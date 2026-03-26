  Лента новостей
    В Европе началась битва за топливо
    Стармер разрешил задержания судов российского «теневого флота»
    Словакия намерена стать крупнейшим производителем боеприпасов для армий Европы
    Энтомолог обвинил СССР в распространении энцефалитного клеща
    Юшков назвал последствия возможного перекрытия Красного моря
    Турецкий танкер с нефтью из России подвергся атаке дронов в Черном море
    Иран захотел узаконить плату за проход через Ормузский пролив
    Набиуллина сообщила о миллионе самозапретов на кредиты ежемесячно
    В шахте имени Ленина в Горловке нашли литий
    Глеб Простаков Глеб Простаков Кто наживается на иранской войне

    В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?

    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская свобода как шаг в пропасть

    Сегодня 120-летний юбилей русского парламентаризма. У самодержавия и впрямь было множество недостатков. Но у него было одно важнейшее достоинство. Вовсе не городская интеллигенция, а именно власть доподлинно знала, как, собственно, обустроена внутренняя русская жизнь. Не теоретически, а практически.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В подводном флоте конкурент России – только США

    Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.

    26 марта 2026, 14:08 • Новости дня

    Новак заявил о рекордном росте цен на нефтепродукты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Цены на нефтепродукты на мировом рынке достигли рекордных значений из-за кризиса на Ближнем Востоке и ограничений на экспорт в ряде стран, рассказал вице-премьер России Александр Новак в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

    «Цены на нефтепродукты выросли значительно выше, чем цены на нефть. Обычно все смотрят на цены на нефть. Если посмотреть на цены на нефтепродукты, то они бьют все рекорды», – заявил Новак, передает РИА «Новости».

    Вице-премьер отметил, что нехватка нефти ведет к снижению объемов переработки во всем мире, а многие государства, которые раньше закупали и перерабатывали нефть, теперь ограничили ее экспорт.

    Новак также подчеркнул, что Россия теоретически может увеличить добычу нефти, но это требует времени и серьезных инвестиций. По его словам, процесс расширения добычи не может быть быстрым – необходимы дополнительные денежные ресурсы и инвестиции для наращивания объемов.

    Он добавил, что в условиях общего дефицита дисконты на российские нефтепродукты уменьшились, а по некоторым направлениям продажа ведется даже с премией. Это касается как сырой нефти, так и переработанных нефтепродуктов.

    В четверг нефть Brent подорожала на 3% и превысила 100 долларов.

    В США стали изучать последствия подорожания нефти до 200 долларов.

    25 марта 2026, 18:12 • Новости дня
    Великий Новгород остался без водоснабжения
    Tекст: Валерия Городецкая

    Великий Новгород полностью остался без водоснабжения, сообщили в мэрии города.

    Власти пояснили, что из-за отсутствия электроэнергии остановлена работа городских очистных сооружений, передает «Интерфакс». Что стало причиной происшествия, выясняется.

    В августе Судак и Коктебель остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе.

    25 марта 2026, 21:08 • Новости дня
    Путин раскритиковал осудивших СВО деятелей культуры за молчание об атаке на Иран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Деятели культуры, которые в начале спецоперации на Украине подписывали письма с ее осуждением, сейчас никак не выражают свою позицию по поводу действий США и Израиля в отношении Ирана, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре.

    «Вы сказали про тех, кто подписывал всякие письма – я так понимаю, что после начала СВО. Но, уверен, что эти любители эпистолярного искусства вряд ли что-то написали после начала сегодняшних непростых, трагических событий на Ближнем Востоке», – сказал Путин, комментируя выступление писателя Захара Прилепина, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что отсутствие реакции со стороны известных деятелей культуры на события в Иране говорит о зависимости их «совести» от политической конъюнктуры.

    Напомним, Путин в среду по видеосвязи проводит заседание Совета при президенте по культуре.

