    Как избавить экспорт российской нефти от пиратских нападений ЕС
    Умершего депутата Юрия Швыткина назвали настоящим человеком и воином
    Митволь раскрыл планы после выхода на свободу
    Российский посол указал Британии на ответственность за удар ВСУ по Брянску
    При взрыве в Севастополе погибла многодетная мать и певчая храма
    Эксперт оценил готовность Саудовской Аравии вступить в войну с Ираном
    ЕС раскритиковал ФРГ за строительство «Северного потока»
    Ливан объявил иранского посла персоной нон грата
    Госдума приняла закон о наказании за отрицание геноцида советского народа
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США попали в одну ловушку с Наполеоном

    Решение США частично снять санкции с иранской нефти в условиях открытого конфликта с Тегераном воспроизводит положение, в котором более 200 лет назад оказался Наполеон Бонапарт в своих попытках экономического удушения Англии.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Люди устали от искусственной музыки

    Мы, олды, успели после всех соблазнов mp3 и «закачай на айпод 30 тыс. любимых песен» бегом вернуться к немодному винилу. Теперь, на волне «обратной моды», Amazon за винил Pink Floyd или даже какой-нибудь Тэйлор Свифт в Европе требует 40 евро вместо 20. Молодые пока зависли на CD – и места мало занимает, и стоит в три раза дешевле винила.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему микрозаймы – зло

    Легкость получения микрокредитов делает их соблазнительными для людей, оказавшихся в отчаянной ситуации. Тот довод, что у людей должна быть возможность раздобыть где-то денег в самом крайнем случае, едва ли можно принять всерьез.

    24 марта 2026, 14:45 • Новости дня

    Путин обсудил с главой Узбекистана ситуацию на Ближнем Востоке и Украину

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре обсудили стратегические проекты, включая строительство первой в Узбекистане АЭС российского дизайна, а также международную повестку.

    В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и всех граждан страны с праздником Навруз. Лидеры детально обсудили реализацию крупных совместных проектов в сферах атомной энергетики, промышленного производства и транспорта, передает Кремль.

    Отмечено, что в Узбекистане состоялась церемония начала бетонных работ на площадке строительства АЭС российского дизайна. Также 16 марта была запущена третья медно-обогатительная фабрика на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате, где оборудование поставлено ведущими российскими предприятиями машиностроения.

    Проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальным международным вопросам, включая конфликт на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Украины. Президенты условились продолжить активное сотрудничество для укрепления стратегического партнерства и союзничества между Россией и Узбекистаном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на строительной площадке будущей АЭС в Фаришском районе Джизакской области Узбекистана начались бетонные работы для первого энергоблока малой мощности с реактором РИТМ-200Н.

    23 марта 2026, 13:21 • Новости дня
    Путин призвал кабмин к взвешенным решениям по конъюнктурным доходам
    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам потребовал от правительства обеспечить долгосрочную сбалансированность бюджета за счет конъюнктурных доходов.

    Президент Путин поручил правительству принять взвешенное решение относительно использования конъюнктурных доходов в нефтегазовой отрасли для обеспечения долгосрочной сбалансированности федерального бюджета, передает ТАСС.

    «В части федерального бюджета также необходимо принять взвешенные решения по конъюнктурным доходам – чтобы, повторю еще раз, гарантировать долгосрочную сбалансированность главного финансового документа страны», – заявил президент. Также с докладом о работе правительства в данном направлении выступил вице-премьер Александр Новак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин планирует провести совещание по вопросам экономики в понедельник.

    21 марта 2026, 21:01 • Новости дня
    Путин и Лукашенко обсудили ускорение реализации союзных договоренностей

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого уделили особое внимание вопросам экономического сотрудничества и совместных проектов.

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вечером в субботу провели телефонный разговор, передает БелТА.

    В ходе беседы они обсудили ключевые вопросы экономического взаимодействия, уделив особое внимание сотрудничеству в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также реализации совместных проектов.

