Киев усилил атаки дронами по восстановленному Мариупольскому драмтеатру
Украинские ударные беспилотники регулярно пытаются атаковать недавно отстроенное здание Мариупольского драматического театра, однако все БПЛА успешно уничтожаются на подлете, сообщил гендиректор драмтеатра Игорь Солонин.
Системы противовоздушной обороны систематически сбивают вражеские дроны самолетного типа возле здания Мариупольского драматического театра, передает РИА «Новости». Генеральный директор учреждения Игорь Солонин сообщил, что аппараты уничтожаются буквально в 100 метрах от объекта.
«Рядом с театром живет у нас актриса, говорит, периодически слышит работу дронов, вы знаете, они как мопеды жужжат. Вот слышно. Потом начинает работать ПВО, сбивает их», – рассказал руководитель. Он добавил, что вокруг расположены только жилые дома, поэтому целью является именно театр.
Постоянные налеты вызывают серьезные опасения у творческого коллектива. Директор отметил, что сотрудники переживают за безопасность недавно восстановленного здания, которое вызывает раздражение у киевских властей.
Здание было взорвано изнутри боевиками ВСУ весной 2022 года. После освобождения города театр полностью восстановили.
Напомним, восстановленный Мариупольский драмтеатр открылся для зрителей в конце прошлого года.