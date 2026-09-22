Ущерб бюджета Украины от коррупционных преступлений превысил 15 млрд долларов

Tекст: Ольга Иванова

Масштабные потери бюджетов разных уровней на Украине составили как минимум 15,7 млрд долларов, подсчитало РИА «Новости» на основе данных украинского антикоррупционного бюро. В статистику вошли только дела о взяточничестве, незаконном обогащении и отмывании денег высокопоставленными лицами.

Государству удалось компенсировать всего 1,2% от общего объема потерь. В денежном выражении возвращенная в казну сумма составила лишь 191 млн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за коррупции при закупках оружия украинский бюджет потерял за один год более миллиарда долларов.

В августе Национальное антикоррупционное бюро инициировало масштабную спецоперацию против чиновников офиса Владимира Зеленского.

На фоне этих скандалов Еврокомиссия напомнила Киеву о важности эффективной борьбы с должностными преступлениями.