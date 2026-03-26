    Глеб Простаков Кто наживается на иранской войне

    В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?

    Ольга Андреева Русская свобода как шаг в пропасть

    Сегодня 120-летний юбилей русского парламентаризма. У самодержавия и впрямь было множество недостатков. Но у него было одно важнейшее достоинство. Вовсе не городская интеллигенция, а именно власть доподлинно знала, как, собственно, обустроена внутренняя русская жизнь. Не теоретически, а практически.

    Борис Джерелиевский В подводном флоте конкурент России – только США

    Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.

    26 марта 2026, 17:05 • Новости дня

    Цена нефти Brent на бирже ICE выросла более чем на 5%

    Tекст: Денис Тельманов

    Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 года показали резкий рост стоимости, превысив отметку в 108 долларов за баррель.

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 года на лондонской бирже ICE увеличилась более чем на 5%, передает ТАСС. По состоянию на 15:51 по московскому времени рост составил 5,67%, а цена достигла 108,02 доллара за баррель.

    К 16:01 по московскому времени Brent скорректировалась и торговалась на уровне 107,46 доллара за баррель, что на 5,13% выше предыдущего значения.

    Одновременно с этим стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2026 года увеличилась на 4,38% и составила 94,28 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть прибавили около 4% после падения из-за опасений перебоев поставок через Ормузский пролив.

    Цены на нефтепродукты достигли рекорда из-за кризиса на Ближнем Востоке и экспортных ограничений в ряде стран.

    Утром в четверг стоимость нефти Brent превысила 100 долларов за баррель, обновив максимум с 24 марта.

    26 марта 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт назвал контрмеры против плана Британии задерживать суда с российской нефтью

    Эксперт Анпилогов: Намерение Лондона закрыть Ла-Манш для экспорта российской нефти – игра на провокацию

    Эксперт назвал контрмеры против плана Британии задерживать суда с российской нефтью
    Tекст: Анастасия Куликова

    Лондону следует помнить, что в игру, ими затеянную, можно играть вдвоем, и их собственный флот может подвергаться различным симметричным или асимметричным воздействиям, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее премьер Британии Кир Стармер предоставил британским военнослужащим разрешение задерживать в водах королевства подсанкционные суда.

    «Намерение Лондона закрыть доступ в пролив Ла-Манш судам так называемого «теневого флота» России – игра на провокацию», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание». Собеседник напомнил, что Ла-Манш – важный торговый путь, и международное морское право не позволяет Британии и Франции нарушать свободу судоходства в проливе.

    «Судно может быть задержано в британских территориальных водах, но для этого должны быть веские основания. Односторонние санкции таковыми не являются», – добавил эксперт. Как бы то ни было, по прогнозам аналитика, предпринимаемые Британией шаги затруднят российский экспорт энергоресурсов.

    В этой связи право свободного прохода может быть гарантировано за счет конвойного сопровождения, считает Анпилогов. «Другое дело, что это станет дополнительной нагрузкой на ВМФ России, который должен действовать на достаточном удалении от своих баз. Кроме того, маршрут военных кораблей пройдет через Датский пролив, что будет использоваться Западом для нагнетания истерии», – рассуждает спикер.

    На этом фоне он допускает, что торговые суда, перевозящие как нефть, так и сложное оборудование, начнут обходить британские острова, чтобы не входить в территориальные воды. «Впрочем, у Москвы есть инструменты для противодействия недружественным действиям Лондона. Среди них, в частности, – запрет судам Британии на проход через Северный морской путь, а также создание трудностей силами союзников России», – акцентировал аналитик.

    В качестве примера он привел ситуацию вокруг Ормузского пролива, который заблокирован для британцев. «Лондону следует помнить, что в игру, ими затеянную, можно играть вдвоем, и их собственный флот так же может подвергаться различным симметричным или асимметричным воздействиям», – заключил Анпилогов.

    Ранее Кир Стармер разрешил военнослужащим и правоохранительным органам Британии задерживать в британских водах суда «теневого флота» России. В сообщении правительства Соединенного королевства отмечается, что Лондон закроет доступ в пролив Ла-Манш подсанкционным судам, вынуждая их либо выбирать более длинные и дорогостоящие маршруты, либо рисковать.

