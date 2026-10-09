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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мертвые души написали роман о себе

    «Сбер» объявил, что его нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

    9 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заполучил плацдарм для третьей мировой

    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    7 комментариев
    9 октября 2026, 13:47 • Новости дня

    Песков: Дипломаты будут защищать права задержанного в Черногории блогера Звинчука

    Песков: Дипломаты выяснят причины задержания основателя «Рыбаря» Звинчука

    Песков: Дипломаты будут защищать права задержанного в Черногории блогера Звинчука
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские дипломаты будут выяснять причины задержания в Черногории руководителя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Наши дипломаты будут выяснять причины задержания и, как и в случае с каждым российским гражданином, заниматься защитой его прав», – заявил Песков в комментарии телеканалу «Звезда».

    В пятницу в Черногории задержали основателя канала «Рыбарь» Михаила Звинчука. Отмечается, что среди задержанных – супруга и коллега Звинчука Валерия Звинчук, а также еще три человека.

    МИД начал выяснять обстоятельства произошедшего.

    Премьер-министр Черногории Милойко Спайич подтвердил задержание на территории страны администратора канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, объяснив операцию спецслужб «защитой интересов страны».

    Команда проекта «Рыбарь» заявила, что руководитель канала Михаил Звинчук и его соратники находились в Черногории легально, в том числе для съемок Цетинского монастыря, на которые был подан заранее официальный запрос.

    9 октября 2026, 12:31 • Новости дня
    Названа цель поездки основателя «Рыбаря» в Черногорию
    Названа цель поездки основателя «Рыбаря» в Черногорию
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Команда проекта «Рыбарь» заявила, что руководитель канала Михаил Звинчук и его соратники находились в Черногории легально, в том числе для съемок Цетинского монастыря, на которые был подан заранее официальный запрос.

    Руководитель проекта Михаил Звинчук и его соратники находились на территории Черногории легально и официально, сообщает «Рыбарь».

    В планах у команды была съемка Цетинского монастыря, на которую ранее был подан официальный запрос.

    На данный момент команда проекта находится в контакте с МИД России, который занимается разрешением сложившейся ситуации. В проекте подчеркнули, что никаких нарушений местного законодательства не было, и выразили надежду на скорое освобождение всех задержанных.

    Публикация постов на основном ресурсе проекта и в региональных каналах продолжается в прежнем режиме без изменений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правоохранительные органы Черногории задержали основателя проекта «Рыбарь».

    МИД начал выяснять обстоятельства произошедшего.

    Напомним, Британия ввела рестрикции в отношении сотрудников ГРУ и аналитического центра «Рыбарь», которые якобы причастны к кибератакам в отношении Лондона.

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    9 октября 2026, 08:20 • Новости дня
    Россиянка вошла в пятерку лучших на конкурсе красоты «Женщина Вселенной»

    Россиянка вошла в пятерку лучших на конкурсе красоты в Южной Корее

    Россиянка вошла в пятерку лучших на конкурсе красоты «Женщина Вселенной»
    @ ianabenati

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Победительница национального этапа Яна Кривченко вошла в топ-5 финалисток международного конкурса красоты «Женщина Вселенной 2026» в Сеуле и получила один из главных титулов.

    Финал конкурса прошел 8 октября в столице Южной Кореи. За звание лучшей боролись 45 женщин в возрасте от 18 до 50 лет из Китая, США, Франции, Индии и других стран, а победу одержала представительница Перу Элина Васкез Риваз, передает ТАСС.

    «На конкурс решила поехать в последний момент, так сказать, для „пробы пера“, – посмотреть, как все устроено на международных этапах и подготовиться к „Миссис Мира“», – рассказала Кривченко.

    Она отметила, что совершенно не рассчитывала попасть даже в десятку лучших, однако получила бесценный опыт для участия в главном состязании для замужних женщин. По ее словам, между финалистками не чувствовалось напряжения, а атмосфера на конкурсе была дружелюбной.

    Кривченко родилась в Таджикистане, в настоящее время живет в Москве, работает бренд-менеджером Балаклавского подземного музейного комплекса и руководит спа-центром в Крыму. В этом году она завоевала титул «Миссис Россия Мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, невестка Юрия Куклачева выиграла конкурс красоты «Миссис Россия».

    Многодетная россиянка одержала победу в международном конкурсе красоты.

