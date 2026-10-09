Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.2 комментария
Песков: Дипломаты будут защищать права задержанного в Черногории блогера Звинчука
Песков: Дипломаты выяснят причины задержания основателя «Рыбаря» Звинчука
Российские дипломаты будут выяснять причины задержания в Черногории руководителя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Наши дипломаты будут выяснять причины задержания и, как и в случае с каждым российским гражданином, заниматься защитой его прав», – заявил Песков в комментарии телеканалу «Звезда».
В пятницу в Черногории задержали основателя канала «Рыбарь» Михаила Звинчука. Отмечается, что среди задержанных – супруга и коллега Звинчука Валерия Звинчук, а также еще три человека.
МИД начал выяснять обстоятельства произошедшего.
Премьер-министр Черногории Милойко Спайич подтвердил задержание на территории страны администратора канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, объяснив операцию спецслужб «защитой интересов страны».
Команда проекта «Рыбарь» заявила, что руководитель канала Михаил Звинчук и его соратники находились в Черногории легально, в том числе для съемок Цетинского монастыря, на которые был подан заранее официальный запрос.