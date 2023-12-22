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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Зачем США устроили переполох в Красном море

    Нагнетая обстановку вокруг Красного моря, администрация США пытается развлечь избирателей новыми военными играми. За пару десятилетий после холодной войны они создали собственное представление о своей способности вмешиваться в любой региональный конфликт.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как научиться быть русским

    Мы прежде всего должны сами себя полюбить и русское в себе полюбить. Например, перестать экспортировать русскую чернуху и безнадегу. Мир должен видеть в России страну мечты, страну возможностей, центр мира, а не глухую окраину.

    9 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России стоит ограниченно надеяться на Орбана и Фицо

    Хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией, но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.

    9 комментариев
    22 декабря 2023, 02:40

    Леонида Гозмана обвинили в создании фейков о ВС России

    Политик Леонид Гозман стал фигурантом уголовного дела по статье об искажении информации о ВС России

    Tекст: Вера Басилая

    Следователи возбудили уголовное дело по статье о фейках против ВС России в отношении политика и общественного деятеля Леонида Гозмана (включен в список СМИ-иноагентов в России), сообщили в правоохранительных органах.

    Против Гозмана возбуждено уголовное дело за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о российской армии. Он разместил в в Facebook* (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta*, которая признана экстремистской) искаженных утверждений о руководстве РФ и спецоперации, передает ТАСС.

    Гозману грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. В правоохранительных органах уточнили, что опубликованные политиком материалы прошли комплексное психолого-лингвистическое исследование.

    30 августа Тверской суд Москвы арестовал политика на 15 суток за публичное отождествление СССР с нацистской Германией. Минюст России в начале мая включил Гозмана и ряд других лиц в реестр СМИ-иноагентов.

    В сентябре после отбытия очередного ареста Гозман уехал в Израиль.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    21 декабря 2023, 08:48
    Немецкие СМИ подсчитали ежедневные потери ВСУ

    Focus: Ежедневные потери среди украинских военных составляют около 800 человек

    Немецкие СМИ подсчитали ежедневные потери ВСУ
    @ Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Украинская армия ежедневно теряет убитыми и ранеными около 800 человек, пишет немецкое издание Focus.

    По данным издания, в среднем подсчитаны потери украинских военных, они ежедневно составляют около 800 человек, передает RT.

    В статье отмечается, что ВСУ необходимо набирать более 20 тыс. человек в месяц для восполнения потерь.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери вооруженных сил Украины (ВСУ) за контрнаступление превысили 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков.

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    21 декабря 2023, 13:20
    Лукьянов оценил изменение риторики США и Европы по Украине

    Политолог Лукьянов: Вряд ли у США есть план развития Украины без финансовой помощи

    Лукьянов оценил изменение риторики США и Европы по Украине
    @ Alexandros Michailidis/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Изменение риторики западных политиков обусловлено текущей ситуацией в мире. Госсекретарь США Блинкен успокаивает ЕС и Украину в условиях застрявшей в американском Конгрессе помощи. Макрон же традиционно говорит много ярких фраз, за которыми не следуют дела. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Федор Лукьянов. Ранее в Париже допустили приглашение президента России Владимира Путина во Францию.

    «Меняется ситуация и, как следствие, меняется отношение к ней», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор клуба «Валдай. По его мнению, к риторике западных политиков следует относиться очень осторожно.

    Собеседник напомнил, что вопрос финансовой помощи Украине «застрял в Конгрессе, и администрация Байдена пока ничего с этим сделать не может». Поэтому госсекретарь США пока выступает с успокоительными речами, указал Лукьянов. «Блинкену важно убедить Киев и Европу в том, что Вашингтон сможет найти решение, якобы у них есть способы и возможности, а также то, что ситуация не фатальна», – пояснил политолог.

    При этом Лукьянов усомнился, что у США есть план развития Украины, не предусматривающий ей выделения средств на нынешнем уровне. «На мой взгляд, Вашингтон безуспешно пытается предпринять усилия по разрешению текущих противоречий», – считает собеседник.

    Аналогичная ситуация и с европейцами, добавил Лукьянов. Макрона он описал выражением «язык без костей». «Президент Франции говорит массу разных ярких фраз, за которыми ничего не стоит и из которых ничего не следует. И его заявления о возможности приглашения Путина во Францию из этой категории», – указал он.

    «Вместе с тем для европейцев очевидна надвигающаяся проблема: если в США действительно возникнет существенное торможение помощи Украине, то для Европы развитие событий станет близким к катастрофическому сценарию. И европейские чиновники не знают, что с этим делать. Взять на себя финансирование и помощь Киеву они не могут. Поэтому и звучат заявления о необходимости искать новые возможности», – детализировал политолог, отметив, что европейцы пока действуют в пожарном режиме – «что горит, то и тушим».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможность приглашения президента России Владимира Путина в 2024 году на торжества по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, но только в случае проведения мирных переговоров по Украине.