    Жительница ЮАР завоевала титул «Миссис БРИКС» в Казани.

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    9 октября 2026, 12:14 • Видео
    «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

    Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

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    9 октября 2026, 13:20 • Новости дня
    Медведев: В Европе на всех россиян объявлена охота
    Медведев: В Европе на всех россиян объявлена охота
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об угрозе ареста для соотечественников в западных странах и предложил пополнять обменный фонд иностранцами.

    «Зря, конечно, наши таскаются по европейским странам. Пусть и с добрыми намерениями и важными целями. Потенциально на всех (подчеркиваю – на всех) россиян объявлена охота», – написал Медведев в Telegram-канале.

    По его словам, от ареста в западных странах не могут спасти визы или приглашения. Заместитель председателя Совета безопасности подчеркнул, что преследованию в первую очередь подвергаются те, кто говорит правду о Евросоюзе и киевских властях.

    В связи с этим политик допустил необходимость пополнения российского обменного фонда за счет граждан стран Европы и США.

    «Иначе никак: с волками жить – по-волчьи выть…» – подчеркнул Медведев.

    В пятницу в Черногории задержали основателя канала «Рыбарь» Михаила Звинчука.

    МИД начал выяснять обстоятельства произошедшего.

    Премьер-министр Черногории Милойко Спайич подтвердил задержание на территории страны администратора канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, объяснив операцию спецслужб «защитой интересов страны».

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    9 октября 2026, 11:51 • Новости дня
    МИД начал выяснять обстоятельства задержания основателя «Рыбаря»

    МИД начал выяснять обстоятельства задержания основателя «Рыбаря» Звинчука

    МИД начал выяснять обстоятельства задержания основателя «Рыбаря»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российское посольство в Черногории начало выяснять обстоятельства задержания основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука.

    Мария Захарова сообщила, что дипломатическое ведомство разбирается в ситуации вокруг задержанного в Черногории основателя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, передает РИА «Новости».

    «Посольство России в Черногории выясняет обстоятельства», – заявила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Черногории задержали основателя Telegram-канала «Рыбарь».

    Напомним, Британия ввела рестрикции в отношении сотрудников ГРУ и аналитического центра «Рыбарь», которые якобы причастны к кибератакам в отношении Лондона. Госдепартамент США также объявлял награду до 10 млн долларов за информацию о связанных с проектом лицах.

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    7 октября 2026, 17:56 • Новости дня
    Российский турист погиб в Турции после прыжка с парапланом

    CNN Turk: Российский турист погиб в Турции после падения на скалы с парапланом

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский турист погиб на турецком курорте Олюдениз во время полета с парапланом, сообщил телеканал CNN Turk.

    Мужчина скончался после падения на скалы в провинции Мугла, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN Turk. Сообщается, что 37-летний россиянин Александр Кишенет совершал прыжок с высоты 1900 метров с горы Бабадаг на соло-параплане. По неустановленной причине он упал на скалы.

    На место происшествия выдвинулись жандармы и спасатели, однако мужчина скончался до их прибытия. Начато расследование инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор вмешался в ситуацию с отравлением российских туристов в Турции.

    Летом российский турист стал героем соцсетей Турции после спасения тонущей девочки.

    В стране решали вопрос о депортации задержанных в Айя-Софии россиян.

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    7 октября 2026, 19:22 • Новости дня
    Генконсульство подтвердило гибель россиянина при полете на параплане в Турции

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский турист Александр Кишенет погиб в турецком городе Фетхие в результате столкновения со скалой во время полета на соло-параплане, подтвердили в Генконсульстве России в Анталье.

    Генконсульство подтвердило информацию экстренных служб Турции о гибели россиянина в районе Ликийской тропы, передает РИА «Новости».

    По данным турецких СМИ, 37-летний Александр Кишенет совершал полет на соло-параплане с горы Бабадаг с высоты 1900 метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду турецкие СМИ сообщили о гибели российского туриста после прыжка с парапланом.

    В ноябре прошлого года россиянин погиб в Турции после падения с парапланом со скалы.

    В сентябре того же года генеральное консульство подтвердило гибель российской туристки в Турции.

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    8 октября 2026, 19:28 • Новости дня
    Глава МВД Литвы предложил отслеживать транзитные маршруты россиян

    Baltnews: Глава МВД Литвы Кателинас предложил отслеживать маршруты машин россиян

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава министерства внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас выступил с инициативой фиксировать маршруты проезжающих через страну транзитом автомобилей граждан России, пишет Baltnews.

