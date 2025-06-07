Хотя советский Пушкин был весьма деформирован и далек от реального, в нем, однако, была монументальность: стоя в центре культурного мира СССР, Пушкин задавал планку, и высокий уровень советской культуры – во многом его заслуга.0 комментариев
В Новосибирске задержали напавших на съемочную группу «Рен ТВ»
В Новосибирске трое мужчин с палками напали на съемочную группу «Рен ТВ»
В Дзержинском районе Новосибирска трое местных жителей с палками напали на журналистов «Рен ТВ», они задержаны, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
По словам Волк, трое мужчин с палками напали на съемочную группу телеканала «Рен ТВ» в Дзержинском районе Новосибирска.
В своем Telegram-канале Волк сообщила, что нападавшие оказались жителями одного из домов на улице Караваева. Они напали на журналистов, которые находились на месте по редакционному заданию. Нарушители были задержаны и доставлены в отдел полиции № 5 «Дзержинский» УМВД по Новосибирску.
В отношении задержанных проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение.
Ранее на съемочную группу телеканала «Рен ТВ» напали в Москве. Главным следственным управлением СК по Москве заинтересовались этим происшествием.