинской обороны.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия в 2026 году поведет наступление на двух основных направлениях СВО.

    Комментарии (3)
    20 марта 2026, 12:02 • Новости дня
    Посол Израиля отказался общаться со СМИ после вызова в МИД России

    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Израиля Одед Йосеф был вызван в Министерство иностранных дел России в связи с ракетной атакой израильских ВВС на юге Ливана, в результате которой пострадали журналисты RT.

    Посол Израиля Одед Йосеф был вызван в Министерство иностранных дел России после ракетной атаки израильских ВВС на юге Ливана, в результате которой пострадали журналисты RT, передает ТАСС.

    Дипломат прибыл на Смоленскую площадь, однако отказался комментировать ситуацию и заявил журналистам: «Не хочу опоздать на встречу». Позже он покинул здание МИД России без комментариев.

    Ранее в МИД объявили, что послу Израиля будет донесена позиция Москвы по поводу произошедшего инцидента. В ведомстве подчеркнули, что атака рассматривается как «грубое нарушение норм международного права».

    Группа журналистов подверглась атаке Израиля на юге Ливана, несмотря на наличие опознавательных жилетов с надписью «Пресса».

    Глава бюро телеканала RT Стив Суини и оператор его съемочной группы получили ранения в результате израильской атаки.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар по журналистам RT в Ливане неслучайным.

    Комментарии (3)
    20 марта 2026, 19:55 • Видео
    Паника в ЕС: Венгрия все заблокировала

    В Евросоюзе не скандал, а скандалище: Венгрия и Словакия опять заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций и выделение Украине кредита на 90 млрд евро, хотя деньги нужны срочно. В связи с этим венгерского премьера Виктора Орбана атакуют со всех сторон.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 09:39 • Новости дня
    Россия отвергла обвинения Молдавии в загрязнении Днестра
    @ Eduardo Munoz Alvarez/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия отвергает обвинения Молдавии в загрязнении Днестра, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    Полянский на постсовете ОБСЕ уточнил, что любые подобные обвинения являются необоснованными, а Молдавии стоит вместо поиска виновных сконцентрироваться на объективном расследовании ситуации, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что ситуация с загрязнением акватории Днестра нефтепродуктами остается неясной. Полянский напомнил, что первые масляные пятна были замечены 10 марта в районе населенного пункта Неславча, а попытки связать происшествие с ударами России по объектам украинской инфраструктуры дипломат назвал «весьма сомнительными».

    По версии молдавской стороны, разлив произошел 7 марта на одном из украинских объектов энергетики в городе Новоднестровске, который находится практически на границе с Молдавией. Полянский указал на нестыковку этой версии: если бы разлив действительно произошел 7 марта, нефтепродукты должны были бы достичь Неславчи за несколько часов, а не за три дня, преодолев около 150 километров.

    Дипломат также отметил, что в молдавском сегменте интернета обсуждается другая версия – о ДТП с участием автомобиля, перевозившего 30 тонн топлива, однако официальная информация об этом инциденте была удалена. По мнению Полянского, это свидетельствует о нежелании молдавских властей искать истинные причины случившегося, вместо этого они предпочитают политизировать ситуацию и использовать ее в своих целях.

    Накануне премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну сообщил, что подача воды из Днестра в города на севере Молдавии возобновляется после приостановки из-за загрязнения с Украины, при этом сохраняется строгий контроль качества.

    Во вторник посол России был вызван в МИД Молдавии для вручения ноты протеста по поводу разлива нефти, угрожавшего водоснабжению страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Молдавии обвинили Киев в отравлении реки Днестр. В свою очередь украинские власти заявили, что загрязнение может быть связано с атаками России на энергетическую инфраструктуру.

    Комментарии (2)
    20 марта 2026, 12:23 • Новости дня
    Фон дер Ляйен исключила закупки газа из России даже при отключении энергии в ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза не будут закупать российский газ даже в случае физической нехватки энергоресурсов, которая может привести к отключениям энергии.