    25 марта 2026, 19:30 • Видео
    Иран потребовал от США невозможного

    В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    25 марта 2026, 20:19 • Новости дня
    Tasnim: Иран пригрозил закрытием Баб-эль-Мандебского пролива
    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран готов перекрыть стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив, если против него начнется наземное вторжение, в том числе на острова, пишет агентство Tasnim со ссылкой на военный источник.

    «Баб-эль-Мандебский пролив считается одним из стратегически важных проливов мира, и Иран обладает как волей, так и возможностью создать для него вполне реальную угрозу», – приводит Tasnim слова собеседника, передает РБК.

    Военный представитель подчеркнул, что если США попытаются решить проблему Ормузского пролива «глупыми мерами», то им стоит проявлять осторожность, чтобы не усугубить ситуацию созданием еще одной угрозы. Он также добавил, что Тегеран полностью готов к эскалации, пообещав открыть для противника неожиданные фронты, чтобы «удвоить его затраты».

    Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Аденский залив с Красным морем, его длина составляет около 115 км, ширина – от 26 до 32 км, а средняя глубина – 150 м. Через этот путь и Суэцкий канал ежегодно проходят до 20 тыс. судов, что обеспечивает до 12% мировой морской торговли и треть мировых контейнерных перевозок.

    Пролив находится в территориальных водах Йемена. Ранее военачальник из Йемена Абед аль-Тавр сообщал, что хуситы могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив для судов из США и Израиля в случае войны на стороне Ирана, который считается их союзником.

    Ранее Иран возложил вину за сбои в Ормузском проливе на США и Израиль.

    26 марта 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт назвал контрмеры против плана Британии задерживать суда с российской нефтью

    Эксперт Анпилогов: Намерение Лондона закрыть Ла-Манш для экспорта российской нефти – игра на провокацию

    Tекст: Анастасия Куликова

    Лондону следует помнить, что в игру, ими затеянную, можно играть вдвоем, и их собственный флот может подвергаться различным симметричным или асимметричным воздействиям, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее премьер Британии Кир Стармер предоставил британским военнослужащим разрешение задерживать в водах королевства подсанкционные суда.

    «Намерение Лондона закрыть доступ в пролив Ла-Манш судам так называемого «теневого флота» России – игра на провокацию», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание». Собеседник напомнил, что Ла-Манш – важный торговый путь, и международное морское право не позволяет Британии и Франции нарушать свободу судоходства в проливе.

    «Судно может быть задержано в британских территориальных водах, но для этого должны быть веские основания. Односторонние санкции таковыми не являются», – добавил эксперт. Как бы то ни было, по прогнозам аналитика, предпринимаемые Британией шаги затруднят российский экспорт энергоресурсов.

    В этой связи право свободного прохода может быть гарантировано за счет конвойного сопровождения, считает Анпилогов. «Другое дело, что это станет дополнительной нагрузкой на ВМФ России, который должен действовать на достаточном удалении от своих баз. Кроме того, маршрут военных кораблей пройдет через Датский пролив, что будет использоваться Западом для нагнетания истерии», – рассуждает спикер.

    На этом фоне он допускает, что торговые суда, перевозящие как нефть, так и сложное оборудование, начнут обходить британские острова, чтобы не входить в территориальные воды. «Впрочем, у Москвы есть инструменты для противодействия недружественным действиям Лондона. Среди них, в частности, – запрет судам Британии на проход через Северный морской путь, а также создание трудностей силами союзников России», – акцентировал аналитик.

    В качестве примера он привел ситуацию вокруг Ормузского пролива, который заблокирован для британцев. «Лондону следует помнить, что в игру, ими затеянную, можно играть вдвоем, и их собственный флот так же может подвергаться различным симметричным или асимметричным воздействиям», – заключил Анпилогов.

    Ранее Кир Стармер разрешил военнослужащим и правоохранительным органам Британии задерживать в британских водах суда «теневого флота» России. В сообщении правительства Соединенного королевства отмечается, что Лондон закроет доступ в пролив Ла-Манш подсанкционным судам, вынуждая их либо выбирать более длинные и дорогостоящие маршруты, либо рисковать.