    Кроме того, позднее он отметил, что Франция считает важным не допустить победы России в конфликте, но среди европейских стран и США есть сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины.

    По его словам, сейчас на Украине решается вопрос о способности Европы жить в мире, Франция не воюет с Россией, но не может допустить, чтобы Россия победила. Макрон призвал и дальше поддерживать Украину, «усилить оборону Киева и других уязвимых мест», отметив, что «в ближайшие месяцы придется принимать важные решения», не уточнив, какие.

    Также Макрон заявил, что при помощи Запада Украина одержала «стратегические победы», а именно недопущение продвижения России «дальше позиций, занятых в первые недели». Кроме того, он считает успехом западных стран включение в НАТО до сих пор остававшихся нейтральными Швеции и Финляндии. Вместе с тем он отметил, что ЕС и США мало преуспели в обрушении экономики России, обвинив в этом страны, которые помогают Москве обходить санкции.

    В Вашингтоне, в свою очередь, заявили, что у Соединенных Штатов есть план развития Украины, не предусматривающий ей выделения средств на нынешнем уровне. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, страна сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении.

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    21 декабря 2023, 09:20
    В США предсказали скверное будущее для Украины в 2024 году

    Bloomberg: Для Украины 2024 год будет скверным – ВСУ истощены, поднимается вопрос, удержится ли Киев

    Tекст: Александра Юдина

    Для Украины следующий год обещает быть скверным, украинские военные после неудавшегося контрнаступления истощены, возникает вопрос, сможет ли Киев удержаться, выразил мнение Bloomberg колумнист Хэл Брэндс.

    По его словам, широко разрекламированное контрнаступление завершилось провалом, а ВСУ окровавлены и истощены. Американская пресса гадает, виноваты в этом украинская трусливость или жадность Запада, передает РИА «Новости».

    Брэндс отметил, что в случае если Украина получит крупную помощь от США в следующем году, Киеву все равно придется экономить силы и «готовиться к следующему большому рывку».

    При этом автор подчеркнул, что в 2023 году вопрос заключался в том, сколько земли может освободить Украина, а на 2024 год возникает вопрос «сможет ли Украина удержаться?»

    Ранее немецкое издание Focus подсчитало, что украинская армия ежедневно теряет убитыми и ранеными около 800 человек.

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    21 декабря 2023, 05:19
    Российские десантники уничтожили три моторных лодки ВСУ на Днепре

    Российские десантники уничтожили три моторных лодки с подразделением ВСУ на Днепре

    Tекст: Вера Басилая

    Расчеты FPV-дронов российских Воздушно-десантных войск уничтожили три моторных лодки ВСУ на Днепре в Херсонской области, перевозившие вооруженные подразделения противника, сообщили в Министерстве обороны России.

    Минобороны сообщило, что подразделения беспилотников  российских десантников постоянно уничтожают катера и моторные лодки ВСУ, на которых те пытаются переправить личный состав для высадки на левый берег Днепра, передает РИА «Новости».

    После запуска FPV-дрона оператор обнаружил моторную лодку украинских формирований, перевозившую по реке Днепр вооруженное подразделение ВСУ до пяти человек. Операторы дронов точно скорректировал полет, навели его на цель и уничтожили. Так же потоплены были аналогичные плавсредства украинских формирований.

    Ранее Министерство обороны обнародовало видео, на котором запечатлено, как российские десантники уничтожают живую силу и технику украинской армии с помощью ударных дронов.

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    21 декабря 2023, 03:56
    РСЗО «Торнадо-Г» уничтожили место скопления ВСУ на Купянском направлении

    Минобороны: РСЗО «Торнадо-Г» уничтожили место скопления ВСУ на Купянском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» группировки войск «Запад» уничтожили опорный пункт и место скопления ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Министерстве обороны России.

    В ведомстве уточнили, что координаты целей военные получили благодаря воздушной разведке, они находились на удалении в 18 км. Боевые машины «Торнадо-Г» снаряжены боекомплектом в 40 снарядов, выпустить которые расчет может за 20 секунд в случае интенсивной атаки. В Минобороны России подчеркнули, что украинские системы ПВО были бессильны перед таким ударом, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска за сутки отразили восемь атак на Купянском направлении.