    Литовское ведомство рассматривает возможность введения жесткого контроля за перемещением российских транзитных машин, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Baltnews.

    «Мое предложение – найти способ фиксации конкретного маршрута транзитных автомобилей, чтобы мы знали, что гражданин России пересекает границу в одном месте и должен следовать по определенному маршруту до выезда в Калининград или наоборот», – заявил Кателинас.

    До этого литовский Сейм отклонил поправки, которые предполагали сокращение разрешенного времени транзита для граждан России через территорию республики с 24 до шести часов. По данным пограничной службы Литвы, в прошлом году границу страны пересекли около 13 тыс. автомобилей с российскими номерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты указали на возможные ответные меры Москвы в связи с планами Вильнюса ужесточить транзит.

    Тогда же политологи объяснили логику литовских властей по изменению правил проезда в Калининград.

    Российские дипломаты заявили о новых попытках соседней республики осложнить сообщение с эксклавом.

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    7 октября 2026, 13:08 • Новости дня
    Григоренко анонсировал открытие первого зарубежного МФЦ в Узбекистане

    Григоренко: Первый заграничный российский МФЦ начнет работу в Ташкенте

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россияне за границей смогут получать государственные услуги в формате МФЦ, и первая такая точка откроется в Узбекистане, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

    «Вскоре появится возможность получения российских государственных услуг за рубежом в формате МФЦ. Первый такой проект готовится к запуску в Узбекистане. В Ташкенте на базе Русского дома у наших соотечественников появится доступ к самым востребованным услугам, например – к оформлению СНИЛС или электронной подписи», – цитирует вице-премьера РИА «Новости».

    В аппарате Григоренко добавили, что аналогичный центр в ближайшие месяцы появится в Казахстане. Позже этими услугами смогут воспользоваться и иностранцы.

    Отмечается, что проект реализуется в рамках программы «Поддержка граждан РФ за рубежом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне была названа дата начала эксперимента по доступу к госуслугам России из-за рубежа.

    В январе сообщалось, что сеть МФЦ оказала более 166 млн госуслуг в 2025 году.

    В прошлом году при российских МФЦ решили создать сервисы самообслуживания.

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    8 октября 2026, 16:51 • Новости дня
    Генконсульство: Россиян нет среди пострадавших при обрушении дома в Стамбуле

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Среди пострадавших при обрушении жилого дома в Стамбуле граждан России нет, сообщили в российском генконсульстве.

    «По предварительным данным турецких экстренных служб, граждан России среди пострадавших нет. Обращения на телефон дежурного генконсульства не поступали», – заявили в генконсульстве, передает ТАСС.

    В результате ЧП погибли два человека, десять, в том числе трое детей, спасены, сообщает TRT Haber. Спасатели продолжают поиски трех человек, находящихся под завалами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Стамбуле при обрушении дома погиб человек. Под завалами семиэтажного дома начали поиски семи человек.

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    8 октября 2026, 14:43 • Новости дня
    ОАЭ выдали России обвиняемых в хищении и неуплате налогов на 240 млн рублей

    Эмираты выдали России двух фигурантов дел о хищении более 240 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Объединенные Арабские Эмираты экстрадировали в Россию россиянина и гражданина Ирана, обвиняемых в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 240 млн рублей.

    Эмираты передали российским правоохранительным органам двух находившихся в международном розыске мужчин, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    «Сегодня в международном аэропорту города Дубая представители компетентных органов Объединенных Арабских Эмиратов передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России граждан Российской Федерации и Ирана», – заявила Волк.

    Россиянин в 2017 году организовал в Башкирии сеть автосалонов, через которую заманивал покупателей низкими ценами. В договорах при этом указывалась завышенная стоимость автомобилей и штрафы за отказ от сделки. Кроме того, клиентов заставляли оплачивать неустановленное дополнительное оборудование. От действий фигуранта и его сообщников пострадали 500 человек, ущерб превысил 77 млн рублей. Мужчину объявили в розыск в 2024 году.