    Согласно заявлению, прежде чем провести операцию, правоохранители, военные и специалисты энергетического рынка будут рассматривать каждое судно в индивидуальном порядке, а в случае задержания владельцам, оператору и экипажу судна будет грозить уголовное преследование за нарушение британского закона о санкциях. Всего Британия ввела ограничения в отношении 544 судов, связанных, как утверждается, с Россией.

    Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что скоро у Лондона не останется топлива для «перехвата» чего бы то ни было. «При таком раскладе Британия может в итоге перехватить полномочия и у самого Стармера за пропаганду разрушения западной цивилизации», – написал он в соцсетях.

    Напомним, помощник президента Николай Патрушев сообщал, что Москва рассматривает вопрос сопровождения торговых судов кораблями ВМФ и даже размещение на судах специальных средств защиты. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как избавить экспорт российской нефти от пиратских нападений.

    26 марта 2026, 05:12 • Новости дня
    Индийские НПЗ перешли на альтернативные валюты для закупок нефти у России
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Переработчики нефти из Индии на фоне растущей геополитической напряженности начали активнее уходить от доллара, рассчитываясь за российское сырье рупиями с последующей конвертацией.

    Индийские нефтеперерабатывающие заводы все чаще отказываются от доллара при оплате поставок российской нефти, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Как уточняют источники, расчеты осуществляются через отправку рупий на специальные зарубежные банковские счета, которые принадлежат российским покупателям. Затем рупии конвертируют в дирхамы Объединенных Арабских Эмиратов или китайские юани. Уточняется, что ряду подобных сделок помогают некоторые индийские банки с ограниченным присутствием за рубежом.

    Собеседники агентства добавили, что помимо дирхама и юаня компании рассматривают также сингапурский и гонконгский доллары. При этом возможность проведения операций, по их словам, зависит от степени уверенности отдельных банков в таких транзакциях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на фоне смягчения американских санкций Индия существенно увеличила закупки российской нефти.

    Осенью вице-премьер Александр Новак заявлял о начале расчетов Индии за российскую нефть в юанях при сохранении основной части платежей в рублях.

    25 марта 2026, 20:40 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении американского F-18
    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что бойцы военизированного формирования «Басидж» сбили американский истребитель F-18.

    В заявлении КСИР, распространенном агентством Fars, подчеркивается, что самолет принадлежал ВВС США, передает ТАСС.

    Вместе с этим агентство не приводит никаких подробностей о месте и времени произошедшего.

    Ранее Иран заявил, что сбил истребитель F-35 ВВС США.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, как иранской ПВО удалось достать американский F-35.

    26 марта 2026, 03:55 • Новости дня
    Начались бои за Рай-Александровку в ДНР
    Tекст: Катерина Туманова

    После освобождения Никифоровки российские военнослужащие подошли к юго-восточным окраинам соседней Рай-Александровки в Донецкой Народной Республике и начали бои за ее освобождение, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Сейчас наши военнослужащие с юго-восточного направления уже подходят к Рай-Александровке и начинают обрабатывать позиции украинских боевиков», – сказал он ТАСС.

    Марочко отмечал, что освобождение Никифоровки позволит армии России перейти к борьбе за стратегически важную Рай-Александровку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска 25 марта освободили Никифоровку в ДНР. Днем ранее – освободили Песчаное в Харьковской области, что станет определенным рубежом и для ВСУ, и для российских бойцов, рассказал Марочко.

    За прошлую неделю ВС России освободили пять населенных пунктов в зоне СВО.


    25 марта 2026, 19:24 • Новости дня
    Экс-замгубернатора обвинил в хищениях на укреплениях Курской области покойного Старовойта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший замгубернатора Курской области Алексей Смирнов, выступая в суде, заявил, что экс-губернатор региона Роман Старовойт получил около 100 млн рублей в виде откатов при строительстве фортификационных сооружений.