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    21 декабря 2023, 22:47
    ПВО отразила атаку ВСУ над Бердянском

    Рогов: ПВО уничтожила две цели над Бердянском

    Tекст: Вера Басилая

    Система ПВО отразила атаку украинских войск в районе города Бердянск в Запорожской области, уничтожено две цели, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией».

    В своем Telegram-канале Рогов сообщил, что над Бердянским районом успешно отработали российские системы ПВО, две цели уничтожены на подлете в районе села Осипенко.

    Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении ракеты над Азовским морем.

    Позже губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ПВО сбили над Азовским морем ракету ATACMS, которая была запущена ВСУ в сторону Крымского моста.

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    21 декабря 2023, 08:59
    Артиллеристы ВС России уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Артиллеристы первого армейского корпуса уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком, сообщили в Минобороны России.

    Согласно сообщению ведомства, воздушная разведка выявила места расположения украинских сил, после чего артиллеристы 9-й мотострелковой бригады первого армейского корпуса уничтожили цели ВСУ под Донецком, передает ТАСС.

    В результате ударов уничтожено скопление живой силы и несколько единиц легкой бронетехники ВСУ.

    Ранее в Минобороны сообщили, что бойцы гаубичного дивизиона артиллерийского соединения группировки «Запад» из артустановок «Мста-С» уничтожили укрепленные замаскированные позиции ВСУ на Купянском направлении.

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    22 декабря 2023, 01:50
    В Киеве сообщили о мощном взрыве со стороны аэропорта Жуляны

    Очевидцы сообщили о мощном взрыве со стороны аэропорта Жуляны

    Tекст: Вера Басилая

    Сильный взрыв раздался в Киеве со стороны аэропорта Жуляны, еще несколько зафиксированы в Соломенском и Голосеевском районах, сообщили очевидцы.

    Со стороны аэропорта Жуляны в Киеве очевидцы наблюдают зарево после сильного взрыва. Кроме того, сообщается, что взрывы слышны в Соломенском и Голосеевском районах, передает ТАСС.

    Также по данным украинских СМИ взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне, и в Хмельницкой области.

    Ранее сообщалось о нескольких взрывах в Киеве.

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    21 декабря 2023, 22:26
    США начали переговоры об использовании российских активов для Украины

    NYT: США начали переговоры об использовании российских активов для военной помощи Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Джо Байдена, столкнувшаяся с нежеланием Конгресса выделять деньги Киеву, начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для военной поддержки Украины, сообщили источники The New York Times.

    Издание пишет, что Белый дом «тихо сигнализирует» о своей поддержке использования замороженных российских средств. Речь идет о 300 млрд долларов, при этом США оказывает давление на Великобританию, Францию, Германию, Италию, Канаду и Японию представить стратегию к 24 февраля, передает РИА «Новости» со ссылкой на NYT.

    При этом Германия, Италия и Франция опасаются передавать российские активы, в то время как в США находится лишь небольшая  их доля.

    Как пишет издание, ЕС предлагает задействовать другой план, предполагающий изъятие прибыли, которую извлекает Euroclear от хранения российских активов.

    Ранее глава Минфина Антон Силуанов пообещал симметричный ответ Европе на конфискацию российских активов.

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    21 декабря 2023, 19:52
    Замглавы Минобороны: Европейский континент стал ареной противостояния западных стран с РФ

    Замглавы Минобороны Герасимов заявил, что Европа стала ареной противостояния коллективного Запада с России

    Замглавы Минобороны: Европейский континент стал ареной противостояния западных стран с РФ
    @ IMAGO/Presidential Office of Ukraine/Sven Simon/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Ускоренная интеграция Швеции и Финляндии в НАТО, а также наращивание военного присутствие альянса в Заполярье и других регионах оказывают негативное воздействие на ситуацию в Европе, сообщил начальник Генерального штаба ВС России и первый замглавы Минобороны генерал армии Валерий Герасимов.

    По его словам, европейский континент стал ареной противостояния западных стран с Россией в политической и экономической сферах, передает ТАСС.

    Также Герасимов отметил, что Соединенные Штаты системно разрушают нормы международного права, тем самым подрывая роль Организации Объединенных Наций как гармонизирующего межгосударственные отношения ключевого института.

    Кроме того, генерал добавил, что военно-политическая обстановка в мире в данный момент претерпевает масштабные изменения, формируется многополярный мир, а гегемония США и их союзников уходит в прошлое.

    «Вашингтон любой ценой стремится сохранить западноцентричную структуру построения миропорядка, обеспечить глобальное доминирование и возможность диктовать условия остальным странам, подавляя их законные интересы в сфере безопасности», – отметил Герасимов.

    Замглавы ведомства также подчеркнул, что действия США разрушили все соглашения, которые составляли основу системы контроля вооружений.