    Второй экстрадированный, гражданин Ирана, руководил коммерческой организацией и создал схему уклонения от налогов, а также незаконного возмещения НДС. Сумма ущерба государству составила свыше 162 млн рублей. Злоумышленник скрылся от следствия и находился в международном розыске с 2017 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае адвокат обвиняемой в мошенничестве россиянки Эльвиры Мадияровой сообщил о приостановке ее экстрадиции из Турции.

    Ранее Черногория экстрадировала обвиняемого в мошенничестве россиянина. До этого власти Азербайджана решили экстрадировать в Россию задержанную экс-судью Елену Хахалеву.

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    8 октября 2026, 09:45 • Новости дня
    В Италии россиянку обвинили в уклонении от уплаты налогов на 11 млн евро

    ANSA: Полиция Италии обвинила россиянку в неуплате 11 млн евро налогов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Финансовая полиция итальянской провинции Савона обвинила гражданку России в неуплате налогов на 11 млн евро, сообщило агентство ANSA.

    Согласно отчету полиции, женщина постоянно проживает в Италии с 2018 года. В городе Алассио она приобрела недвижимость на сумму более 2 млн евро. Полиция также оценила ее инвестиционный портфель в России примерно в 50 млн евро, передает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

    По данным ведомства, с 2019 по 2024 год россиянка получила около 7 млн евро доходов от аренды и финансовых вложений, но не подала о них декларацию в Италии. Она также подозревается в неуплате налогов на зарубежную недвижимость на сумму более 4 млн евро.

    Отмечается, что из-за приостановки основных положений соглашения об избежании двойного налогообложения между Россией и Италией женщина могла не воспользоваться льготами. Налоговая служба Италии уже начала процедуру взыскания неуплаченных налогов в полном объеме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кипр выдал России бизнесмена за неуплату налогов на 2,6 млрд рублей.

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    7 октября 2026, 10:50 • Новости дня
    Медучреждения в Турции решили проверить информацию об инфекции у россиян

    Tекст: Дарья Григоренко

    Учреждения здравоохранения турецкого района Манавгат проверят сообщения о возможных случаях кишечной инфекции среди российских туристов в одном из отелей, хотя официальных обращений о массовом заражении не поступало, сообщили в районном управлении здравоохранения.

    «Наши учреждения будут запрошены. Но сигналов о массовом заражении не было», – заявили РИА «Новости» в районном управлении здравоохранения.

    Ранее появилась информация, что десятки российских туристов заболели кишечной инфекцией в семейном пятизвездочном отеле в курортном регионе Сиде. Пострадавшие жаловались на рвоту, диарею и антисанитарные условия в гостинице, связывая вспышку заболевания с качеством питания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале отельеры Турции отказались менять систему «все включено» из-за россиян.

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    8 октября 2026, 11:43 • Новости дня
    Тело погибшего в ДТП на Пхукете россиянина отправили домой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тело 32-летнего россиянина, погибшего в ДТП с мотоциклом на таиландском острове Пхукет в ночь с 4 на 5 октября, отправлено на Родину, сообщил генеральный консул России в городе Пхукет Егор Иванов.

    «Вчера тело россиянина, погибшего в ДТП в ночь с 4 на 5 октября, было отправлено на Родину», – заявил дипломат, передает РИА «Новости».

    Ранее Иванов сообщал, что генеральное консульство оказывает содействие семье погибшего россиянина в репатриации тела.

    В ночь с 4 на 5 октября в пхукетском районе Патонг произошло лобовое столкновение двух мотоциклов. Одним из них управлял 32-летний сын экс-мэра Махачкалы Асхаб Мусаев, на втором в качестве пассажира ехал 17-летний россиянин Данила Горбунов. В ДТП погибли Мусаев и таец-водитель мототакси, а Горбунов оказался в больнице в состоянии комы с черепно-мозговой травмой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в генконсульстве подтвердили гибель россиянина в ДТП на Пхукете.

    В понедельник сын экс-мэра Махачкалы Мусаева погиб в ДТП в Таиланде.

    В конце августа россиянка погибла в результате ДТП в Таиланде.

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    9 октября 2026, 09:39 • Новости дня
    Россиянина задержали на Пхукете за торговлю наркотиками

    Полиция Пхукета изъяла у 30-летнего россиянина более 200 граммов наркотиков

    Tекст: Мария Иванова

    В Таиланде на острове Пхукет полиция задержала 30-летнего россиянина по подозрению в причастности к сбыту наркотических средств.