    Смирнов дал показания как свидетель по делу о взятке, передает РИА «Новости». «Я не знаю и не помню всех подрядчиков, которые осуществляли строительство как на территории ДНР и Курской области, так и подрядчиков, осуществляющих строительство фортификационных сооружений. Всего за период с февраля 2022-го по август 2024 года, Старовойт получил откаты со стороны... в мангушском Мариуполе, от сделок с фортификационных сооружений на территории Курской области около 100 миллионов рублей», – заявил Смирнов.

    Напомним, уголовные дела в отношении Смирнова и его заместителя поступили на рассмотрение в Ленинский райсуд Курска в начале февраля. В сентябре его заподозрили в получении взятки в особо крупном размере.

    Экс-глава Минтранса и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт был найден мертвым в парке Одинцовском городском округе в июле прошлого года. На его теле обнаружили огнестрельное ранение.

    26 марта 2026, 00:47 • Новости дня
    Житель Подмосковья пострадал при пожаре из-за сбитого дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Житель подмосковного селя Кленово пострадал при пожаре из-за сбитого дрона ВСУ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Max-канале.

    «Сбит ещё один вражеский беспилотник. По предварительной информации, его обломки упали в районе села Кленово, в результате чего в частном доме возник пожар, пострадал один человек», – написал он.

    Столичный градоначальник уточнил, что на месте работают городские экстренные службы, пострадавшему оказывают необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщал в среду, что с начала суток силы ПВО сбили 11 дронов на подлете к городу. Аэропорт Шереметьево после 22.00 стал принимать и выпускать рейсы по согласованию. К такому же режиму работы перешел аэропорт Внуково.


    25 марта 2026, 19:18 • Новости дня
    Песков: Растущий мировой спрос может сделать российскую нефть дефицитом

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Вести» сообщил о высоком спросе на российскую нефть.

    В мире сохраняется высокий спрос на российскую нефть, что подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, Россия получает множество заявок на поставки, и этот интерес исходит не только от Вьетнама.

    Песков подчеркнул: «Спрос большой, спрос на альтернативные направления, поэтому, конечно, может наступить момент, когда, скажем так, дополнительный спрос будет трудно удовлетворять». Он отметил, что Россия уже сейчас сталкивается с активным интересом со стороны различных стран.

    По словам Пескова, если тенденция сохранится, Россия вскоре может столкнуться с нехваткой возможностей для удовлетворения всех новых запросов на поставки нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил полный переход на поставки российских энергоресурсов в страны с растущим спросом, если это будет выгоднее. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась закупать российский газ даже при угрозе энергетических отключений в Евросоюзе.

    25 марта 2026, 18:48 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке
    Tекст: Валерия Городецкая

    Все базы США на Ближнем Востоке уничтожены, заявил представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» иранских вооруженных сил Эбрахим Зольфагари.

    По его словам, после ударов американские командиры и военнослужащие были вынуждены покинуть базы и скрываться в убежищах за их пределами, передает ТАСС.

    Зольфагари подчеркнул, что иранские военные продолжают поиск укрывающихся американских сил. Он обратился к жителям стран региона с призывом помогать выявлять места нахождения военнослужащих США и требовать их изгнания для обеспечения безопасности.

    В среду Иран объявил о начале 80-й волны ударов по позициям США и Израиля.

    Газета The Wall Street Journal сообщала о требованиях Ирана закрыть базы США в Персидском заливе.

    25 марта 2026, 21:44 • Новости дня
    Путин призвал к усилению контроля над иностранным кино в России
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости более строгого контроля над иностранным кино в стране.

    По его словам, через зарубежные фильмы на российский рынок без должного регулирования попадает идеологически неправильная информация, передает ТАСС. Обсуждая вопрос квотирования иностранного кино на заседании Совета по культуре, Путин подчеркнул, что в ряде стран такие вопросы решаются гораздо жестче. Он обратил внимание на то, что Россия часто финансово не поддерживает собственных кинематографистов, а средства, наоборот, уходят на поддержку зарубежного контента.