    В заключение он указал на то, что российская сторона при этом сохраняет приверженность выполнению своих обязательств по недопущению инцидентов, а также поддерживает имеющиеся линии связи для реагирования в кризисных ситуациях.

    Ранее Герасимов заявлял, что кризис на Украине стал следствием гибридной прокси-войны США против России.

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    22 декабря 2023, 00:50
    Орбан поинтересовался, в каких границах ЕС собирается принять Украину

    Премьер Венгрии Орбан призвал ЕС уточнить границы Украины для вступления в сообщество

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал уточнить актуальные размеры и численность населения Украины, и поинтересовался, намерен ли Евросоюз принимать Украину вместе с освобожденными регионами и находящимися там российскими военными.

    Орбан выразил мнение, что решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС принесет много вреда. Он считает, что Евросоюз не подготовлен к такому шагу. По его словам, ЕС собирается принимать страну, на территории которой находятся российские военные.

    «Их тоже будем принимать? О какой территории мы говорим? О какой численности населения?» – сказал Орбан телеканалу HirTV, передает РИА «Новости».

    Премьер Венгрии отметил, что украинцы верят в решающий шаг, который они сделали, но если все вопросы о территориях и населении всплывут впоследствии, то процесс вступления Украины в ЕС замедлится, и приведет к разочарованию.

    Ранее Орбан заявил, что Венгрии не хотелось бы, чтобы у нее была граница с Россией.

    Также Орбан сообщил, что Венгрия предлагает ЕС отказаться от оказания финансовой помощи Киеву из бюджета сообщества в течение пяти лет.

    Во время голосования стран ЕС по вопросу о начале переговоров с Украиной Орбан вышел из зала заседаний, но вето не применил. При этом он заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро.

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    21 декабря 2023, 23:05
    Белый дом спросили о возможности использования российских активов для Украины

    Кирби: Говорить о возможности использования замороженных активов России для Украины рано

    Tекст: Вера Басилая

    США считают преждевременным говорить о возможности использования замороженных суверенных активов России для помощи Украине, но обсуждают с партнерами возможную роль Москвы в вопросе ее восстановления, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

    Кирби не стал комментировать данные газеты The New York Times о начале переговоров администрации Байдена с союзниками об использовании замороженных российских активов для помощи Украине. По его словам, обсуждение с партнерами шло о том, какую роль может сыграть Москва по окончании конфликта в вопросе реструктуризации, восстановления Украины в долгосрочной перспективе, передает ТАСС.

    Ранее источники The New York Times сообщили, что администрация Байдена, столкнувшаяся с нежеланием Конгресса выделять деньги Киеву, начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для военной поддержки Украины.

    Глава Минфина Антон Силуанов пообещал симметричный ответ Европе на конфискацию российских активов.

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    22 декабря 2023, 00:27
    ПВО сбила второй украинский беспилотник над Курской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Российские системы ПВО сбили еще один беспилотник самолетного типа над Курской областью, сообщили в Министерстве обороны России.

    Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен 21 декабря около 23:30 мск над территорией Курской области, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее в Минобороны сообщали, что ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью.

    Кроме того, ПВО сбили два дрона при подлете к Бердянску в Запорожской области, третий упал в частном секторе и взорвался.

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    22 декабря 2023, 01:01
    В Киеве произошли взрывы

    Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве раздались взрывы, объявлена воздушная тревога, передает украинское агентство УНИАН.

    Агентство сообщает, что в Киеве слышны звуки взрывов, подробности не приводятся, передает РИА «Новости».

    Между тем, воздушная тревога объявлена в Киеве и девяти областях центральной и южной Украины: Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской.

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    21 декабря 2023, 23:47
    ПВО сбила два беспилотника на подлете к Бердянску

    Системы ПВО сбили два беспилотника на подлете к Бердянску

    Tекст: Вера Басилая

    Российские системы ПВО сбили два беспилотника ВСУ на подлете к Бердянску, еще один упал в частном секторе и взорвался, сообщили в оперативных службах Запорожской области.

    Уточняется, что беспилотники были самолетного типа. ПВО сбила два их них на подлете к городу, а третий аппарат упал в частном секторе, где при столкновении с землей произошел взрыв, передает ТАСС.

    Пострадавших в результате атаки ВСУ нет, но был поврежден жилой дом.

    Ранее стало известно, что ПВО отразила атаку ВСУ над Бердянском.

    В Минобороны России сообщили об уничтожении ракеты над Азовским морем.

    Позже губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ПВО сбили над Азовским морем ракету ATACMS, которая была запущена ВСУ в сторону Крымского моста.

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