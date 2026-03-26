Путин заявил, что все обязательства бюджета перед россиянами будут выполнены
Президент России Владимир Путин пообещал, что все бюджетные обязательства перед гражданами будут выполнены.
«Мы обязательно будем его (умеренно консервативного подхода) придерживаться в бюджетной системе, выполняя обязательства перед гражданами страны», – заявил глава государства, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, передает ТАСС.
Путин подчеркнул, что страна должна сохранять вектор поступательного развития и стремиться к повышению конкурентоспособности экономики. По его словам, для улучшения позиций отечественных предприятий и компаний как на внутреннем, так и на внешнем рынке, необходимо укреплять национальный суверенитет.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о выделении 46,5 млрд рублей на экономическое развитие регионов.