    Мужчина был задержан на парковке одного из торговых центров, после чего правоохранители провели обыск на его арендованной вилле, передает ТАСС со ссылкой на портал The Phuket Express.

    Операция проводилась в рамках усиленных рейдов и мер безопасности в преддверии ежегодного Вегетарианского фестиваля, который проходит с 9 по 18 октября.

    У россиянина изъяли более 200 граммов различных наркотиков. Экспресс-тест показал наличие следов наркотических веществ в его организме. Задержанному предъявлены обвинения в сбыте и хранении наркотиков с целью распространения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте диджей из России попался на торговле наркотиками в Таиланде.

    В феврале россиянин попался с наркотиками в Таиланде из-за быстрой езды.

    В 2025 году еще одного гражданина России задержали на Пхукете за расклейку рекламы наркотиков.

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    9 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    Двое россиян пострадали в смертельном ДТП с украинцем в Индонезии

    Украинец насмерть сбил немца на Ломбоке, пострадали россияне

    Tекст: Мария Иванова

    На индонезийском острове Ломбок гражданин Украины за рулем автомобиля устроил ДТП, в результате которого погиб турист из Германии, а двое находившихся в машине россиян получили травмы.

    Авария произошла в туристическом районе Мандалика неподалеку от международного гоночного автодрома. За рулем автомобиля Nissan Navara находился 42-летний гражданин Украины, он врезался в ехавший впереди мотоцикл Honda Vario под управлением 48-летнего немца, передает РИА «Новости».

    «По предварительным данным, мотоцикл Honda Vario двигался с запада на восток. Когда он оказался на месте происшествия, автомобиль Nissan Navara, двигавшийся в том же направлении, врезался в него сзади», – сообщил представитель полиции провинции Западная Нуса-Тенгара Мухаммад Холид.

    От удара мотоциклиста отбросило в сторону, а внедорожник перевернулся и врезался в фонарный столб на разделительной полосе. Полиция и медики оказали пострадавшему туристу первую помощь, однако спасти его не удалось.

    В салоне машины находились двое граждан России 27 и 34 лет. У одного подозревают закрытый перелом руки, у второго диагностировали гематомы и кровотечение. Представитель дорожной полиции Центрального Ломбока Сасмита Андика Чандра добавил, что пассажиры и водитель госпитализированы в больницу Мандалика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце у курорта в Индонезии затонуло туристическое судно с иностранцами.

    Местная полиция задержала на Бали россиянок и украинца за организацию проституции.

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    • «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

      Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Согласие на выезд ребенка за границу в 2026 году: когда нужно, требуется ли разрешение второго родителя и как оформить

      По российским правилам ребенок может выехать за границу вместе с одним из родителей без нотариального согласия второго, если тот не подал заявление о несогласии на выезд. Если несовершеннолетний едет без своих законных представителей – например, с бабушкой, тренером, учителем или самостоятельно, – требуется нотариально оформленное согласие одного из законных представителей. При этом страна въезда может устанавливать более строгие требования и запрашивать согласие второго или обоих родителей. Рассказываем, когда в 2026 году нужно согласие на выезд ребенка за границу, как его оформить, какие документы взять в поездку и что делать, если второй родитель запретил выезд.

    • Знак «Инвалид» на автомобиль в 2026/2027 году: как оформить, установить и получить право на парковку

      Чтобы пользоваться специальными парковочными местами для инвалидов, одной желтой наклейки на автомобиле недостаточно. Машина должна быть внесена в государственную информационную систему, а на ней необходимо установить опознавательный знак «Инвалид». Право распространяется на инвалидов I и II групп, детей-инвалидов и часть граждан с III группой. Рассказываем, как оформить автомобиль через Госуслуги или МФЦ, где установить знак «Инвалид», какие правила действуют в 2026–2027 годах, можно ли внести машину родственника и какой штраф грозит за незаконное использование льготы.

    • Как хранить яблоки зимой, чтобы не сгнили: лучшие способы сохранить урожай до весны

      Сохранить яблоки свежими до весны можно и в погребе, и в обычной квартире, но для долгого хранения подойдут не все плоды. Важны сорт, температура, влажность и даже то, как яблоки были собраны и уложены в ящики. Разбираемся, какие яблоки пролежат всю зиму, нужно ли их мыть перед хранением, при какой температуре держать урожай и какие ошибки быстрее всего приводят к гнили и увяданию.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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