    Согласно заявлению, прежде чем провести операцию, правоохранители, военные и специалисты энергетического рынка будут рассматривать каждое судно в индивидуальном порядке, а в случае задержания владельцам, оператору и экипажу судна будет грозить уголовное преследование за нарушение британского закона о санкциях. Всего Британия ввела ограничения в отношении 544 судов, связанных, как утверждается, с Россией.

    Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что скоро у Лондона не останется топлива для «перехвата» чего бы то ни было. «При таком раскладе Британия может в итоге перехватить полномочия и у самого Стармера за пропаганду разрушения западной цивилизации», – написал он в соцсетях.

    Напомним, помощник президента Николай Патрушев сообщал, что Москва рассматривает вопрос сопровождения торговых судов кораблями ВМФ и даже размещение на судах специальных средств защиты. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как избавить экспорт российской нефти от пиратских нападений.

    26 марта 2026, 05:12 • Новости дня
    Индийские НПЗ перешли на альтернативные валюты для закупок нефти у России
    Индийские НПЗ перешли на альтернативные валюты для закупок нефти у России
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Переработчики нефти из Индии на фоне растущей геополитической напряженности начали активнее уходить от доллара, рассчитываясь за российское сырье рупиями с последующей конвертацией.

    Индийские нефтеперерабатывающие заводы все чаще отказываются от доллара при оплате поставок российской нефти, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Как уточняют источники, расчеты осуществляются через отправку рупий на специальные зарубежные банковские счета, которые принадлежат российским покупателям. Затем рупии конвертируют в дирхамы Объединенных Арабских Эмиратов или китайские юани. Уточняется, что ряду подобных сделок помогают некоторые индийские банки с ограниченным присутствием за рубежом.

    Собеседники агентства добавили, что помимо дирхама и юаня компании рассматривают также сингапурский и гонконгский доллары. При этом возможность проведения операций, по их словам, зависит от степени уверенности отдельных банков в таких транзакциях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на фоне смягчения американских санкций Индия существенно увеличила закупки российской нефти.

    Осенью вице-премьер Александр Новак заявлял о начале расчетов Индии за российскую нефть в юанях при сохранении основной части платежей в рублях.

    26 марта 2026, 16:49 • Видео
    Унижения Зеленского продолжаются

    Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    26 марта 2026, 13:26 • Новости дня
    Юшков назвал последствия возможного перекрытия Красного моря

    Эксперт Юшков: Перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива усилит разрыв глобального рынка

    Юшков назвал последствия возможного перекрытия Красного моря
    Tекст: Анастасия Куликова

    Перекрытие еще одного пролива усилит тенденции к разрыву глобального рынка, а также усложнит поставки товаров из Европы в Азию и обратно, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Иран пригрозил создать проблемы для судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе.

    «Баб-эль-Мандебский пролив имеет большое экономическое и стратегическое значение и фактически является входом в Красное море. По нему идут товары из Европы в Азию и обратно», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    «Если говорить о нефти, то через пролив проходили довольно большие объемы. Так, маршрут поставок из стран Персидского залива в Европу выглядел следующим образом: через Ормузский пролив, затем Баб-эль-Мандебский пролив, Красное море и Суэцкий канал», – описал собеседник, оговорившись, что сейчас ситуация поменялась: объемы ближневосточной нефти сократились.

    Как бы то ни было, перекрытие еще одного пролива усилит тенденции к разрыву глобального рынка, усложнит поставки товаров из Европы в Азию и наоборот, считает Юшков. «У маршрута через Красное море есть хотя бы альтернативный через мыс Доброй Надежды (вокруг Африки). Но это приведет к дополнительным издержкам на транспортировку, которые будут заложены в стоимость, в том числе, СПГ, нефти», – отметил он.

    По оценкам аналитика, напряженность вокруг Баб-эль-Мандебского пролива важна еще и потому, что его перекрытие будет означать вступление йеменского движения «Ансар Аллах» в войну на стороне Ирана. «Хуситы могут обстреливать порт Янбу на побережье Красного моря – конечную точку нефтепровода «Восток – Запад» Саудовской Аравии», – уточнил собеседник, напомнив, что этот объект ранее становился целью ударов Тегерана.