    На пресс-конференции по итогам саммита ЕС она подчеркнула, что такое решение останется неизменным при любых обстоятельствах, передает ТАСС.

    В ответ на вопрос фон дер Ляйен пояснила: «У нас есть четкая цель, и мы придерживаемся нашей цели. Мы будем продолжать трансформацию нашего энергетического сектора, переводя его на зеленую и производимую в Европе энергию».

    Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен также заявлял, что страны ЕС не должны закупать «ни одной молекулы российских энергоресурсов» независимо от обстоятельств.

    В пятницу спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев призвал Европу признать ошибки, сменить руководство Евросоюза и пересмотреть политику в отношении России.

    Позднее глава РФПИ иронично высказался о неизбежных мольбах руководства Евросоюза насчет поставок нефти и газа из России.

    The New York Times сообщила, что война с Ираном усилила бюджетные угрозы для Европы и Азии.

    Комментарии (15)
    20 марта 2026, 19:50 • Новости дня
    Politico: Москва предлагала США оставить Иран и Украину без разведданных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва якобы предлагала администрации президента США Дональда Трампа соглашение о взаимном прекращении обмена разведданными: Россия прекращает делиться с Ираном координатами американских объектов на Ближнем Востоке, а Белый дом – перестает предоставлять Киеву данные о российских войсках, пишет Politico.

    По информации Politico, предложение озвучил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев на встрече со спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Майами, однако официального подтверждения таких переговоров не поступало, передает «Московский комсомолец».

    Западные журналисты заявляют, что американская сторона отклонила предложение Москвы. Источники издания отмечают, что идея вызвала резкое недовольство у европейских дипломатов, опасающихся попыток России вбить клин между США и Европой. Один из представителей дипломатического корпуса назвал возможное соглашение «возмутительным», подчеркивает Politico.

    В публикации подчеркивается, что Россия рассматривает партнерство с Ираном как средство давления на Соединенные Штаты.

    По мнению западных экспертов, разведывательная поддержка со стороны США остается для Киева крайне важной, особенно после того как администрация Трампа сократила большую часть иной помощи. Европейские страны фактически не готовы компенсировать этот дефицит в условиях растущего напряжения.

    Ранее Москва неоднократно заявляла, что публикации западных СМИ о передаче Тегерану спутниковых данных и технологий для атак на американские объекты не соответствуют действительности и являются фейковыми новостями, пишет издание.

    Ранее Трамп заявил, что, по его мнению, Россия оказывает некоторую поддержку Ирану.

    Комментарии (9)
    20 марта 2026, 20:32 • Новости дня
    Назван размер годового убытка Банка России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Годовой отчет Банка России за 2025 год показал убыток в 184,8 млрд рублей и значительное сокращение процентных доходов по сравнению с прошлым годом.

    Банк России представил Госдуме годовой отчет за 2025 год, сообщается на сайте регулятора. В документе содержатся сведения о деятельности ЦБ и анализ состояния российской экономики, включая финансовый рынок, платежный баланс и Национальную платежную систему.

    Приведена также годовая финансовая отчетность Центробанка, аудиторское заключение, информация о решениях Национального финансового совета и заключения Счетной палаты России.

    Согласно отчету, убыток Банка России за 2025 год составил 184,8 млрд рублей, тогда как годом ранее регулятор получил прибыль в 199,5 млрд рублей. Доходы за этот период достигли 942 млрд рублей, а расходы – 1,12 трлн рублей. Особо отмечено снижение процентных доходов: с 1,24 трлн до 800 млрд рублей за год.

    Объем операций через платежную систему Центробанка в 2025 году превысил 4,8 квадрлн рублей. Совокупный портфель розничных инвесторов на брокерском обслуживании и в доверительном управлении увеличился на 1,9 трлн рублей, что на 15% больше по сравнению с 2024 годом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Совет директоров Банка России сократил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, установив ее на уровне 15% годовых.