    Как отмечается в сообщении пресс-службы белорусского лидера, в центре внимания были вопросы сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, реализация совместных взаимовыгодных проектов. Кроме того, главы государств обменялись мнениями по актуальной международной повестке и ситуации в регионе.

    Отдельное внимание было уделено необходимости скорейшего воплощения договоренностей, которые были достигнуты на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в феврале. В сообщении подчеркивается, что этот вопрос стал одним из главных акцентов разговора.

    Ранее Александр Лукашенко сообщил о просьбе Мелании Трамп передать Владимиру Путину список украинских детей.

    В феврале Путин и Лукашенко по телефону рассмотрели организационные моменты заседания Высшего госсовета Союзного государства.

    До этого Путин и Лукашенко провели личную встречу в Петербурге для обсуждения интеграционных вопросов.

    23 марта 2026, 20:10 • Видео
    Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

    Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    23 марта 2026, 13:35 • Новости дня
    Путин сообщил о закреплении инфляции ниже 6%
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Инфляция в России закрепилась на уровне ниже 6% в годовом выражении, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «Инфляция закрепилась ниже 6% в годовом выражении. Это, безусловно, плюс», – отметил президент, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет директоров Банка России сократил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, установив ее на уровне 15% годовых.

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что к концу января темпы роста потребительских цен начали снижаться.

    Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что разовые факторы, повлиявшие на повышение инфляции, исчерпаются в начале 2026 года.

    23 марта 2026, 16:33 • Новости дня
    Путин обсудил с Пашиняном развитие сотрудничества России и Армении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по инициативе армянской стороны.

    Путин и Пашинян обсудили вопросы расширения двусторонних связей, сообщается на сайте Кремля. Особое внимание было уделено развитию сотрудничества в торговле, энергетике и транспортной сферах.

    В сентябре прошлого года Путин встретился с Пашиняном в Кремле.

    Ранее Пашинян попросил Россию восстановить ж/д пути в Азербайджан и Турцию.

    23 марта 2026, 17:18 • Новости дня
    В России частной охране разрешили использовать боевое оружие для защиты важных объектов
    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия частных охранных организаций (ЧОО) в вопросах обеспечения безопасности важных объектов.

    Теперь такие организации, созданные стратегическими предприятиями, государственными компаниями, госкорпорациями и субъектами естественных монополий, смогут на время проведения спецоперации на Украине получать боевое стрелковое оружие для защиты инфраструктуры от беспилотников, передает ТАСС.

    Под действие закона попадают охранные структуры, действующие на критически важных объектах, объектах высшего приоритета, а также на объектах с необходимостью антитеррористической защиты. Боевое оружие будет выдаваться специалистам во временное пользование по специальному порядку обращения в Росгвардию, с обязательным возвратом по окончании срока использования.

    Инициатива принадлежит группе депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым. Ранее ЧОО могли использовать только служебное огнестрельное оружие ограниченного поражения и гражданское оружие для самообороны, теперь же разрешено приобретать служебное и отдельные виды гражданского оружия, разрешённые для служебного использования.

    Авторы закона подчеркивали, что крупнокалиберные скорострельные комплексы, пулеметы и автоматическое длинноствольное оружие наиболее эффективны для борьбы с дронами самолетного типа. Нововведения нацелены на усиление антитеррористической защищенности и повышение уровня охраны стратегических объектов. Закон вступил в силу со дня официального опубликования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент во втором и третьем чтениях принял проект закона, который дает право использовать стрелковое вооружение для защиты объектов ТЭК и госкорпораций в период спецоперации частным охранным организациям (ЧОО).

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал о планах палаты рассмотреть инициативу в приоритетном порядке. Пискарев пояснял, что законопроект нужен для защиты объектов от беспилотников.

    23 марта 2026, 13:19 • Новости дня
    Путин поставил задачу вернуть экономику России на траекторию устойчивого роста

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам отметил важность возвращения российской экономики к устойчивому росту, несмотря на январское снижение ВВП.

    Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам поставил задачу вернуть экономику страны на траекторию устойчивого роста, передает ТАСС.