    «Стоит ожидать, что такие действия в результате приведут к повреждению нефтепровода и сокращению Эр-Риядом экспорта ресурсов. Это станет дополнительным фактором для роста цен», – заключил экономист.

    Ранее Иран пригрозил создать проблемы для судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе в случае наземного вторжения на свои территории, в том числе на острова. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на военный источник.

    «Баб-эль-Мандебский пролив считается одним из стратегически важных проливов мира, и Иран обладает как волей, так и возможностью создать для него вполне реальную угрозу; поэтому, если американцы хотят придумать решение проблемы Ормузского пролива с помощью глупых мер, им следует быть осторожными, чтобы не добавлять к своим проблемам и затруднительному положению еще один пролив», – сказал он.

    По словам собеседника агентства, Иран постоянно следит «за подготовкой и развитием событий на фронтах противника». «Если противник захочет предпринять действия на суше на иранских островах или где-либо еще на нашей территории, мы неожиданно откроем для них другие фронты, чтобы их действия не только не принесли им никакой пользы, но и удвоили их издержки, – подчеркнул источник.

    Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Аденский залив с Красным морем, его длина составляет около 115 км, ширина – от 26 до 32 км, а средняя глубина – 150 м. Через этот путь и Суэцкий канал ежегодно проходят до 20 тыс. судов, что обеспечивает до 12% мировой морской торговли и треть мировых контейнерных перевозок.

    Пролив находится в территориальных водах Йемена. В середине марта высокопоставленный йеменский военачальник Абед аль-Тавр заявил, что хуситы могут закрыть пролив для США и Израиля, вступив в войну на стороне Ирана. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему эта явно проиранская организация все еще не вступила в боевые действия против США.

    Тем временем глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что Тегеран разрешил проход через Ормузский пролив судам дружественных стран, среди них – Россия, Индия и Китай. Напомним, после начала военной операции США и Израиля коридор, через который осуществляется транспортировка 20% мировой нефти, фактически оказался заблокированным, что вызвало значительное повышение цен на энергоносители.

    26 марта 2026, 03:55 • Новости дня
    Начались бои за Рай-Александровку в ДНР
    Начались бои за Рай-Александровку в ДНР
    Tекст: Катерина Туманова

    После освобождения Никифоровки российские военнослужащие подошли к юго-восточным окраинам соседней Рай-Александровки в Донецкой Народной Республике и начали бои за ее освобождение, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Сейчас наши военнослужащие с юго-восточного направления уже подходят к Рай-Александровке и начинают обрабатывать позиции украинских боевиков», – сказал он ТАСС.

    Марочко отмечал, что освобождение Никифоровки позволит армии России перейти к борьбе за стратегически важную Рай-Александровку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска 25 марта освободили Никифоровку в ДНР. Днем ранее – освободили Песчаное в Харьковской области, что станет определенным рубежом и для ВСУ, и для российских бойцов, рассказал Марочко.

    За прошлую неделю ВС России освободили пять населенных пунктов в зоне СВО.


    26 марта 2026, 00:47 • Новости дня
    Житель Подмосковья пострадал при пожаре из-за сбитого дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Житель подмосковного селя Кленово пострадал при пожаре из-за сбитого дрона ВСУ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Max-канале.

    «Сбит ещё один вражеский беспилотник. По предварительной информации, его обломки упали в районе села Кленово, в результате чего в частном доме возник пожар, пострадал один человек», – написал он.

    Столичный градоначальник уточнил, что на месте работают городские экстренные службы, пострадавшему оказывают необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщал в среду, что с начала суток силы ПВО сбили 11 дронов на подлете к городу. Аэропорт Шереметьево после 22.00 стал принимать и выпускать рейсы по согласованию. К такому же режиму работы перешел аэропорт Внуково.


    26 марта 2026, 07:10 • Новости дня
    В США стали изучать последствия подорожания нефти до 200 долларов

    В США стали изучать последствия от цены барреля нефти по 200 долларов

    В США стали изучать последствия подорожания нефти до 200 долларов
    Tекст: Катерина Туманова

    Чиновники администрации американского лидера изучают, чем обернется для экономики потенциальный скачок цен на нефть до 200 долларов за баррель, намекая на допущение последствий экстремальных сценариев войны с Ираном.