    Также стало известно, что средняя ставка по трехмесячному вкладу в двадцати крупнейших банках снизилась до 14,03%. А глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила необходимость постепенного и сбалансированного снижения ключевой ставки для достижения инфляционной цели в четыре процента.


    Комментарии (4)
    20 марта 2026, 11:49 • Новости дня
    Орбан заявил о скором банкротстве Европы без нефти из России

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после саммита ЕС в Брюсселе заявил, что Европа не сможет выжить без российской нефти в условиях надвигающегося глобального дефицита топлива.

    Виктор Орбан после саммита ЕС в Брюсселе заявил, что Европа не сможет выжить без российской нефти в условиях надвигающегося глобального дефицита топлива. Премьер подчеркнул, что в течение недели-двух ситуация станет очевидной для всех, несмотря на отрицание этой угрозы со стороны лидеров Евросоюза, передает РИА «Новости».

    Орбан отметил, что стратегия европейских стран, отказывающихся от российского топлива, является безрассудной и только усугубляет энергетический кризис. Он уточнил, что без возвращения российских энергоресурсов Евросоюз окажется в крайне тяжелом положении.

    Премьер-министр также указал, что ошибочная политика Евросоюза привела к его изоляции и приближает к банкротству, поскольку ЕС не ведет диалог ни с Россией, ни с США, ни с Китаем. По словам Орбана, преодолеть энергетический кризис без сотрудничества с этими странами невозможно.

    Кроме того, Орбан подчеркнул, что Венгрии, помимо возобновления поставок нефти по нефтепроводу «Дружба», необходимы гарантии со стороны Киева, чтобы подобная блокада не повторилась. На саммите ЕС венгерский премьер не услышал аргументов, которые могли бы переубедить его в необходимости этих шагов.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о сохранении курса ЕС на отказ от ископаемых источников энергии и ограничении импорта СПГ из России.

    Минфин США обновил лицензию на операции с российской нефтью и нефтепродуктами, введя дополнительные ограничения.

    Новый документ запрещает сделки с участием структур, связанных с Кубой, КНДР, Ираном, Крымом и новыми российскими регионами.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предсказал полный энергетический коллапс и банкротство Европы из-за антироссийских решений.

    Комментарии (5)
    20 марта 2026, 21:25 • Новости дня
    Суд ликвидировал духовное управление мусульман Ростовской области

    @ Олеся Чепурченко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Ростове-на-Дону суд принял решение о ликвидации Главного духовного управления мусульман региона из-за грубых нарушений, выявленных проверкой компетентных органов.

    Ростовский областной суд принял решение ликвидировать «Главное духовное управление мусульман Ростовской области» по иску, поданному региональным управлением Минюста, сообщает пресс-служба суда. Организация будет исключена из Единого государственного реестра юридических лиц, как указано в официальном сообщении суда.

    В пресс-релизе отмечается: «Принято решение об удовлетворении административного искового заявления Главного управления Министерства юстиции РФ по Ростовской области о ликвидации Централизованной религиозной организации »Главное духовное управление мусульман Ростовской области« и исключении ее из Единого государственного реестра юридических лиц». Суд признал, что в деятельности организации выявлены грубые нарушения, подтверждённые проверкой компетентных органов.

    Дополнительно выяснилось, что один из членов религиозной организации, а также лицо, представляющее ее интересы без доверенности, включены Росфинмониторингом в перечень причастных к экстремистской деятельности. Это стало одним из оснований для ликвидации.

    Ранее в 2024 году глава ликвидированного управления Ахмед Абусупьянов участвовал в переговорах с террористами, которые захватили сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. В результате спецоперации большинство захватчиков было ликвидировано, а заложники освобождены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2025 года муфтий Ахмед Абусупьянов был арестован по подозрению в хулиганстве и организации деятельности экстремистской организации. До этого Мосгорсуд признал энциклопедию «Ислам на Северном Кавказе» экстремистской.


