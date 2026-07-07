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Украинский депутат похитил зарплаты учителей на 56 тыс. долларов
На Украине депутат похитил зарплаты учителей на 56 тыс. долларов
Депутат Загвоздянского сельского совета Ивано-Франковской области присвоил более 56 тыс. долларов, предназначавшихся для выплаты заработных плат местным педагогам.
Офис генерального прокурора Украины сообщил о вынесении приговора 35-летнему депутату Загвоздянского сельского совета Ивано-Франковской области. Мужчина признан виновным в хищении средств из зарплатного фонда педагогов, передает РИА «Новости».
«По публичному обвинению прокуроров Ивано-Франковской окружной прокуратуры 35-летний депутат Загвоздянского сельского совета признан виновным в присвоении более 2,5 млн гривен (56,2 тыс. долларов) из зарплатного фонда педагогов», – говорится в публикации офиса генпрокурора.
Следствие установило, что в период с 2021 по 2023 год чиновник работал бухгалтером в трех местных учебных заведениях, причем в некоторых из них – неофициально.
Злоумышленник регулярно подделывал финансовые документы, начисляя завышенные выплаты себе и фиктивно трудоустроенным родственникам.
Преступную схему раскрыл директор одной из школ, после чего депутат сбежал за границу и находился в международном розыске. В конце 2025 года беглеца задержали на территории Чехии и экстрадировали на Украину.
На судебном заседании подсудимый частично признал вину, объяснив свои действия отсутствием финансового контроля со стороны руководства. Тисменицкий районный суд приговорил его к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы задержали директора харьковского лицея за фиктивное трудоустройство призывников ради присвоения их зарплат.
В конце июня бывшего министра экологии Украины обвинили в хищении государственного гранта на сумму более 124 тысяч долларов.
В прошлом году прокуратура предъявила обвинение бывшему главе Киевсовета из-за незаконного начисления зарплаты мобилизованному сотруднику.