    «Ну а мы-то чего рот разеваем? И идеологически пропускаем какие-то вещи совершенно тупые, нам не нужные», – сказал президент. Он добавил, что речь не идет о полном запрете иностранного кино, но необходима выстроенная система, которая будет способствовать развитию отечественной киноиндустрии и контролю содержания, поступающего из-за рубежа.

    Напомним, Путин в среду по видеосвязи проводит заседание Совета при президенте по культуре. В ходе заседания он одобрил предложение писателя Захара Прилепина о создании альтернативной международной литературной премии, не зависящей от политической ситуации, а также раскритиковал осудивших СВО деятелей культуры за молчание об атаке на Иран.

    25 марта 2026, 23:50 • Новости дня
    Гутерреш заявил о выходе войны в Персидском заливе «из-под контроля»

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил во время пресс-конференции Совета Безопасности, что война в Персидском заливе уже вышла «из-под контроля» и предупредил об опасности глобального конфликта.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал все стороны конфликта «отступить от края пропасти и позволить дипломатии возобладать», он также объявил о назначении высокопоставленного посланника для руководства мирными инициативами, о чем сказано на сайте ООН.

    «Мир стоит на пороге более масштабной войны, нарастающей волны человеческих страданий и более глубокого глобального экономического шока», – сказал он, добавив, что ситуация «зашла слишком далеко».

    Гутерреш подтвердил, что назначил опытного дипломата Жана Арно личным посланником для руководства усилиями ООН по прекращению конфликта, который перевернул весь регион, вызвав потрясения по всему миру, особенно сильно затронув энергетические рынки, зависящие от Ормузского пролива.

    Посланник будет работать  «непосредственно на местах <...> для поддержки всех усилий по посредничеству, по установлению мира», взаимодействуя со всеми сторонами и оценивая далеко идущие последствия конфликта.

    Генсек ООН настоятельно призвал Соединенные Штаты и Израиль к тому, что «настало время положить конец войне», призвал Иран «прекратить нападения на соседей, не являющихся сторонами конфликта». А также подчеркнул необходимость уважения свободы судоходства, особенно через Ормузский пролив.

    Он напомнил, что масштабы гуманитарных последствий гораздо больше видимых последствий, так как мирные жители по всему региону «страдают от серьезного ущерба и живут в условиях глубокой нестабильности». При этом рынки находятся «в состоянии хаоса», а гуманитарные операции ограничены.

    Напомним, в начале марта Гутерреш заявил о подрыве международной безопасности из-за атаки на Иран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран потребовал компенсацию от ОАЭ за удары США. Тегеран также потребовал от Вашингтона гарантий ненападения и компенсаций за ущерб. Посол России в Британии заявил о двух ошибках США в отношении Ирана.

    26 марта 2026, 07:10 • Новости дня
    В США стали изучать последствия подорожания нефти до 200 долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    Чиновники администрации американского лидера изучают, чем обернется для экономики потенциальный скачок цен на нефть до 200 долларов за баррель, намекая на допущение последствий экстремальных сценариев войны с Ираном.

    «Еще до начала войны министр финансов Скотт Бессент выражал обеспокоенность тем, что конфликт приведет к росту цен на нефть и нанесет ущерб экономическому росту. Некоторые из источников сообщили, что высокопоставленные чиновники Министерства финансов уже несколько недель выражают в Белом доме обеспокоенность по поводу колебаний цен на нефть и бензин», – передает Bloomberg со ссылкой на источники.

    Заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи это опроверг, заявив, что  администрация Трампа постоянно оценивает различные сценарии ценообразования и экономические последствия, но чиновники не рассматривают возможность достижения ценой на нефть 200 долларов за баррель, и министр Бессент не был «обеспокоен» краткосрочными перебоями, вызванными операцией «Эпическая ярость»».