    «Эксперты говорят о так называемом календарном факторе января текущего года, поскольку в этом году было меньше рабочих дней, чем в прошлом. Тем не менее вновь хочу подчеркнуть то, о чем мы говорили раньше: необходимо вернуться на траекторию устойчивого экономического роста», – заявил Путин.

    Глава государства также обратил внимание на низкую отрицательную динамику основных макроэкономических показателей. По его словам, эта ситуация не стала неожиданностью, но подтверждается статистикой.

    «На что хотел бы обратить внимание? Прежде всего на низкую отрицательную динамику основных макропоказателей. Собственно говоря, для нас здесь нет ничего неожиданного, но статистика это подтверждает», – отметил Путин.

    Российский лидер констатировал, что в январе ВВП снизился на 2,1% по сравнению с прошлым годом. Он напомнил, что в 2023 и 2024 годах рост составлял 4,1% и 4,3% соответственно.

    В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Александр Новак и Марат Хуснуллин, а также представители экономического блока правительства, включая главу Банка России Эльвиру Набиуллину.

    Владимир Путин заявил о необходимости пройти по «острому лезвию» для сохранения макроэкономической стабильности.

    22 марта 2026, 14:50 • Новости дня
    Анонсировано участие Путина в съезде РСПП

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на следующей неделе планирует принять участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

    По данным «Вестей», глава государства проведет встречу с крупнейшими работодателями. В сообщении отмечается: «У Путина предстоит разговор с крупнейшими работодателями страны».

    В рамках рабочей недели российский лидер также вручит премии молодым деятелям культуры и обсудит актуальные вопросы на заседании Совета по культуре. Кроме того, в графике главы государства запланированы совещание по экономике, продолжение работы с российскими регионами и международные контакты.

    23 марта 2026, 17:59 • Новости дня
    Путин подписал закон о запрете выдворять служащих в ВС России иностранцев
    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий запрет на административное выдворение иностранных граждан и лиц без гражданства, проходящих службу в Вооружённых силах России.

    Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Согласно закону, административное выдворение не будет применяться к иностранцам и лицам без гражданства, которые проходили военную службу по контракту и участвовали в боевых действиях в составе Вооружённых сил или других воинских формирований. Если по закону предусматривается выдворение, им теперь будут назначаться штрафы либо обязательные работы сроком от 100 до 200 часов, передает РИА «Новости».

    Кроме того, лицам из этой категории, признанным виновными в нарушении правил поведения на спортивных соревнованиях, может быть назначен запрет на посещение мест проведения соревнований на период от одного до семи лет.

    Ранее Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, запрещающий административное выдворение иностранцев, проходящих службу в Вооруженных силах России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин подписал закон, запрещающий выдавать иностранцев и лиц без гражданства, проходящих или проходивших службу по контракту в ВС России для уголовного преследования.

    23 марта 2026, 13:26 • Новости дня
    Путин призвал нефтегазовые компании направить доходы на погашение долгов

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам предложил нефтегазовым компаниям использовать дополнительные доходы для снижения задолженности перед банками.

    Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам рекомендовал отечественным нефтегазовым компаниям использовать рост доходов для уменьшения долговой нагрузки, сообщает ТАСС.

    Он подчеркнул, что дополнительные средства, полученные за счет повышения мировых цен на углеводороды, следует направлять на погашение задолженностей перед российскими банками.

    Владимир Путин отметил: «Российским нефтегазовым компаниям стоит подумать о том, чтобы направить дополнительные доходы от роста мировых котировок углеводородов на снижение долговой нагрузки, на погашение задолженностей перед отечественными банками. Это было бы таким зрелым решением».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам подчеркнул необходимость возвращения российской экономики к устойчивому росту.

    23 марта 2026, 13:39 • Новости дня
    Путин рассказал о роли «короткого» января в снижении ВВП

    Путин объяснил снижение ВВП России календарным фактором января

    Tекст: Вера Басилая

    В январе текущего года в России зафиксировано снижение ВВП на 2,1% по сравнению с прошлым годом из-за рекордно малого числа рабочих дней, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил о снижении ВВП страны на 2,1% по сравнению с январем прошлого года, сообщается на сайте Кремля.