    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 19:12 • Новости дня
    Российские ученые научились различать три стадии алкогольного опьянения по голосу
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уникальный метод голосовой аутентификации, способный определять не только личность, но и состояние пользователя, был представлен в Омском политехе (ОмГТУ).

    Система фиксирует нормальное состояние, сонливость и три стадии алкогольного опьянения, а также уже получила свидетельство о государственной регистрации, сообщается на сайте Минобрнауки.

    «Сонливость, стресс, утомление и алкогольная интоксикация вызывают значительные изменения в амплитудно-частотных характеристиках голоса, что не только снижает точность аутентификации, но и создает побочные угрозы», – рассказал автор разработки, ассистент кафедры «Комплексная защита информации» Даниил Иниватов. По его словам, подобные состояния могут привести к выдаче доступа пользователю в неприемлемом состоянии, что грозит ошибочными финансовыми операциями или повышает риск фишинговых атак.

    Решение этой проблемы обеспечивается благодаря нейросети, которая анализирует высоту тона, тембр, ритмические особенности и другие параметры речи. Полученные биометрические данные превращаются в специальный ключ для подтверждения личности, а затем ансамблевый алгоритм определяет состояние пользователя. Если система фиксирует крайнюю усталость или опьянение, она может ограничить или временно заблокировать действия пользователя.

    Ученые отмечают, что новая технология позволит повысить уровень защиты критически важной информации и снизить риск случайных ошибок из-за человеческого фактора.

    Ранее российские ученые создали уникальные методы органической химии с пероксидами.

    Комментарии (5)
    20 марта 2026, 16:40 • Новости дня
    При падении легкомоторного самолета в Подмосковье погибли два человека

    @ ГУ МЧС Московской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Падение легкомоторного самолета произошло в городском округе Коломна Московской области, сообщило областное ГУ МЧС.

    «В 15.40 (мск) в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о падении легкомоторного самолета в городском округе Коломна, улица Кирова, дом 102», – рассказали в ведомстве, передает ТАСС.

    По предварительным данным, в результате крушения погибли два человека.

    В январе при падении вертолета в Пермском крае погибли два человека.

    В декабре на аэродроме Новинки в Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку, пилот травмировал ногу.

    В ноябре в Ставропольском крае легкомоторный самолет совершил аварийную посадку.

    Комментарии (2)
    20 марта 2026, 14:37 • Новости дня
    Названа причина смерти супруги Олега Басилашвили Галины Мшанской

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Телеведущая Галина Мшанская ушла из жизни после продолжительной болезни, причиной смерти стал обширный инфаркт, о чем сообщили ее близкие.

    Причиной смерти супруги народного артиста РФ Олега Басилашвили Галины Мшанской стал обширный инфаркт. В окружении телеведущей рассказали РИА «Новости», что она долгое время чувствовала себя плохо и с начала года периодически находилась в больнице.

    «Она себя уже не очень хорошо чувствовала. С нового года была то в больнице, то дома. В результате она скончалась от обширного инфаркта», - рассказала собеседница агентства.

    Дата и место похорон Мшанской будут объявлены позже. Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования Олегу Басилашвили в связи с утратой жены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущая Ленинградского телевидения Галина Мшанская ушла из жизни на 92-м году. Она много лет работала на городском телевидении и канале «Культура». Мшанская стала для зрителей проводником в мир высокого искусства.


    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 21:18 • Новости дня
    Дмитриев: Россия не предлагала Вашингтону отказаться от разведпомощи Украине и Ирану

    @ MAXIM SHEMETOV/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опроверг информацию западных СМИ о якобы передаче им США предложения России по разведданным.

    «Фейк», – заявил Дмитриев, передает РИА «Новости».

    Напомним, газета Politico сообщила, что Москва якобы предлагала США соглашение о взаимном прекращении обмена разведданными: Россия прекращает делиться с Ираном координатами американских объектов на Ближнем Востоке, а Белый дом – перестает предоставлять Киеву данные о российских войсках

    Комментарии (3)
    20 марта 2026, 19:20 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении 21 БПЛА при подлете к Москве

    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Системы противовоздушной обороны России уничтожили 21 беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены двадцать один БПЛА, летевшие на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал Собянин в Max.

