Песков: Дипломаты будут защищать права задержанного в Черногории блогера Звинчука

Песков: Дипломаты выяснят причины задержания основателя «Рыбаря» Звинчука

Tекст: Вера Басилая

«Наши дипломаты будут выяснять причины задержания и, как и в случае с каждым российским гражданином, заниматься защитой его прав», – заявил Песков в комментарии телеканалу «Звезда».

В пятницу в Черногории задержали основателя канала «Рыбарь» Михаила Звинчука. Отмечается, что среди задержанных – супруга и коллега Звинчука Валерия Звинчук, а также еще три человека.

МИД начал выяснять обстоятельства произошедшего.

Премьер-министр Черногории Милойко Спайич подтвердил задержание на территории страны администратора канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, объяснив операцию спецслужб «защитой интересов страны».

Команда проекта «Рыбарь» заявила, что руководитель канала Михаил Звинчук и его соратники находились в Черногории легально, в том числе для съемок Цетинского монастыря, на которые был подан заранее официальный запрос.