    Он подчеркнул, что «низкая, отрицательная динамика основных макропоказателей» связана с уменьшением числа рабочих дней в начале 2026 года.

    «Вы знаете, и эксперты говорят, о так называемом календарном факторе в январе текущего года – поскольку в этом году было меньше рабочих дней, чем в прошлом», – заявил Путин.

    По его словам, в такой динамике нет ничего неожиданного, и подобную ситуацию подтверждает официальная статистика.

    Согласно расчетам ТАСС, январь 2026 года стал самым «нерабочим» месяцем в России за последние пять лет. Из-за длинных новогодних каникул в этом месяце россияне работали только 15 дней из 31-го.

    Ранее Владимир Путин поставил задачу вернуть экономику страны на траекторию устойчивого роста.

    Путин заявил, что уровень безработицы в России в январе сохранялся на низком уровне.

    23 марта 2026, 10:11 • Новости дня
    Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на новый срок

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил поздравление Ким Чен Ыну по случаю его переизбрания на пост председателя Государственных дел КНДР и отметил важность двусторонних отношений.

    Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост председателя Государственных дел КНДР, сообщается на сайте Кремля.

    В официальном поздравлении Путин отметил, что решение депутатов Верховного народного собрания наглядно показывает единодушную общественную поддержку курса Ким Чен Ына, направленного на решение социально-экономических задач, защиту суверенитета и законных интересов КНДР на международной арене.

    «В России высоко ценят Ваш личный вклад в упрочение дружественных, союзнических связей между нашими странами. И мы, конечно, продолжим тесную совместную работу по дальнейшему развитию всеобъемлющего стратегического партнерства между Москвой и Пхеньяном. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов», – отметил Путин.

    Путин пожелал Ким Чен Ыну успехов в ответственной государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия.

    Ким Чен Ын был переизбран на пост председателя государственных дел КНДР на сессии Верховного народного собрания.

    23 марта 2026, 13:05 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание Путина по экономическим вопросам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен в понедельник провести совещание, посвященное вопросам экономики, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Совещание пройдет в понедельник, в нем примут участие премьер Михаил Мишустин, первый зампред правительства Денис Мантуров, указал Песков, передает ТАСС.

    Также там будут присутствовать заместители главы правительства Александр Новак и Марат Хуснуллин, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

    В открытом режиме прозвучит только речь Путина.

    Также на этой неделе президент намерен принять участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

    23 марта 2026, 13:31 • Новости дня
    Путин сообщил о росте добычи полезных ископаемых в январе

    Tекст: Ольга Иванова

    В январе в России зафиксирован рост добычи полезных ископаемых, показатель увеличился на полпроцента по сравнению с предыдущим периодом, сообщил президент России Владимир Путин.

    Добыча полезных ископаемых в России в январе увеличилась на 0,5%, передает РИА «Новости». Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время совещания, посвященного экономическим вопросам.

    Путин отметил: «Добыча полезных ископаемых выросла на 0,5%». Данные были представлены в рамках обсуждения текущей экономической ситуации в стране и перспектив развития промышленности.

    Рост добычи полезных ископаемых демонстрирует положительную динамику в этом секторе экономики, несмотря на внешние вызовы. Власти рассчитывают, что такая тенденция будет способствовать укреплению позиции России на мировом рынке сырья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам отметил важность возвращения российской экономики к устойчивому росту, несмотря на январское снижение ВВП.

    Путин также потребовал от правительства обеспечить долгосрочную сбалансированность бюджета за счет конъюнктурных доходов.

    23 марта 2026, 13:23 • Новости дня
    Путин заявил о сохранении низкой безработицы в январе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В начале года уровень безработицы в России сохранился на отметке 2,2%, сообщил президент России Владимир Путин.

    Безработица в России в январе осталась на низком уровне, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, передает РИА «Новости».

    «Отмечу, что безработица в январе оставалась на низком уровне – 2,2%», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 февраля 2026 года размер пособия по безработице проиндексирован на 6,8% в соответствии с уровнем инфляции.