    Бессент, по его словам, неоднократно «выражал как свою, так и уверенность администрации в долгосрочной перспективе развития американской экономики и мировых энергетических рынков».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты Wood Mackenzie спрогнозировали рост цен на нефть до 200 долларов. Дмитриев заявил о нефти по 200 долларов из-за участия Британии в конфликте с Ираном. Цены на бензин в США взлетели на фоне конфликта с Ираном.

    Газета ВЗГЛЯД также разбиралась, чем для мира обернется пятый в истории энергетический кризис.

    26 марта 2026, 13:26 • Новости дня
    Юшков назвал последствия возможного перекрытия Красного моря

    Tекст: Анастасия Куликова

    Перекрытие еще одного пролива усилит тенденции к разрыву глобального рынка, а также усложнит поставки товаров из Европы в Азию и обратно, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Иран пригрозил создать проблемы для судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе.

    «Баб-эль-Мандебский пролив имеет большое экономическое и стратегическое значение и фактически является входом в Красное море. По нему идут товары из Европы в Азию и обратно», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    «Если говорить о нефти, то через пролив проходили довольно большие объемы. Так, маршрут поставок из стран Персидского залива в Европу выглядел следующим образом: через Ормузский пролив, затем Баб-эль-Мандебский пролив, Красное море и Суэцкий канал», – описал собеседник, оговорившись, что сейчас ситуация поменялась: объемы ближневосточной нефти сократились.

    Как бы то ни было, перекрытие еще одного пролива усилит тенденции к разрыву глобального рынка, усложнит поставки товаров из Европы в Азию и наоборот, считает Юшков. «У маршрута через Красное море есть хотя бы альтернативный через мыс Доброй Надежды (вокруг Африки). Но это приведет к дополнительным издержкам на транспортировку, которые будут заложены в стоимость, в том числе, СПГ, нефти», – отметил он.

    По оценкам аналитика, напряженность вокруг Баб-эль-Мандебского пролива важна еще и потому, что его перекрытие будет означать вступление йеменского движения «Ансар Аллах» в войну на стороне Ирана. «Хуситы могут обстреливать порт Янбу на побережье Красного моря – конечную точку нефтепровода «Восток – Запад» Саудовской Аравии», – уточнил собеседник, напомнив, что этот объект ранее становился целью ударов Тегерана.

    «Стоит ожидать, что такие действия в результате приведут к повреждению нефтепровода и сокращению Эр-Риядом экспорта ресурсов. Это станет дополнительным фактором для роста цен», – заключил экономист.

    Ранее Иран пригрозил создать проблемы для судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе в случае наземного вторжения на свои территории, в том числе на острова. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на военный источник.

    «Баб-эль-Мандебский пролив считается одним из стратегически важных проливов мира, и Иран обладает как волей, так и возможностью создать для него вполне реальную угрозу; поэтому, если американцы хотят придумать решение проблемы Ормузского пролива с помощью глупых мер, им следует быть осторожными, чтобы не добавлять к своим проблемам и затруднительному положению еще один пролив», – сказал он.

    По словам собеседника агентства, Иран постоянно следит «за подготовкой и развитием событий на фронтах противника». «Если противник захочет предпринять действия на суше на иранских островах или где-либо еще на нашей территории, мы неожиданно откроем для них другие фронты, чтобы их действия не только не принесли им никакой пользы, но и удвоили их издержки, – подчеркнул источник.

    Пролив находится в территориальных водах Йемена. В середине марта высокопоставленный йеменский военачальник Абед аль-Тавр заявил, что хуситы могут закрыть пролив для США и Израиля, вступив в войну на стороне Ирана. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему эта явно проиранская организация все еще не вступила в боевые действия против США.

    Тем временем глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что Тегеран разрешил проход через Ормузский пролив судам дружественных стран, среди них – Россия, Индия и Китай. Напомним, после начала военной операции США и Израиля коридор, через который осуществляется транспортировка 20% мировой нефти, фактически оказался заблокированным, что вызвало значительное повышение цен на энергоносители.