    В ночь на пятницу дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников самолетного типа.

    В первой половине пятницы средства ПВО России сбили 29 украинских БПЛА.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 20:04 • Новости дня
    СПЧ предложил ввести обязательную регистрацию домашних собак

    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В СПЧ разработали инициативу по созданию федерального реестра домашних собак с обязательной регистрацией и чипированием, предусматривая ответственность за нарушения.

    Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложил создать единый реестр домашних собак и обязать владельцев всех собак регистрироваться. Глава СПЧ Валерий Фадеев направил соответствующие предложения председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину для предотвращения нападений собак на людей, сообщает СПЧ.

    В тексте предложения отмечается: «Что предлагает СПЧ: создать единый реестр домашних собак и обязать владельцев всех собак в нем регистрироваться. Он может быть объединен с порталом Госуслуг и частными регистрами, которые есть в распоряжении кинологических организаций».

    Также в СПЧ считают необходимым ввести федеральную ответственность для физических и юридических лиц за содержание собак без регистрации. Регистрация, по мнению Совета, должна сопровождаться обязательным чипированием животных. Для уязвимых категорий граждан предлагается предусмотреть льготы по оплате чипирования, а для сельской местности – ввод регистрации и чипирования в населенных пунктах с численностью от 10 тысяч человек.

    Для владельцев собак крупных пород предлагается обязать прохождение кинологических курсов, данные о которых будут заноситься в реестр. Лицо, не прошедшее такие курсы, должно быть лишено права приобретения собаки. СПЧ также предлагает создать механизм «черных списков» для недобросовестных заводчиков и обязать застройщиков обеспечивать строительство специализированных площадок для выгула и дрессировки собак.

    Валерий Фадеев заявил: «Рассчитываю, что Александр Иванович поддержит нас в этом направлении, поскольку ему известен масштаб проблемы… Наши люди должны осознать, что большая собака – это большая ответственность».

    Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предлагал ввести обязательное обучение и лицензирование для владельцев и заводчиков собак, чтобы усилить контроль над потенциально опасными животными.

    Он также заявил, что для борьбы с нападениями животных на людей нужно принять меры, в том числе чипирование домашних питомцев и предоставление приютам бесплатных помещений и участков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также депутаты предлагали создать фотобанк потерявшихся животных на Госуслугах.

    Комментарии (5)
    20 марта 2026, 19:57 • Новости дня
    В Госдуме предложили запретить россиянам отдых за границей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишить россиян возможности отпусков за рубежом, заявив, что в России достаточно красивых мест и отелей, чтобы принять всех желающих.

    По его словам, сейчас не время для зарубежных поездок, учитывая «неспокойную» обстановку в мире и угрозы со стороны Дональда Трампа и Израиля, передает НТВ.

    «Туроператоры! Закройте все свои зарубежные поездки! В Россию пусть люди едут. Мы живем в самой красивой стране!», – призвал Милонов. Он также отметил, что туркомпании пропагандируют «быдло all inclusive» в Турции, который, по мнению депутата, следует запретить.

    В ответ на замечание о том, где купаться зимой, Милонов предложил выбирать дружественные страны, добавив, что купание в Турции зимой невозможно из-за холода. Он рассказал, что сам предпочитает отдыхать в Абхазии, где «дешево и красиво, нет пастухов в белых балахонах».

    Ведущий телеканала Иван Трушкин предположил, что после отмены зарубежных туров стоимость отдыха в российских отелях может резко вырасти, а местных гостиниц может не хватить для всех желающих.

    Газета ВЗГЛЯД ранее составила список из 12 автопутешествий по России разной продолжительности, с понятной логистикой и идеями для семейного, гастрономического и познавательного отдыха.

    Комментарии (4)