    «Еще до начала войны министр финансов Скотт Бессент выражал обеспокоенность тем, что конфликт приведет к росту цен на нефть и нанесет ущерб экономическому росту. Некоторые из источников сообщили, что высокопоставленные чиновники Министерства финансов уже несколько недель выражают в Белом доме обеспокоенность по поводу колебаний цен на нефть и бензин», – передает Bloomberg со ссылкой на источники.

    Заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи это опроверг, заявив, что  администрация Трампа постоянно оценивает различные сценарии ценообразования и экономические последствия, но чиновники не рассматривают возможность достижения ценой на нефть 200 долларов за баррель, и министр Бессент не был «обеспокоен» краткосрочными перебоями, вызванными операцией «Эпическая ярость»».

    Бессент, по его словам, неоднократно «выражал как свою, так и уверенность администрации в долгосрочной перспективе развития американской экономики и мировых энергетических рынков».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты Wood Mackenzie спрогнозировали рост цен на нефть до 200 долларов. Дмитриев заявил о нефти по 200 долларов из-за участия Британии в конфликте с Ираном. Цены на бензин в США взлетели на фоне конфликта с Ираном.

    Газета ВЗГЛЯД также разбиралась, чем для мира обернется пятый в истории энергетический кризис.

    25 марта 2026, 23:50 • Новости дня
    Гутерреш заявил о выходе войны в Персидском заливе «из-под контроля»

    Гутерреш предупредил о выходе войны в Персидском заливе «из-под контроля»

    Гутерреш заявил о выходе войны в Персидском заливе «из-под контроля»
    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил во время пресс-конференции Совета Безопасности, что война в Персидском заливе уже вышла «из-под контроля» и предупредил об опасности глобального конфликта.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал все стороны конфликта «отступить от края пропасти и позволить дипломатии возобладать», он также объявил о назначении высокопоставленного посланника для руководства мирными инициативами, о чем сказано на сайте ООН.

    «Мир стоит на пороге более масштабной войны, нарастающей волны человеческих страданий и более глубокого глобального экономического шока», – сказал он, добавив, что ситуация «зашла слишком далеко».

    Гутерреш подтвердил, что назначил опытного дипломата Жана Арно личным посланником для руководства усилиями ООН по прекращению конфликта, который перевернул весь регион, вызвав потрясения по всему миру, особенно сильно затронув энергетические рынки, зависящие от Ормузского пролива.

    Посланник будет работать  «непосредственно на местах <...> для поддержки всех усилий по посредничеству, по установлению мира», взаимодействуя со всеми сторонами и оценивая далеко идущие последствия конфликта.

    Генсек ООН настоятельно призвал Соединенные Штаты и Израиль к тому, что «настало время положить конец войне», призвал Иран «прекратить нападения на соседей, не являющихся сторонами конфликта». А также подчеркнул необходимость уважения свободы судоходства, особенно через Ормузский пролив.

    Он напомнил, что масштабы гуманитарных последствий гораздо больше видимых последствий, так как мирные жители по всему региону «страдают от серьезного ущерба и живут в условиях глубокой нестабильности». При этом рынки находятся «в состоянии хаоса», а гуманитарные операции ограничены.

    Напомним, в начале марта Гутерреш заявил о подрыве международной безопасности из-за атаки на Иран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран потребовал компенсацию от ОАЭ за удары США. Тегеран также потребовал от Вашингтона гарантий ненападения и компенсаций за ущерб. Посол России в Британии заявил о двух ошибках США в отношении Ирана.

    26 марта 2026, 12:04 • Новости дня
    JPost: Командующий ВМС КСИР погиб при ударе в Иране

    JPost сообщила о гибели контр-адмирала Тангсири при ударе на юге Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции контр-адмирал Алиреза Тангсири погиб в районе Бендер-Аббаса на юге Ирана, сообщает The Jerusalem Post.

    О гибели командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции контр-адмирала Алирезы Тангсири в результате удара на юге Ирана сообщила газета The Jerusalem Post, передает ТАСС.

    По данным издания, удар был нанесен в районе Бендер-Аббаса.

