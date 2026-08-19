СССР мог отойти от края пропасти, сохраниться как единая страна с 300-миллионным рынком, в которой народам не приходится оспаривать друг у друга ни землю, ни историю. Ничто не было предопределено. Всего-навсего должны были найтись руководители, способные проявить волю и идти до конца.2 комментария
На Украине разоблачили преступную группировку в офисе Зеленского
НАБУ и САП начали спецоперацию против чиновников офиса Зеленского
НАБУ и САП проводят масштабные мероприятия по задержанию участников криминальной сети, состоящей из депутатов Рады, а также сотрудников офиса Владимира Зеленского, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура инициировали следственные действия на Украине, передает ТАСС.
Под подозрение попала группа лиц из высшего эшелона власти.
«НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины и при участии чиновников офиса Владимира Зеленского и других лиц», – заявили в ведомстве.
Представители прокуратуры добавили, что все подробности расследования будут представлены общественности позднее.
В мае Специализированная антикоррупционная прокуратура потребовала ареста бывшего руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака.
В рамках данного расследования украинские правоохранители обвинили шестерых новых фигурантов в отмывании денег.
В конце прошлого года силовики разоблачили организованную преступную группу из числа действующих депутатов Верховной рады.