    Уровень занятости среди трудоспособных россиян в возрасте от 30 до 50 лет достиг максимальных значений – более 90%.

    23 марта 2026, 13:28 • Новости дня
    Путин отметил напряженность на мировых рынках энергоресурсов

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин подчеркнул необходимость учитывать глобальные риски и изменения на рынках энергоресурсов при формировании экономической политики.

    Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам отметил общую напряженность в мире и связанные с этим колебания рынков энергоресурсов, следует из сообщения на сайте Кремля.

    «Имею в виду общую напряженность в мире и связанные с этим колебания рынков энергоресурсов, да и по многим другим товарам происходит то же самое, мы с вами хорошо об этом знаем, в цепочке всего, что связано с энергетикой, много товаров и товарных групп», – заявил Путин.

    Путин также обратил внимание на важность эффективной макроэкономической политики, основанной на учете всех значимых факторов. «Для эффективной макроэкономической политики важно учитывать все значимые факторы, заранее реагировать на внешние риски, а такие риски сейчас остро проявляются на глобальных рынках в системе международных экономических отношений», – сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

    Президент Владимир Путин поставил задачу вернуть экономику на траекторию устойчивого роста.

    Российские войска освободили Песчаное в Харьковской области
    ФСБ перехватила в Москве сотни бомб в стельках для обуви
    Axios назвал способных заключить мир с Трампом лидеров Ирана
    Мелони потерпела сокрушительное поражение на референдуме в Италии
    ЕС и Австралия подписали историческое торговое соглашение
    Грузия похвасталась лучшим в Европе прогнозом роста экономики
    В Москве начали продавать куличи за 100 тыс. рублей

    Миру грозит крупнейшая ядерная катастрофа современности

    Потенциальный удар по иранской АЭС «Бушер» опасен не просто экономической, но экологической и гуманитарной катастрофой, предупреждает Россия. И речь идет не только об Иране. Пострадают десятки стран региона вне зависимости от их политических пристрастий, в том числе партнеры США. Страх вызывает не только точечный удар по ядерному реактору, но и по площадке в целом. Какие самые жуткие последствия можно представить? Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Как избавить экспорт российской нефти от пиратских нападений ЕС

    Запад верит, что с помощью нападений на перевозящие российскую нефть суда третьих стран может лишить нашу страну доходов от внешней торговли. Логика в этом есть: судам под российским флагом в порты покупателей вовсе запрещен доступ. Однако даже в такой ситуации имеется схема, позволяющая и продавать нефть, и сделать цену таких нападений для Запада крайне высокой. Подробности

    ВКС получили в небе над Украиной приоритетную цель

    Украина впервые начала использовать западный самолет, куда более ценный, чем истребители F-16. Речь идет о летающем радаре Saab 340 AEW&C. Каковы особенности данной машины, как она может угрожать действиям российских войск в зоне спецоперации – и каким образом можно ее уничтожить? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Евросоюз хочет расшириться на Америку

      Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    • Новый этап войны в Иране и тупик США

      Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Пятая неделя Великого поста 2026: что можно и нельзя есть по дням, правила питания и смысл седмицы

      Сейчас идет пятая неделя Великого поста 2026 — один из самых важных и строгих периодов Четыредесятницы. Эта седмица посвящена памяти преподобной Марии Египетской и отличается особой глубиной покаянных богослужений. Верующие усиливают молитву и продолжают соблюдать ограничения в питании. Разбираем, что можно и нельзя есть по дням, какие действуют правила поста для мирян и какие особенности у пятой седмицы.

    • Что посеять на рассаду в марте: список овощей и цветов, сроки и советы на 2026 год

      Март – ключевой месяц для начала рассадного сезона, и даже во второй половине месяца еще можно успеть посеять большинство популярных культур. Если вы не начинали посевы раньше, сейчас остается вполне рабочее окно, чтобы получить крепкую рассаду и полноценный урожай. Разберемся, что посеять на рассаду в марте 2026 года, какие культуры еще актуальны и как избежать типичных ошибок.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