    Газета ссылается на израильского чиновника, который заявил, что обстоятельства произошедшего остаются неясными. По его словам, «пока неизвестно, был ли Тангсири убит в результате удара, нанесенного Израилем или США, и при каких обстоятельствах». Других подробностей источник издания не привел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Tasnim ранее опровергло сообщения об убийстве командующего ВМС КСИР Алирезы Тангсири после взрыва в иранском Бендер-Аббасе.

    Высокопоставленный генерал КСИР Али Мохаммад Наини погиб в результате совместной воздушной атаки США и Израиля на территории Ирана.

    26 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Путин сравнил последствия конфликта на Ближнем Востоке с COVID-19
    Путин сравнил последствия конфликта на Ближнем Востоке с COVID-19
    Tекст: Валерия Городецкая

    Последствия конфликта на Ближнем Востоке вызывают серьезные опасения, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

    По его словам, сейчас сложно делать точные прогнозы, но необходимо адаптироваться к сложившимся условиям, передает ТАСС.

    Путин добавил, что уже появляются оценки, сравнивающие влияние этого конфликта с эпидемией коронавируса. Президент напомнил, что пандемия в свое время резко затормозила развитие всех регионов мира.

    В начале марта Путин и лидер ОАЭ обсудили конфликт на Ближнем Востоке.

    Во вторник российский лидер обсудил с главой Узбекистана ситуацию на Ближнем Востоке и Украину.

    26 марта 2026, 06:00 • Новости дня
    Иран опроверг ведение переговоров с США
    Иран опроверг ведение переговоров с США
    Tекст: Катерина Туманова

    Иран рассматривает предложение США о прекращении войны в Персидском заливе, но не намерен вести переговоры о прекращении расширяющегося ближневосточного конфликта, заявил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи.

    Обмен сообщениями через посредников «не означает переговоров с США. Они выдвигали идеи в своих посланиях, которые были доведены до высших органов власти, и при необходимости они озвучат свою позицию», – приводит Reuters слова  Аракчи в эфире гостелерадио Ирана.

    Предложение президента США Дональда Трампа из 15 пунктов, направленное через Пакистан, предусматривает уничтожение запасов высокообогащенного урана в Иране, прекращение обогащения, ограничение программы создания баллистических ракет и прекращение финансирования региональных союзников, согласно трем источникам в израильском кабинете министров, знакомым с планом.

    Белый дом отказался раскрывать подробности предложения и пригрозил усилить удары по Ирану, если попытки окажутся тщетными

    «Если они не смогут понять, что потерпели военное поражение и так будет продолжаться впредь, президент Трамп нанесет по ним удар сильнее, чем когда-либо прежде», – заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, портал Axios узнал о подготовке США мирного саммита с Ираном 26 марта. WSJ сообщила о требованиях Ирана закрыть базы США в Персидском заливе. Иран потребовал включить Ливан во все соглашения о прекращении огня.

    26 марта 2026, 08:54 • Новости дня
    Центр Израиля подвергся новому ракетному обстрелу из Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Центральная часть Израиля подверглась новому ракетному обстрелу с территории Ирана, сообщили СМИ.

    В результате объявленной воздушной тревоги сирены прозвучали в Тель-Авиве и его окрестностях, передает ТАСС.

    Армия Израиля заранее предупредила граждан о возможной ракетной опасности. Военные сообщили о фиксации запуска ракет с территории Ирана, что стало причиной усиления мер безопасности в регионе.

    На данный момент сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.

    Ранее ливанское движение «Хезболла» заявило об ударе по штаб-квартире Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве.

    Накануне армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала очередной пуск ракет из Ирана в направлении Израиля, системы ПВО работают над устранением угрозы.

    26 марта 2026, 12:26 • Новости дня
    Иран захотел узаконить плату за проход через Ормузский пролив

    Кучи: Парламент Ирана хочет узаконить плату за проход судов через Ормузский пролив

    Иран захотел узаконить плату за проход через Ормузский пролив
    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирана рассматривают возможность легализации взимания платы с коммерческих судов за проход по Ормузскому проливу, который соединяет Персидский и Оманский заливы, заявил депутат парламента Ирана Мохаммадреза Резаи Кучи.

    Депутат парламента Ирана Мохаммадреза Резаи Кучи объявил о намерении узаконить плату за проход коммерческих судов через Ормузский пролив. По его словам, черновой вариант соответствующего проекта уже подготовлен, однако пока не оформлен в виде полноценного законопроекта, передает РИА «Новости».

    Кучи отметил, что плата будет необходима для обеспечения безопасности судов, следующих по этому стратегически важному водному маршруту. Он добавил, что работа над проектом продолжится, а затем его вынесут на рассмотрение парламента на открытом заседании.

    Ранее сообщалось, что парламент Ирана рассматривает законопроект о введении пошлин за проход судов через Ормузский пролив.

    Замглавы МИД Ирана Вахид Джалялзаде сообщил о разработке совместно с Оманом нового правового режима для судоходства в Ормузском проливе.

    Агентство Bloomberg сообщило о начале взимания Ираном транзитных сборов с некоторых коммерческих судов, проходящих через Ормузский пролив.

    Власти Ирана разрешили судоходство через Ормузский пролив Китаю, России, Индии, Ираку и Пакистану.

    26 марта 2026, 10:01 • Новости дня
    Армия США во время войны с Ираном обновила систему снабжения

    Tекст: Вера Басилая

    В течение последних 30 дней американские военные оперативно внедряли новые технологии и вооружения для поддержки операции Epic Fury, используя обновленную систему снабжения, сообщает The War Zone.

    Бригадный генерал Дэвид Филлипс сообщил на симпозиуме Ассоциации армии США в Хантсвилле, что армия уже применяет обновленный механизм оперативных закупок вооружений и техники для поддержки военной кампании против Ирана. По его словам, за последние 30 дней в рамках операции Epic Fury запросы с поля боя обрабатывались в течение двух суток, а контракты заключались в течение трех дней. Солдаты начали тестировать новые возможности менее чем через 10 дней после подачи запросов, при этом промышленность была полностью вовлечена в процесс, передает The War Zone.

    Филлипс отметил, что Пентагон впервые с первых дней операции применил новые технологии, включая американский дрон LUCAS, созданный по образцу иранского Shahed-136. Также армия США объявила о запуске цифровой платформы «Unmanned Aircraft Systems Marketplace» для ускоренных закупок беспилотников, созданной совместно с Amazon Web Services и Army Enterprise Cloud Management Agency.

    Генерал Филлипс призвал представителей оборонной индустрии, научного сообщества и воинских частей делиться обратной связью о нуждах на поле боя, подчеркивая важность командной работы. В ходе обсуждения представители 101-й воздушно-десантной дивизии и специалисты по взаимодействию с украинскими войсками указали на уязвимость американских навигационных систем к атакам и необходимость массового применения дешевых дронов. Колонел Райан Белл сообщил, что для эффективного отражения атак подразделения должны ежедневно уничтожать десятки и сотни вражеских беспилотников, поэтому армия начала выдавать каждой роте около 30 многоразовых дронов для отработки тактики массового применения.

    Офицеры подчеркнули, что современные условия требуют не только ускоренной интеграции новых технологий, но и постоянной адаптации тактик и взаимосвязи между различными типами вооружений, включая средства разведки, робототехнику, беспилотники и боеприпасы.

    СМИ писали, что США без привычных бюрократических процедур уже разрабатывают тактические беспилотники и программное обеспечение для них ради быстрого получения реального боевого результата.

    В новой войне США с Ираном Пентагон в ударных дронах LUCAS максимально учел украинский опыт их боевого применения и противодействия им.

    Для защиты от иранских атак сухопутные войска США срочно перебрасывают на Ближний Восток опробованные на Украине антидроновые комплексы MEROPS и украинских инструкторов.

    26 марта 2026, 01:38 • Новости дня
    Иран потребовал включить Ливан во все соглашения о прекращении огня

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран заявил посредникам, что Ливан должен быть включен в любое соглашение о прекращении огня с Соединенными Штатами и Израилем, сообщили шесть региональных источников Reuters.

    По данным источников Reuters, знакомых с позицией Ирана, Тегеран связывает окончание войны в том числе с прекращением наступления Израиля на «Хезболлу».

    Иранский телеканал Press TV в среду процитировал слова иранского чиновника, заявившего, что Тегеран хотел бы заключить любую сделку с США, чтобы положить конец войне и с Ираном, и с другими «группами сопротивления» в регионе.

    Высокопоставленный иранский чиновник сообщил агентству Reuters в среду, что Тегеран все еще рассматривает предложение США о прекращении региональной войны, указывая на то, что Тегеран пока воздерживался от его решительного  отклонения.

    «Шесть источников из стран региона сообщили, что Тегеран проинформировал посредников еще в середине марта о том, что он стремится к соглашению, которое также остановило бы нападения Израиля на ливанскую вооруженную группировку «Хезболла», – сказано в материале агентства.

    «Хезболла» была основана иранской революционной гвардией в 1982 году и широко известна как региональный альянс вооруженных сил Ирана. 2 марта она ударила по Израилю в знак солидарности с Тегераном, что спровоцировало израильскую воздушную и наземную кампанию в Ливане.

    Высокопоставленный представитель администрации Трампа заявил, что прекращение «опосредованной деятельности Ирана» и разоружение «Хезболлы» имеют «решающее значение для обеспечения мира и стабильности в Ливане и во всем регионе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран потребовал компенсацию от ОАЭ за удары США. Тегеран также потребовал от Вашингтона гарантий ненападения и компенсаций за ущерб. Посол России в Британии заявил о двух ошибках США в отношении Ирана. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о выходе войны в Персидском заливе «из-под контроля».

    26 марта 2026, 15:52 • Новости дня
    Путин предостерег от «проедания» дополнительных доходов от роста цен на нефть
    Путин предостерег от «проедания» дополнительных доходов от роста цен на нефть
    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин предупредил о необходимости сохранять благоразумие на фоне роста цен на нефть и нестабильности рынков.

    Президент России Владимир Путин в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей предостерег от необдуманного использования дополнительных доходов, полученных за счет роста нефтяных котировок, передает ТАСС. Глава государства отметил, что рынки сейчас нестабильны, и эта ситуация может создать соблазн быстро потратить поступающие средства.

    Путин подчеркнул: «Сейчас, когда растут котировки нашего традиционного экспорта, но и рынки лихорадит, может появиться соблазн воспользоваться ситуацией, получить конъюнктурные доходы и, что называется, их проесть, пустить на дивиденды, либо, что касается уже государства, раздуть бюджетные расходы, бюджетные траты».

    Он призвал и бизнес, и государство сохранять благоразумие в вопросах управления сверхдоходами. Путин отметил необходимость долгосрочного подхода к экономической политике и подчеркнул важность финансовой стабильности в условиях волатильности мировых рынков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Новак заявил, что цены на нефтепродукты на мировом рынке достигли рекордных значений. Кризис на Ближнем Востоке привел к росту стоимости энергоносителей. Ограничения на экспорт в ряде стран также повлияли на мировые цены на нефтепродукты.

    Главное
    Генсек НАТО назвал Россию главной угрозой для альянса
    Орбан потребовал от Зеленского отозвать агентов спецслужб из Венгрии
    Литва возглавила рейтинг НАТО по росту военных расходов
    В Польше побит исторический рекорд стоимости дизтоплива
    В Израиле сообщили о гибели командующего ВМС Ирана
    МОК запретил трансгендерам выступать в женских соревнованиях
    Москвичи рассказали о жизни в условиях ограничений работы интернета из-за угрозы БПЛА

    «Почта России» получит сверхспособности

    Минцифры подготовило законопроект о масштабной поддержке «Почты России» в надежде вывести ее из тотальной убыточности. С одной стороны, власти наделяют предприятие сверхспособностями, например, монопольным правом на посылки до 20 кг. С другой стороны, расчищают рынок от конкурентов, делая сильнее маркетплейсов. Что из этого получится? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Перейти в раздел

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Перейти в раздел

    В Европе началась битва за топливо

    Cерию срочных мер принимают страны Евросоюза в целях борьбы с резким ростом цен на все виды топлива. Происходящее сопровождается и политическими скандалами, и давлением на нефтяные концерны, и борьбой со спекулянтами, и даже противостоянием стран внутри ЕС. И это притом что перед нами, похоже, только начало настоящего кризиса. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Унижения Зеленского продолжаются

      Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    • Иран потребовал от США невозможного

      В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    Перейти в раздел

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
